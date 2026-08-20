Le prince Harry et Meghan vont quitter la Californie pour s'installer au Royaume-Uni d'ici fin août, avec leurs deux enfants. Le roi Charles III a été informé et se réjouit de pouvoir voir davantage sa famille.

Le prince Harry et son épouse Meghan vont revenir au Royaume-Uni

Le prince Harry et son épouse Meghan vont revenir au Royaume-Uni

ATS Agence télégraphique suisse

Le prince Harry et son épouse Meghan vont revenir vivre au Royaume-Uni, ont annoncé mercredi des médias britanniques. Le couple réside en Californie avec ses deux enfants depuis la rupture fracassante avec la famille royale britannique en 2020.

Le fils cadet du roi Charles III et Meghan «prévoient de quitter les Etats-Unis d'ici à la fin du mois pour s'installer dans une résidence privée, non royale, qui se trouverait en dehors de Londres», a écrit notamment le «Telegraph». Leurs deux enfants sont inscrits dans une école britannique pour la rentrée de septembre, selon plusieurs médias, dont la BBC.

Désir de «réconciliation»

Selon l'agence de presse britannique PA, le roi a été informé dimanche de leur projet. Charles III se réjouit de la possibilité de voir «davantage la famille à titre personnel, mais leur statut de simples particuliers ne changera pas», a rapporté PA. Harry et Meghan ne font plus partie des membres actifs de la famille royale.

Charles III et son épouse Camilla ont reçu le 10 juillet à Londres Harry, Meghan et leurs deux enfants, Archie et Lilibet, une première en quatre ans. Les enfants n'avaient plus vu leur grand-père depuis les célébrations du jubilé de platine de la reine Elizabeth II en 2022.

Le prince Harry, 41 ans, est lui revenu à plusieurs reprises au Royaume-Uni. Avant le mois de juillet, il avait vu le roi Charles III à deux reprises: en février 2024, juste après l'annonce du cancer du souverain, puis en septembre 2025, quand il a été invité à partager un thé avec son père dans sa résidence londonienne de Clarence House.

En mai 2025, dans un entretien fleuve à la chaîne télévisée BBC, il avait fait part de son désir de «réconiliation» avec sa famille, se disant «vraiment triste de ne pas pouvoir montrer [sa] patrie à [ses] enfants».