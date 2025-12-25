Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc

De nombreux amateurs de vin blanc trouvent le vin rouge trop lourd et trop tannique. Pourtant, des styles fruités, harmonieux et servis frais rendent la transition étonnamment facile. Voici six vins pour séduire les plus fidèles amateurs de blanc.

Les amateurs de vin blanc apprécient la fraîcheur, la clarté, les parfums et la légèreté. Le vin rouge, à l’inverse, est souvent perçu comme chaud et exigeant. Pourtant, certaines régions et certains styles reprennent justement ces qualités typiques des vins blancs, tout en offrant profondeur et douceur. Ces six exemples montrent comment s’ouvrir, en toute simplicité, à un nouvel univers de plaisir… en rouge.

L’élégance espagnole plutôt que la chaleur

La région viticole espagnole de Jumilla, dans le sud du pays, est connue pour ses rouges sombres et puissants. Mais elle sait aussi surprendre avec des vins d’une fraîcheur inattendue. Le cépage monastrell, notamment, gagne ici en clarté, en fraîcheur et en élégance grâce à l’altitude et à des méthodes de vinification modernes. C’est précisément ce qui rend ces vins idéaux pour les amateurs de vin blanc. Le fruit reste au premier plan, les tanins sont soyeux et, servis à 14–15 °C, les vins révèlent une étonnante légèreté. Le style est juteux, accessible et aromatique : suffisamment structuré pour intriguer, sans jamais paraître lourd. Jumilla démontre ainsi que le vin rouge méditerranéen peut être aussi harmonieux et raffiné qu’un vin blanc bien élaboré.

L'aromatique Jumilla DOP Pino Doncel 12 Meses, 13.95 francs. Au nez, des arômes de cerise noire et de mûre, accompagnés de fines notes de vanille. En bouche, il est doux, rond et juteux, avec une structure boisée élégante et des tanins souples. Parfait avec des côtelettes d'Ibérico ou des albóndigas.

La générosité du Burgenland sans lourdeur

Les vignerons du Burgenland, en Autriche, sont de véritables maîtres de l’équilibre. Puissance, chaleur et maturité y rencontrent du fruit élégant et des tanins doux. Un style idéal pour les amateurs de vins blancs charpentés. Les rouges se montrent souples, veloutés et accessibles, avec un caractère presque crémeux, sans excès d’opulence. Servis à 14 °C, le fruit gagne en précision, la matière paraît mieux structurée et le vin s’ouvre sur une palette aromatique rappelant la douceur d’un chardonnay bien élevé. Une combinaison parfaite pour faire le lien entre blanc et rouge.

Le velouté Burgenland The Peak of Glory Scheiblhofer, 28.50 francs. Un bouquet de prune, de cerise noire et de chocolat. En bouche, ample, doux et fruité, avec des tanins modérés. Servi frais, il gagne en élégance et en harmonie. Idéal avec un risotto aux champignons, du bœuf braisé ou du gibier.

La convivialité californienne dans le verre

Les vins rouges californiens d’entrée de gamme sont faits pour les amateurs de vin blanc: ils sont souples, fruités et chaleureux. Le style privilégie le charme plutôt que la rigueur. Les tanins restent discrets, l’aromatique est ouverte et immédiatement lisible. Légèrement rafraîchi, le vin gagne en fraîcheur et perd toute sensation de lourdeur. Il rappelle ainsi les vins blancs aromatiques qui procurent du plaisir sans explication. La Californie prouve que le cabernet peut aussi être accueillant et accessible.

Le charmant Cabernet Sauvignon Valley Oaks California Fetzer, 15.50 francs. Un nez envoûtant de cassis, de cerise et de vanille. En bouche, il est doux, charmeur et léger, avec une trame tannique très souple. Parfait avec du poulet BBQ, du pulled pork ou un cheeseburger.

Les arômes chaleureux des Pouilles, servis frais

Le primitivo, cépage emblématique du sud de l’Italie, est un véritable séducteur. Ses vins séduisent par leur fruité généreux, leur texture douce et leurs tanins à peine perceptibles: idéal pour les amateurs de vins blancs aromatiques. Le style est souple, presque fondant, rappelant la richesse de certains blancs opulents. Servi bien frais (14–15 °C maximum), le Primitivo perd sa chaleur typique, gagne en clarté et en fraîcheur. Il révèle alors toute la légèreté ludique du vin rouge méditerranéen. Un choix parfait pour celles et ceux qui hésitent habituellement à passer au rouge.

Le séducteur Primitivo di Manduria DOP Gocce Feudi Salentini, 19.50 francs. Au nez, de riches arômes de prune mûre et de cerise noire, relevés d'une touche de vanille. En bouche, il est velouté, rond et délicatement fruité. Servi frais, il devient immédiatement plus élégant. Délicieux avec des côtelettes d'agneau, des pasta al forno ou de la burrata.

La douceur vénitienne à la fraîcheur rouge

La Vénétie est réputée pour ses vins blancs clairs, fruités et accessibles. Cette approche se retrouve aussi dans certains rouges. Le merlot, en particulier, se montre ici doux et harmonieux. Il associe une texture souple à des arômes rouges frais et reste léger et aérien lorsqu’il est servi à 12–14 °C. Le résultat évoque presque un rosé corsé, avec une profondeur étonnante. Aucun vin rouge ne facilite autant la transition pour les amateurs de blanc.

Le sympathique Venezie IGT Merlot Introl della Torre Tenuta Valleselle, 13.50 francs. Au nez, des notes discrètes de cerise rouge, d'airelle et une pointe d'herbes. En bouche, il est doux, net et très digeste, avec des tanins légers. Servi frais, il brille particulièrement. Parfait avec de la polenta, des antipasti ou des pasta all'arrabbiata.

La finesse grisonne, presque comme un blanc

Les Grisons montrent à quel point le vin rouge peut se rapprocher du vin blanc : fruit frais, acidité fine et structure délicate. Le pinot noir de la Bündner Herrschaft est un modèle d’élégance sans lourdeur. Transparent, précis et frais, il paraît presque familier aux amateurs de blanc : aromatique, vivant et filigrane. Un vin qui prouve à quel point le rouge peut être doux.

L'élégant Graubünden AOC Maienfelder Pinot Noir Steinbock, 13.50 francs. Des arômes de groseille rouge, de cerise et de fines notes épicées. En bouche, il est léger, précis et élégant, avec une acidité fraîche et des tanins très soyeux. Servi frais, il est particulièrement délicat. Idéal avec de la viande des Grisons, une truite au bleu ou des plats aux champignons.

Un article de Tobias Gysi, œnologue diplômé et sommelier suisse. Il est l’auteur de la rubrique «Château Gysi» pour Mondovino.