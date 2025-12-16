Les jeunes en apprentissage chez Zaugg brillent régulièrement aux championnats des métiers. Le dernier exemple en date c'est la médaille d’or de Nevio Lang aux SwissSkills 2025. Stratégie, formation diversifiée et culture familiale sous-tendent ces résultats.

Article rémunéré, présenté par SwissSkills.

Deux titres de champion de Suisse, une participation aux championnats d’Europe et une médaille de bronze aux championnats de Suisse: au cours des trois dernières années, les personnes en apprentissage ou en début de carrière de F. Zaugg AG Kälte + Klima ont obtenu d’excellents résultats. Depuis 2014, quatre médailles d’or et trois de bronze leur ont été décernées aux SwissSkills.

Cela est remarquable, car l’entreprise traditionnelle de Thoune (BE) emploie 88 collaboratrices et collaborateurs. Son dernier succès en date revient à Nevio Lang, qui a remporté le titre de champion de Suisse en tant que monteur frigoriste aux SwissSkills 2025, au début de sa quatrième année d’apprentissage. Il a même pu battre des participantes et participants qui avaient déjà un an d’expérience professionnelle à leur actif.

Une formation polyvalente et un soutien précieux

Nevio Lang lui-même attribue son succès à deux facteurs. D’une part à l’échange avec Sascha Künzi, qui a participé avec succès pour l’entreprise aux SwissSkills en 2022. «Sascha m’a donné de précieux conseils sur la manière de gérer la pression liée au temps lors des championnats», explique Nevio. D’autre part à son entreprise formatrice: «Nous bénéficions ici d’une formation de qualité et variée: pendant l’enseignement en formation, nous travaillons à la maintenance, aux pannes et au montage, tandis que d’autres entreprises n’offrent pas une palette aussi large.»

Pour se préparer aux SwissSkills, l’entreprise a accordé deux jours de temps libre à Nevio Lang et à Joshua Ming, un autre apprenti. «Nous avons pu passer en revue la liste du matériel et apporter nos propres outils.» Nevio explique qu’il était nerveux au début lors des championnats des métiers. Néanmoins, à Berne, il a pu bien se concentrer sur ses tâches. Il ne s’attendait pas à la victoire, mais il a constaté lui-même à la fin qu’il arriverait en tête. «J’ai pu comparer mon travail et j’ai remarqué qu’il était beau.»

Après les championnats, une grande affiche de félicitations en l’honneur de Nevio a été installée sur le bâtiment de l’entreprise. Et une fête a été organisée pour célébrer sa performance. «J’ai pris deux semaines de vacances juste après les SwissSkills. Le premier jour de travail, il y a eu une super fête avec l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs après le travail – c’était cool», raconte Nevio Lang.

La formation professionnelle fait partie intégrante de la stratégie

Pour l’entreprise familiale thounoise, le succès de Nevio Lang est la confirmation qu’elle est sur la bonne voie en matière de formation professionnelle, comme l’explique le directeur Markus Schwander. Depuis plus de 40 ans, l’entreprise Zaugg forme des apprenties et apprentis et plus de 70 personnes en début de carrière auraient effectué leur stage en formation dans l’entreprise pendant cette période.

UBS - partenaire principal de SwissSkills Plus de 1100 jeunes professionnels suisses ont montré leur savoir-faire lors des SwissSkills 2025 à Berne, qui se sont déroulés du 17 au 21 septembre. Les visiteurs et visiteuses ont pu découvrir 90 championnats des métiers et plus de 150 présentations de professions! L’apprentissage et la diversité professionnelle sont des facteurs essentiels de réussite de la place économique suisse. Afin de conserver ces atouts et de permettre aux jeunes de découvrir et de développer pleinement leur potentiel dans la vie professionnelle, UBS s’engage en faveur de l’initiative SwissSkills. En tant que l’un des plus grands formateurs privés de Suisse, UBS assure une formation durable de la relève et la promotion des talents. L’apprentissage dans le commerce ou l’informatique chez UBS offre un départ idéal dans la vie professionnelle. Plus de 1100 jeunes professionnels suisses ont montré leur savoir-faire lors des SwissSkills 2025 à Berne, qui se sont déroulés du 17 au 21 septembre. Les visiteurs et visiteuses ont pu découvrir 90 championnats des métiers et plus de 150 présentations de professions! L’apprentissage et la diversité professionnelle sont des facteurs essentiels de réussite de la place économique suisse. Afin de conserver ces atouts et de permettre aux jeunes de découvrir et de développer pleinement leur potentiel dans la vie professionnelle, UBS s’engage en faveur de l’initiative SwissSkills. En tant que l’un des plus grands formateurs privés de Suisse, UBS assure une formation durable de la relève et la promotion des talents. L’apprentissage dans le commerce ou l’informatique chez UBS offre un départ idéal dans la vie professionnelle. En savoir plus

Cette longue tradition fait partie intégrante de la stratégie chez Zaugg: la formation permet de s’assurer qu’il y a suffisamment de personnel qualifié. «De nombreux apprentis et apprenties restent fidèles à l’entreprise à l’issue de leur apprentissage ou reviennent plus tard, ce qui témoigne de la culture d’entreprise familiale et de l’estime que nous portons aux jeunes collaboratrices et collaborateurs», déclare Markus Schwander. La preuve en est que parmi les quatre membres de la direction, deux ont effectué leur formation chez Zaugg.

Markus Schwander met également l’accent sur la culture de l’exemple: «Nous montrons aux personnes en apprentissage des perspectives d’évolution. Les jeunes rencontrent quotidiennement des collègues qui ont fait carrière dans l’entreprise et des apprentis comme Sascha ou Nevio qui réussissent et sont présents et accessibles.» Cela motive à s’engager, à participer à des concours et à viser l’excellence.

L’entreprise Zaugg a délibérément développé l’encadrement des apprenties et apprentis. «Avant, il y avait un responsable apprentissage. Aujourd’hui, il y en a trois qui peuvent ainsi être plus disponibles pour les jeunes, identifier leurs besoins et les encourager individuellement», explique Markus Schwander. Les entretiens avec les collaboratrices et collaborateurs ainsi que l’observation de leur évolution font partie de la norme. Ils bénéficient également d’un soutien s’ils doivent choisir entre les domaines spéciaux de la maintenance, des pannes et du montage pour leur orientation professionnelle. «En parallèle, nous devons maintenir l’équilibre entre un niveau en formation de qualité et l’efficacité économique.»

Le gagnant de la médaille d’or reçoit déjà des offres

Les succès se répercutent à l’interne, comme à l’externe. Markus Schwander déclare: «En interne, ils renforcent la fierté et l’idée de développer résolument les jeunes talents. En externe, ils améliorent l’image de notre entreprise, renforcent la confiance de la clientèle et augmentent l’attractivité de nos places d’apprentissage.»

Il souligne également les défis à relever: en tant que champion de Suisse, Nevio a été appâté par d’autres entreprises du secteur avec des cadeaux et des offres d’emploi. Même par des entreprises qui ne s’occupent guère de la relève professionnelle.

Pendant ce temps, Nevio Lang a son prochain objectif en tête: l’examen de fin d’apprentissage l’été prochain. Il l’aborde désormais avec plus de sérénité. Depuis sa victoire, il sait qu’il est capable de gérer la pression.