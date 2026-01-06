Une innovation sans alcool venue du Valais

Longtemps perçu comme une menace pour la viticulture traditionnelle, le sans alcool s’impose peu à peu comme un terrain d’innovation. En Valais, certains acteurs ont décidé d’en faire un levier plutôt qu’un renoncement, en misant sur le terroir.

En Valais, la vigne fait partie du paysage autant que les montagnes qui l’entourent. Pourtant, derrière les terrasses dorées de l’automne, la réalité de la branche viticole est rude: consommation en baisse, concurrence étrangère plus forte que jamais, prix sous pression. Un contexte qui oblige le métier à se réinventer — ou à disparaître.

À Sion, une cave historique a choisi d’avancer plutôt que d’attendre. Maison Gilliard dévoile sa Porte de Novembre ICE 0.0%, un jus de raisin pétillant 100% valaisan. Un geste simple en apparence, mais qui ouvre une voie nouvelle pour le vignoble local: une autre manière de cultiver, de produire… et de faire rayonner le Valais!

Quand le marché change, la vigne doit s’adapter

Les chiffres sont clairs: les Suisses — et surtout les jeunes adultes — boivent moins. Le Dry January gagne en popularité chaque année et illustre une tendance de fond: recherche de mieux-être, préoccupations de santé, mobilité, envie de modérer sa consommation. Dans ce contexte, les alternatives sans alcool connaissent une croissance fulgurante. Alors que le secteur de la bière a su prendre ce virage, le monde du vin reste encore en retard dans sa diversification.

«La branche parle beaucoup de ses difficultés. Mais en travaillant différemment, on peut transformer ces défis en solutions pour l’avenir du métier», résume Grégory Dubuis, directeur de Maison Gilliard.

C’est en observant la montée du no/low alcohol que Maison Gilliard a questionné sa manière de valoriser la vigne. Pourquoi produire uniquement du vin, quand le moût — le jus frais du raisin — offre d’autres possibilités? Pourquoi laisser un marché entier à l’étranger, alors que le Valais possède un terroir exceptionnel?

Créer un produit festif qui reste fidèle au terroir

Au lieu d’aller vers du vin désalcoolisé — cher, techniquement complexe en Suisse en raison du manque d’infrastructure adaptées, et souvent décevant en termes de goût — la cave valaisanne choisit une autre voie: travailler le moût, pensé et récolté pour sa pureté aromatique.

«On produit du raisin pour du moût, pas pour du vin. Et c’est tout un travail différent dans la vigne», explique Grégory Dubuis. Travail de la vigne, vendange, pressage: tout est fait pour obtenir un jus aromatique, précis et 100% valaisan.

L’objectif? Une boisson pétillante, naturelle, sans sucres ajoutés ni arômes artificiels, qui garde l’authenticité du raisin de chasselas valaisan.

Une manière nouvelle — mais cohérente — de «savourer la vigne autrement».

Une innovation 100% valaisanne… et profondément équitable

Une bouteille de ICE 0.0%, ce n'est pas qu’une boisson. C'est un choix de société.

Depuis des années, Maison Gilliard défend une pratique rare: rémunérer ses vigneronnes et vignerons au-dessus de la moyenne cantonale, et toujours avant Noël. Avec ICE 0.0%, cet engagement va encore plus loin.

En créant une boisson à plus forte valeur ajoutée, la cave renforce la durabilité économique du vignoble valaisan. Le projet permet de mieux rémunérer les vigneronnes et vignerons tout en valorisant pleinement des raisins qui, autrement, seraient soumis à une forte pression sur les prix. Une innovation qui protège autant les traditions que celles et ceux qui les font vivre.

«On veut faire tourner nos vignes avec ce projet. Et valoriser correctement le raisin valaisan», insiste Grégory Dubuis.

Le ICE 0.0%: ça goûte quoi? En toute transparence, on s'est prêté à la dégustation de ce nouveau produit sans alcool. La bouteille déjà est très belle, tendance et élégante. Mais c'est pour ce qu'il y a dedans qu'on est là: il est temps de faire sauter le bouchon! Pour cette dégustation, on a service le ICE 0.0% bien frais! Au nez, on sent assez bien le raisin, des notes fruitées. Jusque là, c'est logique, mais déjà au nez, on peut sentir une certaine douceur. Une fois en bouche, la surprise est de taille! C'est très aromatique et peu acide. On sent bien le raisin, mais sans être écoeurant. Les bulles sont très agréables, assez fines. Mais ce qui frappe c'est la fraîcheur. C'est doux, mais sans être sucré. Et pour cause, il n'y pas d'ajout de sucre: c'est donc aussi une boisson assez pauvre en calorie. Une belle découverte! Dégustez-le vous aussi dès aujourd'hui!

Un produit qui parle à une nouvelle génération

Cette boisson s’adresse à une génération qui souhaite célébrer autrement: les personnes qui ne boivent pas, les sportifs, les femmes enceintes, les conducteurs, les familles, les jeunes adultes… Toutes celles et ceux qui veulent partager un moment sans compromis, mais toujours avec une touche valaisanne authentique.

Aux yeux du directeur marketing Damian Indermitte, l’enjeu est clair: «Offrir des moments de partage accessibles à chacun, tout en restant fidèles à notre esprit valaisan.»

ICE 0.0% s’inscrit logiquement dans la gamme Porte de Novembre, la plus fraîche, dynamique et contemporaine de la cave.

Cette innovation touche aussi l’œnotourisme. Familles, groupes, entreprises et visiteurs internationaux qui ne boivent pas d’alcool peuvent désormais participer pleinement aux dégustations. Un élargissement de l’accueil qui renforce l’attractivité des visites et crée des nouvelles expériences inclusives autour du terroir valaisan.

Pourquoi cette innovation compte vraiment

ICE 0.0% n’est pas seulement un nouveau produit disponible dans les rayons Coop ou Manor. C’est une démonstration de ce que le Valais peut faire lorsque tradition et innovation se rencontrent.

C’est aussi une réponse à un enjeu central: comment préserver un patrimoine viticole unique dans un monde où les habitudes changent?

Maison Gilliard apporte ici une piste, à la fois locale, responsable, équitable et tournée vers l’avenir. Et ce n’est qu’un début: la cave planche déjà sur une deuxième version, à vocation gastronomique.