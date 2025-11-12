L'épargne privée a la cote: plus de 75% de la population épargnent dans le pilier 3a. Cela leur permet non seulement de préparer leur retraite, mais aussi d'économiser des impôts et de se constituer un patrimoine grâce à une stratégie astucieuse.

«Investissez dans des fonds de prévoyance et profitez ainsi du troisième cotisant», recommande le spécialiste en planification financière Fabrice Geinoz. Photo: Raiffeisen Suisse

Article rémunéré, présenté par Raiffeisen

Il ressort du Baromètre de la prévoyance Raiffeisen 2025 que de nombreuses personnes considèrent la prévoyance vieillesse étatique d’un œil critique. Les jeunes, en particulier, ont peu confiance en l’AVS. 41% des 18 à 30 ans sont sceptiques quant à l’avenir du premier pilier. Dans ce contexte, l’intérêt pour la prévoyance privée est d’autant plus grand: près de 80% de la population suisse possède un compte du pilier 3a.

Pour la majorité de ces personnes, il ne s’agit pas seulement d’un capital de vieillesse. Environ 60% considèrent les économies d’impôts comme une incitation déterminante à cotiser régulièrement. Celles et ceux qui utilisent le montant maximal, actuellement à hauteur de 7’258 francs, économisent des sommes conséquentes en fonction de leur revenu et de leur lieu de résidence. Avec le calculateur d’impôts Raiffeisen, vous pouvez estimer vos économies potentielles.

«Avec le pilier 3a, l’Etat crée une incitation fiscale pour que nous ayons davantage de moyens à disposition plus tard. Toute personne qui paie des impôts a aussi l’opportunité d’en économiser.» explique Fabrice Geinoz, spécialiste en planification financière chez Raiffeisen.

Outre une moindre imposition sur le revenu, l’impôt sur la fortune diminue également, car les avoirs 3a ne sont pas considérés comme une fortune imposable jusqu’à leur perception. Les produit d’intérêts et les dividendes sont également exonérés d’impôt. Le principe est le suivant: si l’on veut éviter toute lacune de prévoyance et profiter des avantages fiscaux, il est judicieux de cotiser tous les ans: au plus tard à la fin de l’année.

Une épargne ciblée pour accomplir de grands rêves

Le patrimoine 3a est certes lié jusqu’à l’âge de 60 ans, mais il existe des exceptions. On peut par exemple l’utiliser pour financer l’acquisition de son propre logement. «Le pilier 3a est donc une véritable solution polyvalente. Il ne procure pas seulement une sécurité financière, mais aide aussi à réaliser d’autres rêves dans la vie», explique Fabrice Geinoz.

Le capital issu du pilier 3a est reconnu comme fonds propres durs dans le cadre du financement d’un logement en propriété. En revanche, les fonds de la caisse de pension prélevés ou mis en gage ne peuvent pas dépasser 10% du prix d’achat. Contrairement à un prélèvement anticipé dans la caisse de pension, les prestations de vieillesse et de risque en cas de décès ou d’invalidité restent inchangées en cas de retrait anticipé du pilier 3a.

Plusieurs comptes pour un paiement échelonné

Selon les cantons, à partir d’un montant d’épargne d’environ 50’000 francs, il est recommandé d’ouvrir un compte supplémentaire ou un autre dépôt 3a. En effet, lors du retrait – possible à partir de 60 ans – l’intégralité du montant sur le compte doit être prélevé et imposé. Disposer de plusieurs comptes de prévoyance, permet d’échelonner les retraits et de réduire ainsi la charge fiscale. Les personnes qui travaillent au-delà de l’âge de l’AVS peuvent même différer le retrait jusqu’à 70 ans.

A partir de 2026, le Conseil fédéral autorisera par ailleurs les versements rétroactifs dans le pilier 3a: toute personne qui n’aura pas versé le montant maximal au cours d’une année civile, pourra, sous certaines conditions, combler ultérieurement les lacunes qui se seront produites. Ce montant sera également déductible du revenu imposable.

Fabrice Geinoz, spécialiste en planification financière, recommande par ailleurs de constituer des provisions avec les impôts économisés et, de préférence, de les investir également. «Chaque franc d’impôt économisé peut contribuer considérablement à la constitution de votre patrimoine.»

Profiter du troisième cotisant

Commencer à cotiser à sa prévoyance suffisamment tôt permet de bénéficier d’un horizon de placement long. Au lieu de laisser l’argent dormir sur un compte dont le taux d’intérêt est faible, il est intéressant d’investir dans des fonds de prévoyance. En effet, si les avoirs sont simplement déposés sur un compte classique, leur montant augmente en termes réels mais leur valeur diminue en raison de l’inflation.

Bon à savoir: dans le deuxième pilier (caisse de pension) aussi, tout le monde profite de ce que l’on appelle le «troisième cotisant». Il s’agit des contributions provenant des capitaux investis sur les marchés financiers que la caisse de pension effectue pour nous. Il est donc judicieux d’utiliser cette stratégie pour le pilier 3a et d’y placer sa fortune. Ainsi, en fonction de votre profil de risque, vous pouvez adapter la stratégie définie à vos besoins personnels. Selon le Baromètre de la prévoyance 2025, plus de la moitié de la population suisse mise désormais sur une solution 3a liée à des titres.

Celles et ceux qui cherchent un soutien pour combiner prévoyance vieillesse, avantages fiscaux et stratégies de placement trouveront chez Raiffeisen des conseils personnalisés. En complément, le Guide de la prévoyance offre de précieuses recommandations pour une planification optimale.

Près de 80% de la population suisse possède un compte du pilier 3a. Parce que cette solution présente des avantages fiscaux et que le patrimoine de prévoyance permet également de réaliser certains rêves comme celui de devenir propriétaire. Photo: Getty Images