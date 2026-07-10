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Réunion familiale secrète
Charles III retrouve enfin Harry et Meghan en Angleterre

Le roi Charles III et Camilla ont accueilli vendredi à Highgrove le prince Harry, Meghan et leurs enfants. C'est leur première réunion familiale en quatre ans, selon des médias britanniques.
Publié: il y a 52 minutes
Harry et Meghan de retour chez le roi après quatre ans de froid.
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

Le roi Charles III et son épouse Camilla ont reçu vendredi à Londres le prince Harry, son épouse Meghan et leurs deux enfants, une première en quatre ans, ont rapporté plusieurs médias britanniques citant le palais de Buckingham. Le prince Harry est arrivé seul lundi en Angleterre dans le cadre des préparatifs des Invictus Games prévus en 2027 à Birmingham, évènement sportif international qu'il a créé pour les anciens combattants blessés ou malades.

Selon l'agence de presse britannique PA et plusieurs autres médias, Meghan et leurs enfants Archie et Lilibet ont fait le déplacement au Royaume-Uni à partir d'une destination inconnue en Europe et ont été reçus vendredi après-midi par le souverain de 77 ans et son épouse à Highgrove, la résidence personnelle de Charles, dans le sud-ouest de l'Angleterre. Contacté par l'AFP, le palais de Buckingham n'a pas réagi dans l'immédiat.

Archie, sept ans, et Lilibet, cinq ans, ont vu leur grand-père en personne pour la dernière fois lors des célébrations du jubilé de platine de la reine Elizabeth II en 2022. Le couple vit en Californie depuis 2020 après sa rupture fracassante avec la famille royale. Le prince Harry, 41 ans, est lui revenu à plusieurs reprises au Royaume-Uni. Mardi, dans un jugement sans concession, la Haute Cour de Londres a débouté le fils cadet du roi Charles et plusieurs personnalités qui poursuivaient le propriétaire du Daily Mail pour atteinte à la vie privée.

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