Pâques, c'est la fête du renouveau. La nature se réveille, les journées s'allongent et dans le verre aussi, tout devient plus léger. Les vins effervescents apportent une légèreté festive, les blancs de la fraîcheur et de la clarté, tandis qu'un beau rosé fait le lien entre les deux. Pour un brunch de Pâques qui dure, les vins peuvent se permettre d'être enjoués, élégants et pourquoi pas un peu plus généreux. On le mérite bien.
Graubünden AOC Chardonnay Fläscher C.Hermann, 46.50 francs.
Originaire de la Bündner Herrschaft, ce chardonnay incarne l'élégance alpine suisse. Les nuits fraîches et les sols calcaires autour de Fläsch (GR) favorisent une maturation lente qui confère au vin sa fraîcheur et sa précision caractéristiques. L'élevage est maîtrisé avec finesse: le bois et le fruit sont en parfait équilibre. Au nez, une aromatique complexe de fruits citronnés, de pomme mûre et d'une touche de pêche blanche, relevée de discrets arômes grillés. En bouche, il est à la fois tendu et soyeux, avec une belle minéralité et une acidité bien intégrée qui lui donnent longueur et élégance. Idéal avec des œufs au saumon, des asperges ou une quiche Lorraine. Il accompagne également avec brio des œufs Benedict, sa fraîcheur tranchant parfaitement avec l'onctuosité de la sauce hollandaise.
Graubünden AOC Chardonnay Fläscher C.Hermann, 46.50 francs.
Originaire de la Bündner Herrschaft, ce chardonnay incarne l'élégance alpine suisse. Les nuits fraîches et les sols calcaires autour de Fläsch (GR) favorisent une maturation lente qui confère au vin sa fraîcheur et sa précision caractéristiques. L'élevage est maîtrisé avec finesse: le bois et le fruit sont en parfait équilibre. Au nez, une aromatique complexe de fruits citronnés, de pomme mûre et d'une touche de pêche blanche, relevée de discrets arômes grillés. En bouche, il est à la fois tendu et soyeux, avec une belle minéralité et une acidité bien intégrée qui lui donnent longueur et élégance. Idéal avec des œufs au saumon, des asperges ou une quiche Lorraine. Il accompagne également avec brio des œufs Benedict, sa fraîcheur tranchant parfaitement avec l'onctuosité de la sauce hollandaise.
Valais AOC Paien Reserve Histoire d'Enfer, 47.95 francs.
Le heida est l'un de mes cépages de prédilection. Dans cette réserve issue de vieilles vignes, il révèle tout son potentiel. Les coteaux escarpés surplombant le Rhône, baignés de soleil et plantés sur des sols pauvres, confèrent au vin concentration et caractère. Au nez, des arômes intenses de pamplemousse, de citron vert et de rhubarbe, avec des nuances florales et une fine note saline. En bouche, il est à la fois puissant et précis, avec une acidité vive et une minéralité marquée qui s'achève sur une finale légèrement salée, très typée. Parfait avec des fruits de mer - crevettes ou noix de Saint-Jacques - mais aussi avec des œufs pochés, des asperges ou un fromage de chèvre. Un vin qui apporte une profondeur gastronomique au brunch de Pâques.
Valais AOC Paien Reserve Histoire d'Enfer, 47.95 francs.
Le heida est l'un de mes cépages de prédilection. Dans cette réserve issue de vieilles vignes, il révèle tout son potentiel. Les coteaux escarpés surplombant le Rhône, baignés de soleil et plantés sur des sols pauvres, confèrent au vin concentration et caractère. Au nez, des arômes intenses de pamplemousse, de citron vert et de rhubarbe, avec des nuances florales et une fine note saline. En bouche, il est à la fois puissant et précis, avec une acidité vive et une minéralité marquée qui s'achève sur une finale légèrement salée, très typée. Parfait avec des fruits de mer - crevettes ou noix de Saint-Jacques - mais aussi avec des œufs pochés, des asperges ou un fromage de chèvre. Un vin qui apporte une profondeur gastronomique au brunch de Pâques.
Chablis AOC Premier Cru Les Vaillons A. Bichot, 34.50 francs.
Un Premier Cru classique de Bourgogne qui illustre avec éloquence à quel point le terroir peut façonner un chardonnay. Les sols calcaires de Chablis confèrent au vin une minéralité froide et reconnaissable, que l'élevage soigné vient souligner avec élégance. Au nez, des notes d'agrumes, de pomme verte, de fleurs blanches et un soupçon de silex. En bouche, tendu, précis et élégant, avec une acidité vive et une minéralité saline qui lui donnent longueur et profondeur. Divin avec des huîtres, du saumon fumé ou une omelette aux fines herbes. Il révèle aussi toute sa classe sur des plats de poisson délicats ou une salade d'asperges légère.
Chablis AOC Premier Cru Les Vaillons A. Bichot, 34.50 francs.
Un Premier Cru classique de Bourgogne qui illustre avec éloquence à quel point le terroir peut façonner un chardonnay. Les sols calcaires de Chablis confèrent au vin une minéralité froide et reconnaissable, que l'élevage soigné vient souligner avec élégance. Au nez, des notes d'agrumes, de pomme verte, de fleurs blanches et un soupçon de silex. En bouche, tendu, précis et élégant, avec une acidité vive et une minéralité saline qui lui donnent longueur et profondeur. Divin avec des huîtres, du saumon fumé ou une omelette aux fines herbes. Il révèle aussi toute sa classe sur des plats de poisson délicats ou une salade d'asperges légère.
Trento DOC Ferrari Brut, 22.50 francs.
Ce vin effervescent du Trentin compte parmi les grands classiques italiens. Élaboré exclusivement à partir de chardonnay selon la méthode classique, il vieillit longuement sur lies et développe une finesse et une complexité remarquables. Au nez, pomme mûre, agrumes et fines notes de levure, avec une touche d'amande grillée. En bouche, élégant et équilibré, avec un perlage crémeux, une belle structure et une acidité vive parfaitement fondue. Idéal avec des pâtisseries sucrées comme la tresse, la brioche ou les croissants, mais aussi avec du prosciutto ou de légères antipasti. Un effervescent polyvalent qui apporte une note festive au brunch de Pâques
Trento DOC Ferrari Brut, 22.50 francs.
Ce vin effervescent du Trentin compte parmi les grands classiques italiens. Élaboré exclusivement à partir de chardonnay selon la méthode classique, il vieillit longuement sur lies et développe une finesse et une complexité remarquables. Au nez, pomme mûre, agrumes et fines notes de levure, avec une touche d'amande grillée. En bouche, élégant et équilibré, avec un perlage crémeux, une belle structure et une acidité vive parfaitement fondue. Idéal avec des pâtisseries sucrées comme la tresse, la brioche ou les croissants, mais aussi avec du prosciutto ou de légères antipasti. Un effervescent polyvalent qui apporte une note festive au brunch de Pâques
Roger Goulart Organic Reserva Cava Brut, 16.50 francs.
Ce Cava bio de Catalogne est un bel exemple de la tradition espagnole des vins effervescents. Élaboré selon la méthode traditionnelle avec un élevage prolongé sur lies, il gagne en complexité et en structure. Les cépages macabeo, xarel-lo et parellada s'équilibrent harmonieusement entre fraîcheur, corps et aromatique fine. Au nez, des notes de pomme verte, de zeste de citron et de fleurs blanches, avec de délicates touches de brioche et d'amande. En bouche, sec, vif et précis, avec un perlage agréable et une acidité fraîche qui le rend immédiatement accessible. Il accompagne avec aisance les classiques du brunch: œufs brouillés aux herbes, toast à l'avocat ou saumon légèrement fumé.
Roger Goulart Organic Reserva Cava Brut, 16.50 francs.
Ce Cava bio de Catalogne est un bel exemple de la tradition espagnole des vins effervescents. Élaboré selon la méthode traditionnelle avec un élevage prolongé sur lies, il gagne en complexité et en structure. Les cépages macabeo, xarel-lo et parellada s'équilibrent harmonieusement entre fraîcheur, corps et aromatique fine. Au nez, des notes de pomme verte, de zeste de citron et de fleurs blanches, avec de délicates touches de brioche et d'amande. En bouche, sec, vif et précis, avec un perlage agréable et une acidité fraîche qui le rend immédiatement accessible. Il accompagne avec aisance les classiques du brunch: œufs brouillés aux herbes, toast à l'avocat ou saumon légèrement fumé.
Murailles Brut Grand Vin Mousseux H. Badoux, 22.50 francs.
Inspiré par les célèbres terrasses viticoles de Lavaux, ce vin effervescent incarne la légèreté vaudoise et le plaisir simple. Moins complexe qu'un grand Champagne, il séduit précisément par sa fraîcheur et son accessibilité. Au nez, pomme verte, agrumes et une fine aromatique florale. En bouche, léger, vif et agréablement frais, avec un perlage délicat et discret qui en fait un apéritif idéal. Parfait avec des plats légers de brunch: birchermüesli, fruits frais ou viennoiseries. Un vin sans chichi pour ouvrir un matin de Pâques dans la bonne humeur.
Murailles Brut Grand Vin Mousseux H. Badoux, 22.50 francs.
Inspiré par les célèbres terrasses viticoles de Lavaux, ce vin effervescent incarne la légèreté vaudoise et le plaisir simple. Moins complexe qu'un grand Champagne, il séduit précisément par sa fraîcheur et son accessibilité. Au nez, pomme verte, agrumes et une fine aromatique florale. En bouche, léger, vif et agréablement frais, avec un perlage délicat et discret qui en fait un apéritif idéal. Parfait avec des plats légers de brunch: birchermüesli, fruits frais ou viennoiseries. Un vin sans chichi pour ouvrir un matin de Pâques dans la bonne humeur.
Cuvée Rosé Weingut Kracher Brut, 26.90 francs.
Ce rosé effervescent autrichien apporte couleur et fantaisie dans le verre: un compagnon idéal pour accueillir le printemps. La signature du domaine se lit dans l'équilibre entre fruit, fraîcheur et élégance. Au nez, des arômes de fraises, de framboises et une touche de pétales de rose. En bouche, juteux et frais, avec un perlage délicat et un fruit vif qui lui confèrent légèreté et plaisir de boire. Excellent avec des plats sucrés comme des pancakes aux fruits rouges ou un croque-monsieur, mais aussi avec du saumon ou des salades fruitées. Un allrounder charmant pour conclure le brunch de Pâques avec style.
Cuvée Rosé Weingut Kracher Brut, 26.90 francs.
Ce rosé effervescent autrichien apporte couleur et fantaisie dans le verre: un compagnon idéal pour accueillir le printemps. La signature du domaine se lit dans l'équilibre entre fruit, fraîcheur et élégance. Au nez, des arômes de fraises, de framboises et une touche de pétales de rose. En bouche, juteux et frais, avec un perlage délicat et un fruit vif qui lui confèrent légèreté et plaisir de boire. Excellent avec des plats sucrés comme des pancakes aux fruits rouges ou un croque-monsieur, mais aussi avec du saumon ou des salades fruitées. Un allrounder charmant pour conclure le brunch de Pâques avec style.
L'article a été rédigé par Tobias Gysi, universitaire spécialisé dans le vin et sommelier suisse. Il est l'auteur de la rubrique «Château Gysi» pour Mondovino.
Cet article a été réalisé par le Ringier Brand Studio à la demande d'un client. Les contenus ont été préparés de manière rédactionnelle et répondent aux exigences de qualité de Ringier.
Contact: E-mail à Brand Studio
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