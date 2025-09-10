Retrouvailles entre le prince Harry et le roi Charles III

Les spéculations se sont enchaînées! Mais il est désormais clair que le prince Harry a revu son père, le roi Charles III. C'est la première fois depuis plus d'un an.

1/2 Photo: Getty Images

Laszlo Schneider

Le prince Harry et le roi Charles III se sont retrouvés après une longue période d'éloignement, selon les médias britanniques. Le duc de Sussex, actuellement en tournée en Grande-Bretagne, est arrivé à Clarence House il y a quelques minutes. Selon le «Mirror», le roi Charles III est quant à lui arrivé à la résidence royale à 15h45 (heure locale), après avoir pris l'avion plus tôt dans la journée depuis sa résidence d'été de Balmoral, en Ecosse. Harry est arrivé plus d'une heure plus tard, à 17h20. La dernière fois qu'ils se sont vus, c'était lorsque le roi Charles III a annoncé être atteint d'un cancer en février 2024.

Cette rencontre privée a lieu après des mois de spéculations sur une possible réconciliation. Avant d'arriver à Clarence House, Harry a assisté à la cérémonie annuelle des WellChild Awards ainsi qu'à des événements à Nottingham et à l'Imperial College de Londres. A la sortie d'un événement à White City, il a fait savoir aux personnes présentes qu'il était «très en retard».

«Certains ne me pardonneront peut-être jamais»

La relation père-fils est tendue depuis des années, notamment depuis que Harry et son épouse Meghan ont quitté leurs fonctions royales et déménagé en Californie en 2020. Depuis, les Sussex ont critiqué la famille royale lors de plusieurs apparitions publiques. Dans une interview accordée à la BBC en mai dernier, Harry a exprimé son désir de se réconcilier avec son père suite à son diagnostic de cancer. Il a toutefois admis: «Certains membres de ma famille ne me pardonneront peut-être jamais.»

Des rumeurs sur un possible rapprochement ont commencé à circuler en juillet, lorsque de hauts responsables des deux camps ont été aperçus en réunion à Londres. Les rumeurs se sont intensifiées lorsqu'il a été révélé que la visite de Harry coïnciderait avec le troisième anniversaire du décès de la reine Elisabeth II. Malgré cette rencontre avec son père, les médias britanniques continuent d'affirmer qu'Harry n'a rencontré ni son frère, le prince William, ni aucun autre membre de la famille royale durant son séjour au Royaume-Uni.