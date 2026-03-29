«Encore un peu plus?» En Suisse, cette question ne résonne pas seulement chez le boucher. Elle taraude aussi les automobilistes dès qu'il s'agit d'autonomie électrique. Mais les nouveaux modèles permettent désormais de rouler avec plaisir, sans s'arrêter pour recharger.

Article rémunéré, présenté par Leapmotor

Les voitures électriques ont tout pour séduire: moins de frais d'entretien, une énergie moins chère, des sensations de conduite plus vives. Pourtant, le passage à l'électrique reste un cap difficile à franchir pour beaucoup. La raison principale? La peur de tomber en rade. Selon le Moniteur de la mobilité 2025 de GFS Berne, l'anxiété liée à l'autonomie freine plus de 70% des personnes qui refusent de passer au tout-électrique. Résultat: d'après le Baromètre e-mobilité du TCS, près d'un conducteur sur trois craint de perdre en flexibilité, contraint de planifier chaque trajet à l'avance.

Deuxième obstacle: l'infrastructure de recharge – ou plutôt la perception qu'on en a. Les locataires en zone urbaine, notamment, peinent souvent à trouver une borne dans leur quartier. Un frein psychologique réel, même si le réseau suisse de station de recharge est aujourd'hui l'un des plus denses d'Europe et ne cesse de se renforcer.

Les obstacles à la mobilité électrique: autonomie et prix

Troisième frein, et non des moindres: le prix. Environ 68% des personnes interrogées jugent encore l'achat d'une électrique trop cher – alors que l'écart avec les motorisations thermiques s'est nettement resserré, comme le montrent les comparatifs de l'Office fédéral de l'énergie et d'Energie Suisse. Sans compter qu'à l'usage, la facture s'allège: moins de carburant, moins d'entretien, un coût total souvent inférieur sur la durée.

C'est précisément là que le Leapmotor B10 Hybrid EV entre en jeu. Affiché à partir de 29'900 francs, ce SUV compact contredit d'emblée l'idée que l'électromobilité coûte cher. Et avec 900 kilomètres d'autonomie totale, il va plus loin que la plupart des véhicules à essence – sans jamais vous forcer à chercher une borne.

Leapmotor B10 Hybrid EV: le SUV compact avec Range Extender Leapmotor SUV intelligent et confortable aux lignes épurées et aux proportions astucieuses. Grâce au Range Extender, une autonomie de 900 km. Batterie: 18,8 kWh, autonomie de 900 km (WLTP)

Puissance: 218 ch, propulsion arrière

Équipement: climatisation bizone, systèmes d'aide à la conduite de niveau 2, toit vitré panoramique, infotainment avec système surround 7.1 et 12 haut-parleurs, navigation

Prix à partir de: CHF 29'900 SUV intelligent et confortable aux lignes épurées et aux proportions astucieuses. Grâce au Range Extender, une autonomie de 900 km. Batterie: 18,8 kWh, autonomie de 900 km (WLTP)

Puissance: 218 ch, propulsion arrière

Équipement: climatisation bizone, systèmes d'aide à la conduite de niveau 2, toit vitré panoramique, infotainment avec système surround 7.1 et 12 haut-parleurs, navigation

Prix à partir de: CHF 29'900 Leapmotor B10 Hybrid EV

Plus d'autonomie grâce à la technologie Range Extender

Leapmotor ne propose pas uniquement des véhicules 100% électriques: ses modèles avec prolongateur d'autonomie répondent à un besoin bien réel. Beaucoup d'automobilistes veulent l'électrique, mais sans la contrainte de la recharge. Le SUV C10 Hybrid EV l'a déjà prouvé avec succès. Le B10 Hybrid EV reprend la même technologie éprouvée dans un format plus compact.

Le principe est limpide: un moteur thermique de 1,5 litre embarqué agit comme générateur. Il ne touche jamais aux roues – il produit de l'électricité, point. Il se déclenche uniquement quand la batterie a besoin d'un appoint, de manière totalement transparente pour le conducteur. Résultat: jusqu'à 900 kilomètres d'autonomie, sans arrêt de recharge ni de ravitaillement.

Quatre modes pour une flexibilité maximale

De Genève à Saint-Gall, de Bâle à Ascona: le B10 Hybrid EV avale les kilomètres sans escale. Vous savourerez votre espresso au bord du Lac Majeur ou la vue sur la cathédrale de Saint-Gall – sans avoir jamais consulté une carte de bornes de recharge.

Quatre modes de conduite adaptatifs rendent cela possible. En usage quotidien, le mode purement électrique suffit: le générateur reste silencieux jusqu'à 25% de batterie. Pour les longs trajets, le mode carburant maintient le niveau de charge constant – le moteur thermique prend le relais en toute discrétion. Dans tous les cas, le ressenti reste celui d'une électrique: fluide, linéaire, sans à-coups.

Tout compris: simple et transparent

Chez Leapmotor, la transparence ne s'arrête pas au prix. Christof Grütter, Head of Marketing & Product Leapmotor Suisse, le résume ainsi: «Les airbags latéraux, le toit panoramique, la climatisation, les systèmes d'aide à la conduite – tout est déjà inclus. C'est rafraîchissant de simplicité, pour les clients comme pour les vendeurs.» Pas de options cachées, pas de mauvaises surprises à la commande.

La presse spécialisée en prend note. La rédaction automobile de Ringier Medien Schweiz est directe: «Leapmotor est en bonne voie pour bousculer le marché suisse.» Une gamme qui s'élargit rapidement le confirme: au T03 citadin et aux SUV B10 et C10 viendront bientôt s'ajouter le B05, hatchback sportif aux portes sans cadre, et le SUV urbain B03X.

Avec le B10 Hybrid EV, la Suisse rétrécit. Votre liberté, elle, s'agrandit.

Aperçu de tous les modèles Leapmotor Une citadine très convoitée : la T03 entièrement électrique est disponible à partir de 16'990 francs. Leapmotor/Luciano Consolini Leapmotor T03: la citadine intelligente



Compacte, pratique et équipée de tout ce qu'il faut: La Leapmotor T03 est parfaite pour la ville. Batterie: 37,3 kWh, autonomie 265 km (WLTP)

Puissance: 95 ch (70 kW), traction avant

Équipement: toit vitré panoramique, climatisation, infotainment, systèmes d'assistance à la conduite de niveau 2, navigation

Prix: à partir de 16'990 francs Leapmotor B10 BEV: le SUV compact Un SUV intelligent et confortable aux lignes claires et aux proportions astucieuses. Batterie: 67,1 kWh, autonomie 434 km (WLTP)

Puissance: 218 ch, propulsion arrière

Équipement: climatisation bizone, systèmes d'assistance à la conduite de niveau 2, toit vitré panoramique, infotainment avec système surround 7.1 et 12 haut-parleurs, navigation

Prix à partir de: 29'900.- francs Leapmotor C10, C10 REEV, C10 AWD: les SUV familiaux Spacieux, modernes et équipés des dernières technologies: la série C10 mise sur le confort et l'efficacité. Batterie: 69,9 kWh, autonomie C10 420 km, C 10 REEV 970 km (WLTP)

Puissance : 218 ch, propulsion arrière, C10 AWD 598 ch.

Équipement: climatisation bi-zone, systèmes d'assistance à la conduite de niveau 2, toit vitré panoramique, infodivertissement, navigation

Prix C10 et C10 REEV: à partir de 37'900 francs / C10 AWD 39'900 francs. À venir: B05: Leapmotor avec hatchback, design sportif et portes sans cadre, disponible au deuxième semestre 2026 à partir d'environ 25'000 francs. B03X City-SUV. Leapmotor T03: la citadine intelligente



Compacte, pratique et équipée de tout ce qu'il faut: La Leapmotor T03 est parfaite pour la ville. Batterie: 37,3 kWh, autonomie 265 km (WLTP)

Puissance: 95 ch (70 kW), traction avant

Équipement: toit vitré panoramique, climatisation, infotainment, systèmes d'assistance à la conduite de niveau 2, navigation

Prix: à partir de 16'990 francs Leapmotor B10 BEV: le SUV compact Un SUV intelligent et confortable aux lignes claires et aux proportions astucieuses. Batterie: 67,1 kWh, autonomie 434 km (WLTP)

Puissance: 218 ch, propulsion arrière

Équipement: climatisation bizone, systèmes d'assistance à la conduite de niveau 2, toit vitré panoramique, infotainment avec système surround 7.1 et 12 haut-parleurs, navigation

Prix à partir de: 29'900.- francs Leapmotor C10, C10 REEV, C10 AWD: les SUV familiaux Spacieux, modernes et équipés des dernières technologies: la série C10 mise sur le confort et l'efficacité. Batterie: 69,9 kWh, autonomie C10 420 km, C 10 REEV 970 km (WLTP)

Puissance : 218 ch, propulsion arrière, C10 AWD 598 ch.

Équipement: climatisation bi-zone, systèmes d'assistance à la conduite de niveau 2, toit vitré panoramique, infodivertissement, navigation

Prix C10 et C10 REEV: à partir de 37'900 francs / C10 AWD 39'900 francs. À venir: B05: Leapmotor avec hatchback, design sportif et portes sans cadre, disponible au deuxième semestre 2026 à partir d'environ 25'000 francs. B03X City-SUV. Découvrir les modèles Leapmotor