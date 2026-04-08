Acheter un e-bike chez e-FRAMER, c'est recevoir bien plus qu'un simple vélo: l'équipe livre directement à votre porte, règle chaque détail et vous explique tout ce qu'il y a à savoir. Un service unique en son genre.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von e-FRAMER

Deux minutes avant l'heure convenue, le camion se gare dans le quartier de Wipkingen, à Zurich. Jürg et Martin sont de bonne humeur malgré les embouteillages matinaux sur l'A1. D'habitude, ils font leurs tournées en solo. «Tu devrais voir où j'ai livré un vélo la dernière fois», lance Jürg (69) en montrant une vidéo d'une livraison dans un chalet isolé de l'Entlebuch (LU). Le tutoiement spontané et le service personnalisé: ce sont deux marqueurs de l'ADN e-FRAMER.

La passion est palpable chez les deux hommes. Martin (65) est lui-même cycliste convaincu. «Quand on m'a livré mon e-FRAMER il y a six ans, je me suis dit: c'est ce que je veux faire.» Il a rapidement rejoint l'équipe d'une dizaine de personnes qui sillonne la Suisse depuis Thoune (BE) pour livrer la clientèle.

« «La livraison à domicile, c'est un service top: on t'explique vraiment tout.» Vanessa, acheteuse d'un e-FRAMER eUrban Travel »

Pour Martin, après la retraite, une chose était claire: «Je ne fais plus que ce qui me plaît.» Livrer des vélos en fait partie. Jürg abonde: «Si tu aimes le contact humain et que tu veux voir du pays, c'est un super boulot.» Ce qui les motive avant tout? La joie et la gratitude de la clientèle.

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«On est souvent invités à prendre un café, et on entend des histoires de vie entières», sourit Martin. Parfois, les surprises sont au rendez-vous: récemment, Jürg s'est retrouvé à expliquer le fonctionnement d’un vélo à neuf personnes qui l'avaient acheté ensemble comme cadeau d'anniversaire.

Le service va bien au-delà de la livraison. L'e-bike est réglé aux petits oignons pour son ou sa futur·e propriétaire:

Ergonomie : selle et guidon adaptés à votre morphologie.

: selle et guidon adaptés à votre morphologie. Suspension: fourche et amortisseur réglés selon votre poids.

fourche et amortisseur réglés selon votre poids. Check technique: explication de l'écran, de la motorisation et de l'entretien de la batterie.

explication de l'écran, de la motorisation et de l'entretien de la batterie. Essai sur route: on roule ensemble jusqu'à ce que vous soyez totalement à l'aise.

Pour Vanessa, Zurichoise qui reçoit ce jour-là son e-FRAMER eUrban Travel, c'est une évidence. «Le plus grand avantage de la livraison à domicile, c'est que je sais exactement ce que je reçois. Je peux poser toutes mes questions lors de la remise: la garantie, le service, que faire si je perds la clé. Tout m'est expliqué sur place.»

0:55 Livraison personnalisée: Il ne partira que lorsque ton nouveau vélo électrique sera parfaitement réglé pour toi.

Conseils de pro pour la route

La motorisation et les commandes, ça s'apprend. «Il y a beaucoup de débutant·e·s à qui on explique d'abord les bases», raconte Martin. Il pense notamment aux niveaux d'assistance: partir sans expérience en mode «Boost» peut être une mauvaise surprise. La question des vitesses revient aussi souvent: beaucoup oublient de rétrograder dans les côtes, trop absorbés par la puissance du moteur, ce qui use prématurément la transmission.

« «Un e-bike, ça se conduit et ça se passe comme un vélo normal.» Le credo de Martin pour un plaisir de conduite durable »

L'équipe prévoit environ une demi-heure par remise, ce qui est suffisant pour un essai et les derniers réglages. Six vélos au maximum par camion et par jour, pour consacrer du temps à chaque client·e, précise Jürg. Les livraisons ont lieu du lundi au samedi: les vélos quittent Thoune peu après huit heures du matin.

Tout inclus, sans mauvaises surprises Chez e-FRAMER, pas de mauvaises surprises. Vous recevez un e-bike de qualité à un prix juste et tout ce qui coûte un supplément ailleurs est inclus d'emblée chez e-FRAMER: livraison à domicile, extension de garantie à quatre ans (avec service d’enlèvement), entretien annuel gratuit les deux premières années, pièces d'usure défectueuses comprises. Tout est dans le prix. Le tout chez une marque suisse qui préfère construire des e-bikes fiables plutôt que cacher des clauses dans les petits caractères. Chez e-FRAMER, pas de mauvaises surprises. Vous recevez un e-bike de qualité à un prix juste et tout ce qui coûte un supplément ailleurs est inclus d'emblée chez e-FRAMER: livraison à domicile, extension de garantie à quatre ans (avec service d’enlèvement), entretien annuel gratuit les deux premières années, pièces d'usure défectueuses comprises. Tout est dans le prix. Le tout chez une marque suisse qui préfère construire des e-bikes fiables plutôt que cacher des clauses dans les petits caractères. Vers e-FRAMER

La confiance comme modèle d'affaires

«Tu n'as pas besoin d'être mécanicien·ne vélo, mais il faut comprendre la technique», précise Martin. Beaucoup de clients connaissent déjà le modèle qu’ils ont choisi souvent après un essai chez Ochsner Sport. Mais la remise en main propre fait toujours partie du processus, quel que soit le canal d'achat.

C’est dans le concept d'e-FRAMER depuis le départ. Quand la marque a lancé sa boutique en ligne il y a sept ans, la livraison en main propre et les 30 jours de retour constituaient une promesse de confiance. Et ça tient toujours. Tout le monde y gagne: la clientèle reçoit un vélo parfaitement réglé, e-FRAMER s'assure que tout correspond.

«Acheter un e-bike, c'est une question de confiance. On veut faire au plus simple pour que le vélo vous corresponde vraiment», explique Martin. Pour aller encore plus loin dans cette logique, le paiement peut même se faire uniquement lors de la remise, en espèces ou par carte.

La marque complète le tableau avec une garantie de quatre ans et des entretiens gratuits les deux premières années, pièces d'usure incluses. Et en cas de pépin, l'e-bike est récupéré à domicile, réparé et ramené.

Jürg et Martin ont remis l'eUrban Travel à Vanessa, parfaitement réglé. Direction l'Oberland bernois pour les deux compères. Ils attendent de nouveaux collègues avec enthousiasme: «Qui est passionné de technique, mobile et à l'aise avec les gens: c'est le profil idéal», résume Jürg. Et quand Martin ne pédale pas ou ne livre pas, on le croise sur les stands e-FRAMER dans les foires et salons.

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