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Les contribuables râlent
Harry et Meghan se paient un séjour hors de prix en Australie

Le prince Harry et Meghan sont en Australie pour la première fois depuis 2018. Leur programme inclut des événements exclusifs, comme un sommet à Melbourne à 997 AUD et une retraite VIP à Sydney à 2’699 AUD.
Publié: il y a 35 minutes
Le prince Harry et Meghan Markle, à Southbank, Melbourne, Australie, le mardi 14 avril 2026.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Le prince Harry et son épouse Meghan Markel sont arrivés mardi en Australie pour leur première visite dans le pays depuis leur brouille avec la famille royale britannique avec dans leur programme certains évènements tarifés au prix fort.

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Le fils du roi Charles III, chef d'Etat de l'Australie, doit prendre la parole lors d'un sommet à Melbourne consacré à la santé mentale, pour lequel les billets sont proposés au prix vertigineux de 997 dollars australiens (552,76 francs suisses).

Pendant ce temps, Meghan participera à une «retraite» de trois jours à l'hôtel interContinental Coogee Beach, à Sydney, avec au programme yoga, sonothérapie, dîners et soirées disco, pour la somme modique de 2699 dollars australiens (1'497,07 francs suisses) par personne, selon les organisateurs. Ceux qui sont prêts à payer encore plus auront accès à «l'expérience VIP», qui comprend une photo de groupe à table avec Meghan et des goodies. Le duo se rendra également dans la capitale, Canberra, a rapporté la chaîne publique ABC.

Un budget qui fait débat

Il s'agit du premier voyage du couple en Australie depuis 2018. Le couple avait passé deux semaines à parcourir le pays ainsi que la Nouvelle-Zélande et les îles du Pacifique, lors d'une visite qui avait attiré des foules enthousiastes.

Jess Wilson, la cheffe de l'opposition de l'Etat de Victoria, où se trouve Melbourne, a protesté contre l'utilisation de l'argent des contribuables pour assurer la sécurité du couple. Le fils du roi Charles III s'est mis en retrait de la famille royale en 2020 après un départ fracassant du Royaume-Uni et vit désormais en Californie avec son épouse et leurs deux enfants.


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