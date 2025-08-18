DE
Charles va-t-il intervenir?
L'avenir du prince Andrew mis en péril par un nouveau livre accablant

Le nouveau livre «Entitled» pourrait coûter cher au prince Andrew. Les révélations qu'il contient sont effrayantes et risquent de plonger la famille royale dans une nouvelle crise profonde. C'est pourquoi Andrew pourrait bien être expulsé définitivement de la maison.
Publié: il y a 41 minutes
Le prince Andrew, tombé en disgrâce depuis un certain temps déjà, s'apprête à vivre des moments assez inconfortables.
Photo: Getty Images
Sarina Bosshard, GlücksPost
Glückspost

L'ambiance est plus que tendue au sein de la famille royale britannique. Un livre de révélations récemment paru sur le prince Andrew et Sarah «Fergie» Ferguson suscite une grande consternation.

Pendant quatre ans, l'historien Andrew Lownie a fait des recherches sur l'implication d'Andrew dans le scandale des abus sexuels de Jeffrey Epstein. Le résultat de ce travail a été rassemblé dans «Entitled: The Rise and Fall of the House of York» (en français: «Prétencieux: l'ascension et la chute de la Maison d'York») et s'est entretenu avec plus de cent témoins de l'époque.

Un obsédé sexuel

Dans le livre, Andrew est décrit comme un «obsédé sexuel», «suffisant» et un «idiot utile». Sa seule priorité est la satisfaction de ses propres besoins. L'ancien chauffeur personnel d'Epstein, Ivan Novikov, raconte: «Chaque fois qu'Andrew était là, je prenais des jeunes filles qui étaient en fait des prostituées.»

«Une fois, j'ai conduit deux jeunes filles d'environ 18 ans à un hôtel. Toutes deux sniffaient de la cocaïne. Le prince Andrew les a ensuite embrassées», explique le chauffeur. Des orgies avec des mineures sont également rapportées.

L'ex-femme d'Andrew, Fergie, est pour sa part dénoncée pour son style de vie fastueux. Elle aurait accumulé des dettes massives et utilisé des engagements sociaux pour son profit personnel.

Andrew menacé d'expulsion

Les membres de la famille royale sont furieux face à ces révélations, à commencer par le prince William. L'héritier du trône britannique a rompu depuis longtemps avec son oncle. Il n'est pas non plus en accord avec Fergie. Désormais, le lien entre eux pourrait être définitivement rompu.

Au plus tard, lorsque William sera couronné roi, il devrait priver Andrew du dernier symbole de statut qui lui reste: sa maison, le Royal Lodge dans le Berkshire. Les autres privilèges royaux et titres militaires ont déjà été retirés à Andrew ces dernières années.

«
La première chose que fera William, lorsqu'il deviendra finalement roi, sera de s'assurer qu'ils soient mis à la porte
Un collaborateur de la famille royale
»

Un collaborateur de la maison royale, qui souhaite rester anonyme, divulgue dans le livre de révélations que le prince William «attend avec impatience le jour où son père les expulsera du Royal Lodge». Il ajoute: «Et si Charles ne le fait pas, je vous garantis que la première chose que fera William, lorsqu'il deviendra finalement roi, sera de s'assurer qu'ils soient mis à la porte.»

