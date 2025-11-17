Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin

Article rémunéré, présenté par AMAG Leasing.

Noël approche à grands pas et vous rêvez d’une voiture depuis longtemps? Obtenez la voiture de vos rêves à temps pour la mettre sous le sapin en consultant nos conseils utiles pour un pack complet à prix avantageux all-inclusive. C’est d’ailleurs l’occasion rêvée de changer de véhicule pour les propriétaires de voitures électriques, ainsi que pour celles et ceux en passe de le devenir!

Choisir le modèle souhaité disponible

Jetez un coup d’œil aux modèles actuellement disponibles pour obtenir à coup sûr votre nouvelle voiture d’ici le 24 décembre. Vous trouverez certainement le modèle qui vous convient chez AMAG avec les marques Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, CUPRA et Volkswagen Véhicules Utilitaires, par exemple. Vous aurez l’embarras du choix parmi les véhicules disponibles immédiatement dans chaque catégorie, qu’ils soient neufs ou d’occasion, à combustion ou électriques.

Choisir le bon financement

Si vous ne voulez pas puiser dans vos économies pour acheter votre cadeau de Noël ou si vous préférez investir votre argent ailleurs, le leasing représente le financement idéal. Vous êtes ainsi en bonne compagnie: selon une enquête représentative de Comparis, plus de la moitié des voitures immatriculées dans notre pays sont financées par des tiers, et environ un tiers sont prises en leasing. En d’autres termes, votre cadeau (à vous-même) n’attend que vous!

LeasingPLUS d’AMAG Leasing – achetez votre voiture en toute sérénité d’ici Noël Voici comment fonctionne le leasing all-inclusive aujourd’hui: le service, les pneus, la mobilité, l’assurance, tout est compris dans les mensualités de LeasingPLUS. L’offre d’AMAG Leasing vous décharge de toutes les contraintes et vous permet de conduire en toute tranquillité. Avec le LeasingPLUS all-inclusive, vous ne payez plus jamais trop cher. Leasing all-inclusive à 0,99% sur toutes les Volkswagen telles que l’ID.3 et d’autres modèles ID. 1



Leasing all-inclusive à 0,0% sur les modèles Audi, tels que le modèle Q6 e-tron 2



Leasing all-inclusive à 0,0% sur les modèles hybrides rechargeables et électriques CUPRA, comme la Tavascan et la Born 3



Leasing all-inclusive à 0,0% sur les modèles hybrides rechargeables SEAT, comme Leon 4



Leasing all-inclusive à 0,0% sur tous les modèles hybrides rechargeables et électriques Škoda comme Elroq 5



Leasing all-inclusive à 0,0% sur l’ID. Buzz de Volkswagen Véhicules Utilitaires 6



Leasing all-inclusive à 0,65% sur toutes les occasions électriques7

Profitez dès maintenant

Se déplacer en toute sérénité avec le leasing all-inclusive

Offrez-vous un pack all-inclusive ou un upgrade de votre leasing pour Noël. Il s’agit d’une offre qui vous garantit une tranquillité d’esprit absolue. Elle inclut, outre la mensualité de leasing, tous les autres coûts d’entretien, incluant l’usure (par exemple les freins), les liquides, les pneus d’hiver et d’été ou l’assurance auto pendant toute la durée du contrat. Vous gardez ainsi non seulement le contrôle total des coûts, mais bénéficiez également de conditions de leasing plus avantageuses, car toutes les prestations sont regroupées chez un seul fournisseur.

Mais surtout, vous profitez d’un confort maximal: vous n’avez à vous occuper de rien du tout. Parfait pour la période de Noël! Les personnes qui optent pour un LeasingPLUS all-inclusive profitent souvent de processus rationalisés, car l’assurance et le service sont directement pris en charge par le fournisseur. Quant à l’assurance mensualités, elle apporte une touche de sérénité supplémentaire. Elle prend en charge les mensualités de leasing en cas d’accident ou de maladie dont vous n’êtes pas responsable.

Profitez du passage à la voiture électrique grâce à des offres spéciales

Le passage à la voiture électrique est particulièrement avantageux en ce moment: les prix d’achat deviennent de plus en plus attractifs en raison de la baisse des coûts des batteries lithium-ion. Les véhicules électriques coûtent de plus en plus souvent moins que les véhicules à combustion en termes de coûts d’exploitation à long terme. Parallèlement, la gamme de modèles ne cesse de s’agrandir, comme le montre une vérification des modèles électriques et hybrides des marques AMAG – de la Volkswagen ID.3 compacte au Volkswagen ID. Buzz, cet e-van culte, en passant par le SUV familial populaire Škoda Enyaq et la CUPRA Tavascan sportive. Il y en a pour tous les goûts. Actuellement, les personnes intéressées peuvent également profiter de nombreuses offres avantageuses dans le cadre d’un leasing all-inclusive (voir encadré).

Autre avantage: toute personne qui opte pour une voiture électrique des marques AMAG peut profiter d’un prix préférentiel pour l’électricité à partir de 28 centimes par kilowattheure sur plus de 220 points de recharge grâce à la carte/application chargeON. Et pour ce qui est de la sécurité, une garantie de la batterie électrique est disponible en option.

En conclusion: si vous tenez compte de ces points, votre voiture arrivera à temps pour Noël et grâce à un support mobile parfait, vous aurez l’équipement nécessaire pour vos prochaines vacances au ski et escapades bien-être.

1

Offre valable à la conclusion d'un LeasingPLUS Go en combinaison avec l'assurance mensualités LeasingPLUS Care et l'assurance auto pour toutes les Volkswagen ID. Modèles de véhicules neufs importés par AMAG Import AG et véhicules en stock pour les contrats conclus jusqu'au 27.12.2025. Exemple de calcul avec prix d'achat. 29 900 CHF. Taux annuel effectif : 0,99%, durée. 48 mois .10'000 km/an), paiement exceptionnel 20% : CHF 5'980.-, mensualité leasing véhicule. CHF 256.-/mois, mensualité LeasingPLUS Go . CHF 114.-/mois, plus assurance auto obligatoire casco complète LeasingPLUS Care et assurance mensualité LeasingPLUS Care (peut varier selon le sexe, l'âge, le domicile et d'autres caractéristiques).

2

Offre valable jusqu'au 27.12.2025 en cas de conclusion d'un LeasingPLUS Go en combinaison avec l'assurance mensualités LeasingPLUS Care pour les véhicules neufs et les véhicules en stock des modèles électriques Audi Q6 SB importés par AMAG Import SA. Exemple de calcul avec prix d'achat. CHF 61'900. Taux annuel effectif. 0.00%, durée. 48 mois .10'000 km/an), paiement exceptionnel 20% : CHF 12'380.-, mensualité leasing véhicule. CHF 571.-/mois, mensualité leasingPLUS Go : CHF 83.-/mois, mensualité leasingPLUS Care assurance mensualités CHF 35.-, excl. assuranceauto tous risques obligatoire (peut varier selon le sexe, l'âge, le domicile et d'autres caractéristiques).

3

Offre valable jusqu'au 27.12.2025 en cas de conclusion d'un LeasingPLUS Go en combinaison avec l'assurance mensualités LeasingPLUS Care pour les véhicules neufs et les véhicules en stock des modèles électriques CUPRA Born et Tavascan importés par AMAG Import SA. Exemple de calcul avec prix d'achat. CHF 42 390. Taux annuel effectif . 0.00%, durée. 48 mois .10'000 km/an), paiement exceptionnel 20%: CHF 8'478.-, mensualité leasing véhicule. CHF 347.-/mois, mensualité leasingPLUS Go. CHF 126.-/mois, mensualité leasingPLUS Care assurance mensualités CHF 26.-, excl. assurance auto tous risques obligatoire (peut varier selon le sexe, l'âge, le lieu de domicile et autres caractéristiques).

4

Offre valable à la conclusion d'un LeasingPLUS Go et d'une assurance mensualités pour tous les modèles SEAT Leon PHEV importés par AMAG Import AG, véhicules neufs et véhicules en stock, pour les contrats conclus jusqu'au 27.12.2025. Exemple de facture avec prix au comptant. CHF 36 400. Taux annuel effectif. 0.0 %, durée. 48 mois .10'000 km/an), paiement exceptionnel 20% : CHF 7'280.-, mensualité véhicule. CHF 294.-/mois, mensualité LeasingPLUS Go. CHF 115.-/mois, plus assurance auto tous risques obligatoire et mensualité LeasingPLUS Care (peut varier selon le sexe, l'âge, le lieu de résidence et autres caractéristiques).

5

Offre valable jusqu'au 27.12.2025 à la conclusion d'un LeasingPLUS Go en combinaison avec l'assuranceauto LeasingPLUS Care et l'assurance mensualités pour les véhicules neufs et les véhicules en stock importés par AMAG Import AG pour tous les modèles électriques de Škoda. Exemple de calcul avec prix d'achat. CHF 55 900. Taux annuel effectif. 0.00%, durée. 48 mois .10'000 km/an), paiement exceptionnel 20% : CHF11'180.-, mensualité véhicule. CHF 419.-/mois, mensualité LeasingPLUS Go. CHF 126.-/mois, plus mensualité assurance auto LeasingPLUS Care (peut varier selon le sexe, l'âge, le domicile et d'autres caractéristiques) et mensualité LeasingPLUSCare assurance mensualité.

6

Offre valable jusqu'au 27.12.2025 en cas de conclusion d'un LeasingPLUS Go en combinaison avec une assurance auto LeasingPLUS Care et une assurance mensualités pour les véhicules neufs du modèle électrique ID. importés par AMAG Import SA. Buzz de la marque VW Véhicules utilitaires. Exemple de calcul avec prix d'achat. 43 900 CHF. Taux annuel effectif. 0.00%, durée. 48 mois .10'000 km/an), paiement exceptionnel 20%. CHF 8'780.-, mensualité leasing véhicule. CHF 255.-/mois, mensualité LeasingPLUS Go. CHF 105.-/mois, plus mensualité LeasingPLUS Care assurance auto (peut varier selon le sexe, l'âge, le domicile et d'autres caractéristiques) et mensualité LeasingPLUS Care assurance mensualités.

7

0,65 % LeasingPLUS all-inclusive pour tous les modèles de véhicules électriques d'occasion des marques du groupe AMAG. Valable pour les véhicules importés par AMAG Import AG et pour les véhicules électriques des marques du groupe AMAG immédiatement disponibles (occasions .1000 km). Valable en cas de conclusion d'un LeasingPLUS Advanced en combinaison avec l'assuranceauto LeasingPLUS Care et l'assurance mensualités LeasingPLUS Care jusqu'au 27.12.2025. Exemple de calcul avec prix d'achat. CHF 40 000. Taux d'intérêt annuel effectif. 0,65 %, durée. 48 mois .15'000 km / an), paiement exceptionnel 20 %. CHF 8'000.-, mensualité leasing véhicule : CHF 320.-/mois, mensualité LeasingPLUS Advanced . CHF 116.-/mois, plus mensualité LeasingPLUS Care assurance auto (peut varier selon le sexe, l'âge, le domicile et d'autres caractéristiques) et mensualité LeasingPLUS Care assurance mensualités.

LeasingPLUS Advanced comprend les prestations de service, certains liquides, le contingent de pneus selon la durée et le kilométrage ainsi que le changement des roues ou des pneus.

LeasingPLUS Go comprend les prestations de service, l'usure, les liquides, les pneus, le changement des roues et leur entreposage ainsi que la mobilité de remplacement pendant la durée de l'entretien.

Le porteur du risque de l'assurance auto LeasingPLUS Care est la Zurich Compagnie d'Assurances SA.

L'assurance mensualités LeasingPLUS Care assure les mensualités de leasing contre les risques de chômage involontaire et d'incapacité totale de travail suite à une maladie/un accident. Le porteur du risque de l'assurance mensualités est AXA Assurances SA.

Uniquement chez les partenaires officiels participants. Financement par AMAG Leasing AG. Valable pour les clients privés et les personnes physiques bénéficiant de conditions d'entreprise, ainsi que pour les petits commerçants disposant d'un parc automobile de trois véhicules au maximum. L'octroi de crédit est interdit s'il entraîne le surendettement du consommateur. Sous réserve de modifications et d'erreurs. Dans la limite des stocks disponibles.