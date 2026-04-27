Le roi Charles III s'envole pour une visite d'Etat historique aux Etats-Unis. Si son fils Harry réside désormais de l'autre côté de l'Atlantique, aucune rencontre n'est pourtant à l'ordre du jour. Entre les deux hommes, les tensions restent vives depuis des années.

Charles est aux Etats-Unis mais il ne veut pas voir son fiston

Charles est aux Etats-Unis mais il ne veut pas voir son fiston

Saskia Schär

C’était l’un des plus grands scandales de la famille royale britannique du XXe siècle: Edouard VIII (1894–1972) a préféré renoncer au trône plutôt qu’à son amour pour Wallis Simpson (1896–1986), une Américaine divorcée. Depuis, aucune idylle n’avait provoqué un tel séisme à la cour, jusqu’à ce que Meghan Markle n’entre dans la vie du prince Harry en 2016.

Mariée depuis 2018 au fils cadet du roi Charles III, l’actrice ne s’est jamais vraiment adaptée aux règles de la monarchie. De son côté, le prince Harry semblait lui aussi de plus en plus en difficulté. Cette tension a mené, en 2020, au désormais historique «Megxit»: Harry a annoncé son retrait de la famille royale en tant que membre actif.

Un choc qui n'est pas resté sans conséquences. Quelques mois plus tard, le couple a confirmé ses intentions en tournant le dos à la Grande-Bretagne pour s'installer d'abord au Canada, puis à Montecito, en Californie.

Cette première secousse a été suivie d'une autre, sous la forme d'une interview historique avec Oprah Winfrey en 2021. Le couple y évoquait non seulement le manque de soutien et le racisme au sein de la famille royale, mais aussi le stress psychologique et les pensées suicidaires de Meghan, ainsi que le fait que leur fils n'avait pas reçu le titre de prince dans un premier temps. Ces propos chocs tenus devant des millions de téléspectateurs ont fait la une des journaux du monde entier et ont encore creusé le fossé entre Harry et sa famille.

Les publications personnelles creusent le fossé

Mais l'interview n'a pas suffi. Le couple a rajouté une couche avec sa propre série documentaire Netflix «Harry & Meghan», où ils se sont exprimés avec une liberté que la cour ne leur aurait jamais accordée. Une opération qui a fait voler les secrets de famille en éclats, tout en faisant bondir leur compte en banque.

Même la mort de la reine Elizabeth II en 2022 n'a pas réussi à rapprocher les parties en conflit. Le prince Harry s'est certes rendu en Angleterre pour les funérailles, mais il y est apparu nettement isolé au sein de la famille royale.

Le coup de grâce, du moins aux yeux de son père Charles, survient en 2023 avec la publication des mémoires de Harry, «Le Suppléant» (Spare). Le livre achève de dégrader ses relations avec le roi et brise définitivement le lien avec son frère, le prince William. Aujourd'hui encore, les deux frères ne se parleraient quasiment plus.

Une grande distance à plusieurs niveaux

Les premiers signes de rapprochement entre le prince Harry et son père sont apparus lors de l'annonce du cancer du roi Charles en 2024, à la suite de laquelle son cadet s'est rendu auprès de lui en Angleterre. Mais il n'a pas été question d'une réconciliation sérieuse dans la période qui a suivi. Ainsi, en mai 2024, le prince Harry s'est rendu dans son ancienne patrie, Londres, dans le cadre du dixième anniversaire de ses Invictus Games, mais il n'y a pas eu de rencontre avec son père. Officiellement, le calendrier ne le permettait pas. Il en a été autrement en septembre dernier, lorsque le prince est retourné dans la capitale britannique et a rencontré son père autour d'une tasse de thé. C'était la première fois que les deux hommes se revoyaient après 20 mois.

Aujourd'hui, alors que le roi séjourne pour quelques jours aux Etats-Unis, la nouvelle patrie de son fils, aucune rencontre n'est prévue. Certes, 3800 kilomètres séparent Montecito de Washington D.C., mais c'est surtout la distance émotionnelle entre le père et le fils qui semble, elle, infranchissable.