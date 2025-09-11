Publié: il y a 23 minutes

L’ambassadeur britannique aux USA, Peter Mandelson, a été limogé pour ses liens avec le délinquant sexuel Jeffrey Epstein, révélés par des e-mails. Cette révocation intervient peu avant la visite d’Etat de Donald Trump au Royaume-Uni.

L'ambassadeur britannique aux Etats-Unis limogé à cause de ses liens avec Jeffrey Epstein

Peter Mandelson, ambassadeur britannique aux USA, a été limogé pour ses liens avec Jeffrey Epstein révélés par des e-mails. Photo: imago stock&people

ATS Agence télégraphique suisse

L'ambassadeur britannique aux Etats-Unis, Peter Mandelson, a été limogé en raison de ses liens avec le délinquant sexuel américain Jeffrey Epstein. Cette décision intervient à quelques jours de la visite d'Etat de Donald Trump au Royaume-Uni.

Des e-mails entre le vétéran du parti travailliste de 71 ans et le financier américain révélés cette semaine «montrent que la profondeur et l'étendue des relations de Peter Mandelson avec Jeffrey Epstein sont sensiblement différentes de celles connues au moment de sa nomination», indique jeudi le Foreign Office.

«Compte tenu de cela, et par égard pour les victimes des crimes d'Epstein, il a été révoqué comme ambassadeur avec effet immédiat», ajoute le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.