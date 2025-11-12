Comment savoir quel abonnement mobile est vraiment le moins cher pour moi? Nous vous expliquons ce à quoi vous devez faire attention dans la jungle des offres du Black Friday et quel outil vous aidera à prendre votre décision.

Photo: Getty Images

Article rémunéré, présenté par alao.

En novembre, la fièvre des rabais est à nouveau au rendez-vous: jusqu’à 76% de réduction sur les nouveaux abonnements mobiles. Cela semble tentant, mais comment puis-je savoir, dans ce flot d’offres, lesquelles valent vraiment la peine?

La comparaison est souvent plus compliquée qu’il n’y paraît: les détails contractuels différents, les options d’itinérance ou les frais supplémentaires cachés compliquent la tâche. Ainsi, un prix de base apparemment avantageux peut être trompeur: souvent, il n’y a qu’un petit crédit de données qui doit être complété par des suppléments coûteux. Les bonus promis semblent intéressants, mais ils sont souvent liés à de longues durées contractuelles. Et à quoi sert le prix le plus bas si le téléphone portable ne capte aucun réseau, que ce soit à la maison ou au travail?

Trouver l’offre adéquate via une plateforme de comparaison

Tous ces facteurs compliquent la comparaison, ce qui en décourage beaucoup et, dans le pire des cas, les fait hésiter à changer d’abonnement. Pourtant, il est possible de s’y retrouver facilement dans cette jungle de l’offre. Tout d’abord, en se posant les bonnes questions: de combien de données ai-je vraiment besoin? Est-ce que je souhaite des appels illimités, ou est-ce qu’un pack de base suffit? Comment et où utiliser l’itinérance?

C’est là qu’alao entre en jeu: la boutique d’abonnement mobile a développé une plateforme de comparaison indépendante qui permet aux utilisatrices et utilisateurs de clarifier les questions formulées en saisissant leurs besoins personnels en matière d’abonnement mobile dans un masque de recherche. Un système similaire à celui de la plateforme hôtelière booking.com et qui offre jusqu’à 23 variables pour la recherche d’abonnements, du prix à la durée du contrat en passant par les crédits en Suisse et à l’étranger.

Trouver l'abonnement idéal – c'est encore plus facile maintenant! alao vous apporte la clarté dans la jungle des tarifs lorsque vous recherchez l'abonnement de téléphone parfait – et vous aide à trouver la meilleure offre, c'est garanti. De plus, vous obtenez tout d'une seule source : avec alao, vous n'avez même pas à vous soucier de résilier votre ancien abonnement. Et si des questions devaient surgir, notre excellent service client est là pour vous aider. Conseil d'initié : Profitez maintenant des offres Black Friday chez alao pour un potentiel d'économie encore plus grand! Mobile Salt Swiss XXL: Suisse illimité, plus 4 Go de Roaming en UE, pour 21.95 CHF par mois. Inclut un bon d'achat de 100.- CHF et l'activation gratuite.

Suisse illimité, plus 4 Go de Roaming en UE, pour 21.95 CHF par mois. Inclut un bon d'achat de 100.- CHF et l'activation gratuite. Salt Europe Data: Suisse illimité et Roaming UE illimité, pour 24.95 CHF par mois. Inclut un bon d'achat de 100.- CHF et l'activation gratuite.

Suisse illimité et Roaming UE illimité, pour 24.95 CHF par mois. Inclut un bon d'achat de 100.- CHF et l'activation gratuite. Salt Europe XL: Suisse et Union Européenne illimité (appels et données), pour 32.95 CHF par mois. Inclut un bon d'achat de 50.- CHF et l'activation gratuite.

Suisse et Union Européenne illimité (appels et données), pour 32.95 CHF par mois. Inclut un bon d'achat de 50.- CHF et l'activation gratuite. Wingo Red Pro: Suisse illimité, plus 20 Go par mois de données en UE/RU, US, CA et TR, pour 27.95 CHF par mois. Inclut un bon d'achat de 50.- CHF et l'activation gratuite.

Suisse illimité, plus 20 Go par mois de données en UE/RU, US, CA et TR, pour 27.95 CHF par mois. Inclut un bon d'achat de 50.- CHF et l'activation gratuite. Wingo Red: Suisse illimité, plus 3 Go par mois de données en UE/RU, US, CA et TR, pour 23.95 CHF par mois. Inclut un bon d'achat de 50.- CHF et l'activation gratuite.

Suisse illimité, plus 3 Go par mois de données en UE/RU, US, CA et TR, pour 23.95 CHF par mois. Inclut un bon d'achat de 50.- CHF et l'activation gratuite. Yallo Black NOUVEAU 90 pays: Suisse illimité (appels/données). Données illimitées en CH, UE, CA, US, TR et 5 Go par mois dans 49 autres pays, pour 24.90 CHF par mois. Inclut un bon d'achat de 120.- CHF et l'activation gratuite.

Suisse illimité (appels/données). Données illimitées en CH, UE, CA, US, TR et 5 Go par mois dans 49 autres pays, pour 24.90 CHF par mois. Inclut un bon d'achat de 120.- CHF et l'activation gratuite. Yallo Black Max NOUVEAU 90 pays: Suisse illimité (appels/données). Données illimitées en CH, UE, CA, US, TR et 5 Go par mois dans 49 autres pays. Appels illimités en CH, UE, US, CA, TR et 5 heures par mois dans 49 autres pays, pour 34.90 CHF par mois. Inclut un bon d'achat de 120.- CHF et l'activation gratuite. Home Salt Home + Apple TV: Internet jusqu'à 10 Gbit/s et 280 chaînes TV. À partir de 39.95 CHF par mois pour les clients Salt existants. Inclut un bon d'achat de 50.- CHF, l'activation gratuite et un bonus de bienvenue de 150.- CHF.

Internet jusqu'à 10 Gbit/s et 280 chaînes TV. À partir de 39.95 CHF par mois pour les clients Salt existants. Inclut un bon d'achat de 50.- CHF, l'activation gratuite et un bonus de bienvenue de 150.- CHF. Wingo Internet Red: Internet jusqu'à 500 Mbit/s, pour 39.95 CHF par mois. Inclut un bon d'achat de 50.- CHF et l'activation gratuite.

«Trouver un abonnement pour son mobile devient aussi simple que commander une pizza»

Une fois que tout est intégré, un algorithme intelligent basé sur l’IA se met en route. A partir des données fournies, celui-ci détermine les offres de cette «jungle» qui correspondent le mieux aux besoins de l’utilisatrice ou de l’utilisateur. Il suffit de quelques clics pour obtenir un résultat transparent. «Les clients et clientes trouvent ainsi l’abonnement idéal en 5 minutes maximum», explique Walter Salchli, CEO d’alao. «Cela ne prend pas plus de temps que de commander une pizza.»

Bon à savoir: il ne faut pas attendre le Black Friday pour se mettre en quête du meilleur abonnement. En effet, les fournisseurs ont déjà activé leurs meilleures offres. «Le meilleur moment pour changer, c’est maintenant», souligne l’expert Walter Salchli. Vous trouverez certaines de ces offres dans l’encadré!