Après neuf mois d'attente, Callista Gingrich devrait être confirmée la semaine prochaine comme ambassadrice américaine pour la Suisse. Les démocrates ont bloqué la procédure. Mais qui est le fidèle bras droit de Trump à Berne?

1/5 Callista Gingrich, la future ambassadrice des Etats-Unis en Suisse. Photo: keystone-sda.ch

Céline Zahno

L'ambassade américaine à Berne n'a toujours personne à sa tête. L'ancien ambassadeur Scott Miller a dû faire ses valises après l'élection du président américain Donald Trump. La Suisse attend son successeur, Callista L. Gingrich, 59 ans, depuis un certain temps déjà.

Bien que Trump l'a nommée en décembre dernier, le Sénat américain n'a toujours pas confirmé son élection. La raison? Un «blocage historique», comme l'affirme le bureau de John Thune, chef de la majorité républicaine au Sénat.

Plusieurs candidats que Trump avait proposés pour différents postes connaissent le même sort. Les démocrates retarderaient leur confirmation. Mais Callista L. Gingrich devrait être confirmée «la semaine prochaine», selon le bureau de John Thune.

Des candidats «historiquement mauvais»

John Thune considère que la démarche de blocage des démocrates est «insoutenable». Selon lui, s'ils ne changent pas de stratégie, plusieurs postes risquent de ne pas être pourvus d'ici à la fin du mandat de Donald Trump.

Les candidats de Trump sont «historiquement mauvais», justifie de son côté le chef de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer. Il explique que si les candidats n'étaient pas débattus et votés à titre individuel, Trump serait même capable de nommer «des personnes encore pires». L'opposition de certains sénateurs à des candidats peut ainsi obliger à retarder leur prise de fonction.

Une ambassadrice proche de Trump

Callista L. Gingrich et son mari, Newt, sont considérés à Washington comme des proches du président américain. Newt Gingrich intervient régulièrement sur la chaîne de télévision Fox News pour défendre la politique de Donald Trump. En 2017 déjà, il avait déclaré à la «Weltwoche» que lui et Trump étaient des «frères d'esprit». Au cours des dernières années, il a consacré plusieurs ouvrages à vanter ses mérites, le plaçant parmi les plus grands présidents de l'histoire des Etats-Unis.

Newt Gingrich voulait devenir président des Etats-Unis en 2012, mais il avait échoué aux primaires. Pourtant, il a une longue carrière politique derrière lui. En 1994, il a aidé les républicains à obtenir la majorité dans les deux chambres du Congrès après 40 ans – un succès qui est entré dans l'histoire sous le nom de «révolution républicaine». Ce qui lui avait valu le titre d'«homme de l'année» du «Time Magazine». En tant qu'ancien chef de file de l'aile droite du Tea Party, il représente le conservatisme du Parti républicain actuel.

Callista Gingrich a une bonne expérience dans la diplomatie: de 2017 à 2021, elle a été ambassadrice des Etats-Unis auprès du Saint-Siège sous la présidence de Donald Trump. Elle avait été décorée par le pape François de l'Ordre de Saint Pie X – la plus haute distinction diplomatique du Vatican. A l'époque déjà, son mari était considéré comme un «ambassadeur de l'ombre» influent.