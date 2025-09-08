Le prince Harry s'est recueilli en privé sur la tombe de la reine Elizabeth II à Windsor. Arrivé au Royaume-Uni pour plusieurs engagements, il assistera à un gala de charité à Londres et visitera un studio d'enregistrement à Nottingham.

Le prince Harry se recueille sur la tombe de sa grand-mère Elizabeth II

Le prince est quelques jours au Royaume-Uni. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Le prince Harry s'est rendu lundi au château de Windsor, à l'ouest de Londres, pour déposer une gerbe et se recueillir en privé sur la tombe de sa grand-mère la reine Elizabeth II, décédée il y a trois ans, a indiqué son porte-parole. La tombe d'Elizabeth II, décédée le 8 septembre 2022, se trouve dans la chapelle St George du château.

Le prince Harry, qui vit en Californie et ne vient que rarement au Royaume-Uni, y est arrivé lundi pour plusieurs engagements ces prochains jours. Avec une question toujours sans réponse à ce stade: rencontrera-t-il enfin son père, le roi Charles III, qui souffre d'un cancer, après des années de déchirures et d'incompréhensions familiales très publiques? Harry était seul lorsqu'il est allé se recueillir au château de Windsor, a précisé son porte-parole à l'AFP.

Relations père-fils complexes

Le prince et son père ne se sont pas vus depuis février 2024, quand Harry, également connu comme le duc de Sussex, avait sauté dans un avion après avoir appris que le roi de 76 ans souffrait d'un cancer, pour lequel il est toujours soigné.

Le prince de 40 ans doit assister lundi soir à Londres au gala de charité de l'organisation WellChild en faveur d'enfants handicapés. Parrain de cette organisation depuis 17 ans, il doit prononcer un discours et remettra un prix à une petite fille de 6 ans, célébrée pour son courage.

Mardi, il se rendra à Notthingham (nord) où il visitera un studio d'enregistrement ouvert aux jeunes et annoncera «un don substantiel» en faveur d'une autre association, Children in need, qui lutte contre la violence contre les enfants.

Harry est aussi en froid avec son frère William, héritier de la couronne, qui avait un engagement lundi en dehors de Londres. Leur père a passé le week-end en Ecosse. «J'aimerais beaucoup me réconcilier avec ma famille», avait confié en mai Harry à la BBC. «Je ne sais pas combien de temps il reste à mon père», avait-il ajouté.