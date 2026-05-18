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Sur la Place des Nations
A Genève, Meghan Markle alerte sur les violences en ligne contre les enfants

La duchesse Meghan Markle était à Genève pour sensibiliser aux violences en ligne visant les enfants. Elle a inauguré le «Lost Screen Memorial», une exposition dédiée aux victimes de cyberharcèlement et d'exploitation numérique, en marge de l’Assemblée mondiale.
Publié: il y a 51 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 42 minutes
Meghan Markle, participe à l'inauguration du «Lost Screen Memorial», sur la Place des Nations, à Genève.
Photo: Getty Images
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AFP Agence France-Presse

La duchesse de Sussex Meghan Markle a fait le déplacement à Genève pour alerter sur les violences en ligne contre les enfants. Dimanche soir sur la Place des Nations, elle a participé à l'inauguration d'une exposition pour rendre hommage aux victimes.

Ce «Lost Screen Memorial», prévu par la fondation du prince Harry et de son épouse, a été établi vendredi et restera en place jusqu'à vendredi prochain, en marge de l'Assemblée mondiale qui démarre lundi. Inauguré notamment par le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus et le maire de Genève Alfonso Gomez, il est constitué de 50 caissons lumineux de 1m40 de haut.

Les entreprises doivent se responsabiliser

Chacun reflète l'écran de verrouillage du téléphone d'un jeune décédé après du cyberharcèlement ou de l'extorsion sexuelle. Lancée avec une communauté de familles d'enfants qui ont subi ce fléau, dont une représentante était présente dimanche soir, l'exposition a été montrée pour la première fois en avril 2025 à New York.

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Parmi les autres problèmes identifiés figurent notamment l'exploitation sexuelle, les incitations à l'automutilation ou le manque d'encadrement de l'intelligence artificielle (IA). L'exposition est prolongée en ligne. Les proches témoignent notamment des histoires des enfants décédés. Ils demandent que les applications aient des protections par défaut.

Ils souhaitent des contraintes dans les normes de celles-ci et que les entreprises soient responsables. Les enfants doivent accéder rapidement à des soins et la collaboration doit garantir que ceux-ci soient équitables entre les différents pays, ajoutent-ils également.

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