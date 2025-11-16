Deux femmes, deux générations, une question: comment préparer sa retraite? Dora et Mariska parlent d’indépendance, de soucis financiers, de rêves – et de la raison pour laquelle il vaut mieux commencer tôt avec le 3ᵉ pilier que tard.

Dora et Mariska ont 50 ans d’écart – une différence qui, en matière d’argent, les unit plus qu’elle ne les divise. Dora (74 ans) est retraitée depuis dix ans, mais travaille encore occasionnellement. Auparavant, elle a dirigé sa propre école de danse à Berne pendant plus de 20 ans.

Mariska (24 ans) est spécialiste en santé de formation, a passé sa maturité professionnelle et a décidé de tout recommencer: aujourd’hui, elle produit des films à Zurich, en toute indépendance et avec beaucoup de dévouement. «C’est ma passion», déclare Mariska. Dora hoche la tête pour approuver: «Il faut croire en quelque chose.» Les deux femmes ont quitté leur emploi salarié qui leur assurait une sécurité financière pour vivre leur rêve et leur indépendance.

D’un travail salarié sécurisant à l’indépendance

Etre autonome est synonyme de liberté, mais aussi d’insécurité. «Lorsqu’aucun mandat n’arrive après un pitch compliqué et onéreux, et que tu dois quand même payer les salaires, c’est difficile», explique Mariska. Dora le sait bien: «Lorsque le salaire peine à rentrer à la fin du mois, mais que les factures doivent tout de même être payées – j’en faisais des nuits blanches.»

Depuis son départ à la retraite, Dora a retrouvé un revenu régulier. Elle a cotisé pendant des années à l’AVS et à la caisse de pension en tant qu’indépendante. Désormais, les rentes sont versées mensuellement sur son compte. «C’est pratique lorsqu’on jouit d’une certaine somme», dit-elle en riant. De plus, elle dispose de l’argent du 3ᵉ pilier.

Prévoir, c’est commencer tôt

Même si Dora vit aujourd’hui plus modestement, elle profite de la stabilité financière. Il n’y a qu’une chose qu’elle ferait différemment: «Ce n’est qu’à 44 ans que j’ai effectué des versements réguliers dans le pilier 3a. Aujourd’hui, je le ferais différemment et je commencerais bien plus tôt.»

Fonctionnement du pilier 3a Le pilier 3a est la prévoyance liée privée en Suisse. Il complète l'AVS (1ᵉʳ pilier) et la caisse de pension (2ᵉ pilier), et aide à combler les lacunes de prévoyance à la retraite. Il vaut la peine de commencer tôt. Même s'il s'agit de petits montants, ils s'accumulent au fil des années grâce à l'effet des intérêts composés. En outre, les versements dans le pilier 3a peuvent être entièrement déduits du revenu imposable. Les employés peuvent actuellement verser au maximum 7258 francs par an. Les indépendants sans caisse de pensions peuvent verser 20% du revenu net de l'activité lucrative, mais au maximum 36'288 francs. En investissant son argent du pilier 3a dans un fonds de prévoyance, on peut profiter à long terme de perspectives de rendement plus élevées. Avantages: Les cotisations peuvent être déduites des impôts chaque année jusqu'à concurrence du montant maximal

Les produits restent exonérés d'impôt pendant la durée du contrat

Un taux d'imposition réduit s'applique au versement des comptes de prévoyance à partir de 60 ans.

Mariska investit dans sa personne

Pour Mariska, la prévoyance vieillesse privée n’est pas encore une priorité. «Je sais que je devrais cotiser au pilier 3a, mais actuellement, j’investis tout dans ma personne, mon entreprise et mes compétences.» Elle maintient sciemment ses coûts fixes à un faible niveau et mise sur la flexibilité plutôt que sur l’engagement. «Je ne souhaite pas encore prendre d’engagement mensuel.»

Mais Mariska est consciente de cette nécessité, puisqu’elle verse elle aussi volontairement des cotisations à l’AVS et à la caisse de pension. Mais pour le 3ᵉ pilier, elle hésite encore. «Je sais que je devrais le faire. Mais pour cela, j’ai besoin d’une certaine sécurité financière.»

La jeune productrice de films ne pense pas pouvoir compter plus tard sur l’AVS. «Je ne pense pas qu’il restera grand-chose pour ma génération.»

Mais pour réaliser un jour son projet de tour du monde ou son rêve d’acheter un bien dans la campagne portugaise, elle préférerait investir dans des titres plutôt que dans des comptes de prévoyance classiques. L’argent du pilier 3a est lié jusqu’à l’âge de 60 ans. Sous certaines conditions, il peut être retiré de manière anticipée pour l’achat d’un logement en propriété ou sous forme de capital lors d’un départ à l’étranger.

Le principe des 3 piliers de la prévoyance vieillesse suisse 1er pilier (prévoyance étatique: AVS/AI): l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) obligatoire et l'assurance-invalidité (AI). Il sert à couvrir les besoins vitaux. La rente maximale est plafonnée à 2520 francs par mois pour les personnes seules ou à 3780 francs par mois pour les couples. 2e pilier (prévoyance professionnelle: LPP/caisse de pension): la prévoyance obligatoire par l'employeur, souvent appelée caisse de pension. Son objectif est, avec le 1er pilier, de maintenir le niveau de vie habituel. Il est obligatoire pour les employés percevant un salaire minimum de 22 680 francs par an. 3e pilier (prévoyance privée: 3a/3b): la prévoyance privée facultative sert à combler les lacunes de prévoyance individuelles. Une distinction est faite entre la prévoyance liée (pilier 3a) et la prévoyance libre (pilier 3b), le pilier 3a bénéficiant d'avantages fiscaux.

S’intéresser aux finances, c’est une question d’autodétermination

Toutes deux s’accordent sur un point: les femmes, en particulier, devraient s’intéresser activement aux finances. «La pratique permet de beaucoup apprendre», déclare Mariska. L’argent reste souvent une affaire d’hommes – un modèle qui ne change que si l’on assume soi-même ses responsabilités.

Dora a appris très tôt à ne dépenser que ce qu’elle a. «Je n’ai jamais contracté de crédit», dit-elle. Pourtant, elle s’accordait quelques plaisirs de temps en temps. «Ma première voiture était un cabriolet. Etre sans cesse raisonnable, ce n’est pas drôle!»

Conclusion: entre prévoyance et joie de vivre

Les deux femmes montrent à leur manière ce que signifie l’indépendance financière. Aujourd’hui, Dora jouit d’une sécurité financière, parce qu’elle a épargné et pris ses précautions tôt. Mariska mise sur l’épanouissement personnel et la flexibilité, mais elle sait qu’elle doit agir sur le long terme. «Si l’on n’avait plus de rêves, ce serait vraiment triste», déclare Dora. Mariska sourit: «Et les rêves ont parfois un coût.»

Dora confirme que les rêves peuvent également être réalisés grâce aux placements dans le pilier 3a et que celui-ci peut croître grâce aux avantages fiscaux et à l’effet des intérêts composés. Elle aimerait prochainement se rendre en Australie.

