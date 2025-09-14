Dans le cadre d'une enquête américaine, plus de 100 e-mails secrets ont été découverts entre le prince Andrew et Jeffrey Epstein, un délinquant sexuel condamné.

1/5 Plus de 100 courriels échangés entre le prince Andrew et Jeffrey Epstein sont actuellement examinés par le Congrès américain. Photo: Getty Images

BliKI et Saskia Schär

De nouvelles révélations dans l'affaire Epstein pourraient sérieusement incriminer le prince Andrew. Plus de 100 courriels inédits échangés entre le prince Andrew et le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein pourraient mettre le membre de la famille royale britannique en grande difficulté, d'après le «Daily Mail». Ces messages font partie de documents volumineux actuellement examinés par le Congrès américain.

Un initié, cité par le journal britannique, aurait déclaré: «Si vous pensez que ce qui est arrivé à Peter Mandelson est grave, vous n'avez aucune idée de ce qui se passera lorsque les e-mails d'Andrew seront publiés. Ils sont embarrassants et accablants, et il pourrait être détruit.» Lord Mandelson a récemment été démis de ses fonctions d'ambassadeur britannique à Washington après la révélation d'e-mails compromettants entre lui et Epstein.

David Boies, l'avocat de Virginia Giuffre, l'accusatrice du prince Andrew, estime qu'il y a suffisamment de preuves pour ouvrir une enquête criminelle contre lui, comme il l'a expliqué dans un podcast de Piers Morgan. Le prince Andrew a toujours nié avec véhémence les accusations de Virginia Giuffre selon lesquelles elle lui aurait été adressée de la part de Jeffrey Epstein pour être abusée. En 2022, il s'est mis d'accord avec elle dans le cadre d'une procédure civile pour un montant estimé à 12 millions de livres, sans reconnaître de culpabilité. Virginia Giuffre s'est volontairement donné la mort en avril de cette année.

«Andrew se trompe s'il pense que l'affaire est close»

Certains mails ont déjà été divulgués dans le cadre de l'affaire Epstein. On y trouve des phrases comme «Restez en contact, on se retrouve bientôt!» Selon la BBC et d'autres médias britanniques, le texte adressé à Epstein proviendrait du prince Andrew. Certains courriels semblent avoir été envoyés depuis un compte du premier fournisseur d'accès internet britannique Pipex. Cette adresse e-mail ainsi que plusieurs numéros de téléphone du prince figurent dans le fameux «petit livre noir» d'Epstein.

Un autre informateur, cité par le journal britannique, a déclaré: «Il existe peut-être des e-mails compromettants entre Andrew, Epstein et Maxwell qui n'ont pas encore été révélés. Andrew était régulièrement en contact par e-mail avec Maxwell et Epstein utilisait des e-mails pour coordonner le trafic d'êtres humains avec ses victimes.»

« Vous n'avez aucune idée de ce qui se passera lorsque les e-mails d'Andrew seront publiés. Ils sont embarrassants et accablants, et il pourrait être détruit. Une source proche du dossier »

La commission judiciaire du Congrès américain, qui examine actuellement les documents Epstein, envisagerait de citer à comparaître aussi bien Lord Mandelson que le prince Andrew. En tant que citoyens britanniques, ils ne peuvent certes pas être cités de force, mais un refus de témoigner donnerait une très mauvaise impression. «Andrew se trompe s'il pense que l'affaire est réglée», prévient une source proche du dossier.

L'affaire Epstein est obscure. Le banquier aurait abusé de centaines de jeunes filles mineures entre 2002 et 2005. Sa mort en prison, en en 2019, reste inexpliquée.