Callista Gingrich a pris ses fonctions d'ambassadrice des Etats-Unis en Suisse. Cependant, en raison du confinement, un silence radio règne actuellement à l'ambassade des États-Unis à Berne.

1/5 L'ambassadrice américaine Callista Gingrich accompagnée de son époux et de Karin Keller-Sutter. Photo: keystone-sda.ch

Sven Altermatt

Les Etats-Unis ont enfin leur nouvelle ambassadrice à Berne. Callista Gingrich, épouse de l'ancien chef républicain Newt Gingrich, a présenté jeudi ses lettres de créance à la présidente suisse Karin Keller-Sutter. Elle prend officiellement ses fonctions au beau milieu du conflit tarifaire avec Washington et de lourdes responsabilités pèsent sur ses épaules.

Son entrée en fonction tombe aussi pendant les paralysies budgétaires à Washington: la fermeture partielle des agences gouvernementales américaines, le Congrès et le président n'ayant pas réussi à s'entendre sur un budget. L'ambassade à Berne s'en trouve aussi affectée: elle reste ouverte, est autorisée à exercer ses fonctions consulaires – comme la délivrance de passeports et de visas – et à représenter ses intérêts.

Silence radio

Mais tout ce qui relève des relations publiques est en grande partie gelé, y compris les événements et les comptes de l'ambassade sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire sa principale plateforme de communication.

Début octobre, l'ambassade à Berne a annoncé sur Instagram, Facebook et d'autres réseaux sociaux qu'elle ne fournirait aucune nouvelle mise à jour jusqu'à la reprise complète des activités, sauf en cas d'urgence ou de sécurité. Les services de visas et de passeports seront maintenus «dans la mesure du possible». Toutefois, des restrictions pourraient s'appliquer si les fonds nécessaires pour les frais de dossier viennent à manquer.

Toujours est-il que cette publication sommaire a permis de saluer la prise de fonction de la nouvelle ambassadrice. Mais sinon: silence radio! L’équipe des relations publiques de l'ambassade a les mains liées. Callista Gingrich n'a d'autre choix que de gérer seule ses comptes privés.

«Démanteler l'Etat hypertrophié»

Callista Gingrich est l'une des confidentes du président américain Donald Trump. Elle a été nommée il y a plusieurs mois déjà, mais sa confirmation au Sénat a tardé. Callista Gingrich a aussi travaillé dans la diplomatie durant le premier mandat de Trump: elle a représenté les Etats-Unis auprès du Saint-Siège, au Vatican.

Les Gingrich sont considérés comme l'un des couples les plus en vue de la droite républicaine à Washington. Newt Gingrich a soutenu Trump lors de ses campagnes électorales et a été l'un de ses premiers défenseurs. En 1995 et 1996, le président Bill Clinton avait connu le plus long shutdown de l'histoire, soit 21 jours. Newt Gingrich était alors président de la Chambre des représentants. Sous sa direction, les Républicains ont exigé des coupes budgétaires massives, mais Clinton les a bloquées. Finalement, les deux camps sont parvenus à un compromis. Politiquement, c’est Newt Gingrich qui a le plus souffert de la crise, tandis que Bill Clinton en est ressorti renforcé.

Aujourd'hui, trente ans plus tard, Newt Gingrich continue de commenter avec acuité les événements à Washington. Le blocage actuel? Il le voit comme une perspective enthousiasmante. Ce leader d'opinion conservateur a récemment évoqué dans les médias américains une «occasion historique de démanteler un gouvernement pléthorique».