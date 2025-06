Newt Gingrich lors d'un gala de l'America First Policy Institute en Floride en novembre 2024. Photo: keystone-sda.ch

Sophie Reinhardt

Un vent de changement soufflera bientôt sur l'ambassade américaine à Berne. Le président américain Donald Trump a choisi sa nouvelle ambassadrice pour la Suisse: Callista Gingrich. Elle sera vraisemblablement accompagnée de son mari Newt Gingrich, l'ancien président républicain de la Chambre des représentants.

Le couple est considéré à Washington comme très proche de Trump. Newt Gingrich intervient régulièrement sur la chaîne de télévision «Fox News» pour défendre la politique du président. En 2017 déjà, il avait déclaré à la «Weltwoche», journal alémanique ultra-conservateur, qu'il était le «frère spirituel» de Donald Trump.

Make America Great Again

Il n'est donc pas étonnant que le mari de l'ambassadrice ait publié plusieurs livres dans lesquels il célèbre Donald Trump comme l'un des plus grands présidents de l'histoire des Etats-Unis. Son dernier ouvrage paraît aujourd'hui sous le titre évocateur «Trump's Triumph: America's Greatest Comeback».

Il exprime ainsi son admiration sur plus de 280 pages. «La réélection du président Trump a été le triomphe d'un homme et d'un mouvement», peut-on y lire selon le quotidien britannique «The Guardian». «Les deux – Trump et son mouvement – avaient besoin l'un de l'autre pour sauver l'Amérique», poursuit-il.

«Musk est le Christophe Colomb de notre temps»

Dans une interview accordée à l'occasion de la publication de son livre, Newt Gingrich explique que «L'élection truquée de 2020 a probablement été la plus grande erreur que le libéralisme ait pu faire, car elle a approfondi l'aversion de Trump pour l'Establishment. Lui donnant quatre ans pour réfléchir à ce qui avait fonctionné, à ce qui n'avait pas fonctionné et à ce qui devait être changé».

Il défend également le «marteau tarifaire de Trump» (ndlr: les taxes réciproques instaurés depuis le 'Libération day', le 2 avril de cette année) face à l'administration et à l'Université de Harvard en expliquant que «Dieu veut que Donald Trump rende sa grandeur à l'Amérique».

Mais le livre mentionne également le multimilliardaire Elon Musk. «Il est à bien des égards le Christophe Colomb de notre époque», écrit Newt Gingrich dans son dernier ouvrage. Sa femme semble également partager son opinion à l'égard du patron de la tech. Un rapport récemment déposé par Callista Gingrich auprès de l'Autorité pour l'éthique du gouvernement révèle qu'elle détient entre 1 et 5 millions de dollars en actions Tesla.

Tentative échouée à la Maison-Blanche

Newt Gingrich lui-même avait tenté de devenir président des Etats-Unis en 2012, mais avait échoué lors des primaires. Il a pourtant une longue carrière politique derrière lui. En 1994, il a aidé les républicains à obtenir la majorité dans les deux chambres du Congrès après 40 ans – un succès qui est entré dans l'histoire sous le nom de «révolution républicaine» et qui lui a valu le titre d'«homme de l'année» du «Time Magazine». Il a donc joué un rôle majeur dans l'homogénéisation et la radicalisation du parti républicain, notamment par son statut de chef de file de l'aile droite du Tea Party, le mouvement le plus conservateur et traditionaliste de l'actuel Parti républicain.

En tant que chef de la majorité à la Chambre basse, Newt Gingrich a été à l'origine de la procédure de destitution engagée en 1998 contre le président de l'époque Bill Clinton, après la révélation de sa liaison avec Monica Lewinsky. Sauf que parallèlement, le conservateur avait également une liaison avec une employée de 22 ans sa cadette: sa femme actuelle, Callista. Les deux sont maintenant mariés depuis 25 ans.

Callista Gingrich a d'ailleurs déjà une expérience diplomatique: de 2017 à 2021, elle a été ambassadrice des Etats-Unis auprès du Saint-Siège apostolique sous la présidence de Trump. Elle y a été décorée par le pape François de l'Ordre de Saint Pie X, un mouvement traditionaliste à l'extrême. C'est la plus haute distinction diplomatique du Vatican.