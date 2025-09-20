Dernière mise à jour: il y a 18 minutes

Un expert de la famille royale veut connaître la vérité derrière un échange tendu entre le prince Andrew et le prince William après les funérailles de la duchesse de Kent mardi. Une phrase aurait mis le prince de Galles «en colère».

Ces propos du prince Andrew ont mis William hors de lui

1/4 Situation tendue entre le prince Andrew (à gauche) et le prince William. Photo: Getty Images

Fynn Müller

Lors des funérailles de la duchesse Kent mardi, la situation était tendue entre le prince Andrew et le prince William. Comme si la présence inattendue du duc de York et de son ex-femme Sarah Ferguson à l'abbaye de Westminster n'avait pas déjà fait assez de bruit, il semble qu'une conversation entre l'oncle et le neveu a envenimé les choses.

Selon Jeremy Freeman, expert dans la lecture labiale, Andrew aurait dit à William: «Nous avons passé de bons moments à cette époque, n'est-ce pas? Je me souviens de ces jours-là.» Selon Jeremy Freeman, le prince William n'a rien répondu.

L'expert de la famille royale Andrew Lownie explique au «Mirror» que le prince William était «furieux» après que son oncle l'a approché durant l'enterrement. «Il s'est efforcé de prendre ses distances et de ne pas être pris en photo avec lui», explique Andrew Lownie.

Le prince Andrew a créé la controverse après avoir été accusé d'abus sexuels par Virginia Giuffre, l'une des victimes centrales de l'affaire Epstein. De son côté, il nie les faits en bloc.

Une situation difficile pour Charles

Le roi Charles se trouve actuellement entre deux chaises. Il aimerait qu'Andrew et Sarah participent aux événements familiaux, mais il est conscient du préjudice qu'ils causent à l'image de la famille royale. Quant à William, il regrette que son père ne se soit pas montré plus sévère avec Andrew.

Il y a également d'autres raisons derrière les tensions entre les princes William et Andrew. Le duc de York aurait été désagréable avec la princesse Kate.