Face à l'imprévisibilité de Donald Trump, le Conseil fédéral prévoit une réunion secrète en mai. Les tensions autour du franc suisse, des F-35 et des prix des médicaments inquiètent la Suisse.

Le Conseil fédéral prévoit une réunion secrète avec le directeur de la BNS

Le Conseil fédéral prévoit une réunion secrète avec le directeur de la BNS

Raphael Rauch

Le Conseil fédéral en est convaincu: le président américain Donald Trump est imprévisible, dangereux et prêt à enfreindre les règles à tout moment. Depuis qu'il a infligé son coup de massue tarifaire il y a une année, le président américain a modifié les droits de douane plus de cinquante fois.

Les décisions tombent du jour au lendemain, sont annulées par les tribunaux, puis réimposées par Trump en personne. L'Etat de droit et sa prévisibilité ont disparu, laissant place à un monde où règnent le chaos et la loi du plus fort.

Cette incertitude terrifie le secteur pharmaceutique. Les géants bâlois tremblent en attendant la prochaine attaque de Trump sur les prix des médicaments. La preuve: ils se sont soudain dit prêts à fournir au gouvernement américain des données sensibles sur les prix, alors qu'ils cachent ces informations aux politiques suisses depuis des années.

La situation est encore plus tendue dans le domaine de l'armement. La Suisse souhaitait un prix fixe sur les F-35 américains, mais aujourd'hui, leur prix a drastiquement augmenté. Le projet de défense antimissile Bodluv a également tourné au vinaigre.

Washington surveille la BNS

Le chef du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) Martin Pfister envisageait même d'arrêter les paiements, mais Washington ne l'entend pas de cette oreille. Comme l'a révélé la SRF, l'administration Trump détourne des fonds des F-35 destinés à la défense antimissile. Des milliards issus de l'argent public suisse sont ainsi instrumentalisés par l'arbitraire américain.

Le Conseil fédéral craint que ce ne soit que le début, car Trump voit la force du franc suisse d'un très mauvais oeil et surveille notre politique monétaire de très près. Trump n'accuse plus la Suisse de manipuler sa monnaie mais Washington suit chaque mouvement de la Banque nationale suisse (BNS). Un seul faux pas, et Trump pourrait bien condamner la Suisse.

Une réunion secrète

Pour le moment, la Suisse et les Etats-Unis semblent être en bons termes. L'année dernière, le Département fédéral des finances, la BNS et le Trésor américain ont affirmé ne pas manipuler les taux de change pour obtenir des avantages concurrentiels déloyaux. Et la secrétaire d'Etat aux finances Daniela Stoffel a récemment rencontré l'ambassadrice américaine Callista Gingrich. Toutefois, avec Trump, tout peut arriver. Voilà pourquoi le Conseil fédéral a prévu une réunion secrète au mois de mai et Martin Schlegel, directeur de la BNS, y est convié en tant qu'invité externe.

Selon les informations de Blick, les départements sont invités à proposer d'autres experts qui pourraient éclairer le Conseil fédéral. Le vice-président de Blackrock Philipp Hildebrand et l'ancien ambassadeur à Washington Martin Dahinden avaient déjà été sollicités il y a un an. Philipp Hildebrand avait mis en garde le Conseil fédéral contre la politique d'armement américaine et remis en question le F-35. Le chef du DDPS Martin Pfister a suivi cette recommandation et souhaite désormais étudier des alternatives européennes pour la défense aérienne.