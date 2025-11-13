Les meilleurs vins pour les néophytes

Le vin n’a rien de compliqué. Du moins quand on veut juste se faire plaisir. Ces six bouteilles le prouvent: pas besoin d’être un expert pour trouver ce qui vous plaît. L'idéal pour découvrir le vin.

1/14 Le Valais a beaucoup à offrir. Les pinots se montrent souvent élégants, avec une touche fraîche et légèrement fumée. Photo: Shutterstock

Article rémunéré, présenté par Mondovino

Quand on se lance dans le vin, pas besoin de jargon, d’un diplôme de sommelier ni d’une bouteille à 100 francs. Il suffit d’être curieux et d’avoir envie de goûter. Le vin n’est pas un plaisir élitiste, c’est un compagnon de bons moments: à l’apéro, à table ou juste pour le plaisir.

Voici six vins faciles d’accès, qui ont chacun une personnalité et prouvent qu’il ne faut pas forcément un gros budget pour boire du bon vin.

Un pinot noir suisse avec du style

Le pinot noir est une porte d’entrée idéale vers les vins rouges: léger, fruité et jamais envahissant. Parfait si l’on boit habituellement du blanc. En Valais, ce cépage dévoile une élégance particulière, avec une touche fraîche et légèrement fumée. Et le «Tracteur Léon» séduit en plus avec son étiquette pleine de caractère – un vin sympa, accessible, avec un brin d’humour.

Le Charmant Valais AOC Pinot Noir Tracteur Léon, Chai du Baron, 14.95 francs Un nez de cerise et de petits fruits rouges, une bouche fraîche et juteuse ainsi qu’une finale légèrement épicée. Un rouge qui mise sur la fraîcheur plutôt que sur la puissance. Délicieux avec de la viande séchée, une pizza ou une soirée raclette entre amis. Valais AOC Pinot Noir Tracteur Léon, Chai du Baron, 14.95 francs Un nez de cerise et de petits fruits rouges, une bouche fraîche et juteuse ainsi qu’une finale légèrement épicée. Un rouge qui mise sur la fraîcheur plutôt que sur la puissance. Délicieux avec de la viande séchée, une pizza ou une soirée raclette entre amis. Commander maintenant

La dolce vita dans votre verre

Difficile de ne pas aimer les vins italiens: ronds, chaleureux, bienveillants. Le «Spezieri» de Col d’Orcia assemble ciliegiolo et sangiovese, deux cépages gorgés de soleil toscan. Pas un vin de «geek», mais un vin de vacances, simple et délicieux.

L’Apaisant Toscana IGT Spezieri, Col d’Orcia, 14.95 francs Des arômes de cerise, d'herbes séchées et une touche de vanille. En bouche, de la douceur, de la chaleur et de l'harmonie: tout ce qu’on attend d’une soirée italienne. Parfait avec des pâtes à la tomate, une lasagne ou une planche d’antipasti. Toscana IGT Spezieri, Col d’Orcia, 14.95 francs Des arômes de cerise, d'herbes séchées et une touche de vanille. En bouche, de la douceur, de la chaleur et de l'harmonie: tout ce qu’on attend d’une soirée italienne. Parfait avec des pâtes à la tomate, une lasagne ou une planche d’antipasti. Commander maintenant

Le Portugal monte en puissance

Le Portugal s’impose comme pays phare pour des vins simples et gourmands. Le «Silk & Spice» tient ses promesses: souple, épicé, velouté. Une cuvée issue de plusieurs cépages – mais pas besoin de les connaître. L’essentiel: ça plaît, et c’est abordable.

Le Tendance Silk & Spice Red Blend, Sogrape Vinhos, 9.95 francs Nez de fruits mûrs, vanille et épices ; bouche soyeuse, avec des notes chocolatées. Un vin immédiatement séduisant, sans explications nécessaires. Super avec un cheeseburger, des tapas ou un marathon Netflix entre amis. Silk & Spice Red Blend, Sogrape Vinhos, 9.95 francs Nez de fruits mûrs, vanille et épices ; bouche soyeuse, avec des notes chocolatées. Un vin immédiatement séduisant, sans explications nécessaires. Super avec un cheeseburger, des tapas ou un marathon Netflix entre amis. Commander maintenant

Un Rioja blanc surprenant

On pense souvent que Rioja = rouges puissants. Pourtant, voici sa face lumineuse: un blanc moderne, frais et charmeur. Le «White Art Collection» de Faustino séduit par son style léger, son côté légèrement tropical et sa buvabilité exemplaire. La preuve qu’un blanc peut être surprenant et fun.

L’Inattendu Rioja DOCa White Art Collection, Bodegas Faustino, 9.95 francs Un nez de poire, de melon et une pointe de vanille. Une bouche fraîche et crémeuse à la fois. C’est un vin caméléon: il est idéal avec du poulet au citron, un couscous estival ou simplement quelques chips au soleil sur le balcon. Rioja DOCa White Art Collection, Bodegas Faustino, 9.95 francs Un nez de poire, de melon et une pointe de vanille. Une bouche fraîche et crémeuse à la fois. C’est un vin caméléon: il est idéal avec du poulet au citron, un couscous estival ou simplement quelques chips au soleil sur le balcon. Commander maintenant

Frais, blanc et bien de chez nous

Pas besoin d’histoire romanesque pour apprécier un vin. Parfois, on veut juste quelque chose de simple et de bon. Le «Baccarat Club» genevois en est le parfait exemple: c’est un assemblage blanc frais, fruité et convivial. On le sert bien frais, on trinque et on profite.

Le Festif Baccarat Club, assemblage de cépages blancs, La Cave de Genève, 9.95 francs Au nez, des agrumes et de la pomme verte. S’ensuit une bouche légère, vive et désaltérante. Idéal pour les apéros, les soirées entre amis ou un verre sur le balcon en rentrant du travail. Parfait avec des sushis, des salades ou une planche apéro. Baccarat Club, assemblage de cépages blancs, La Cave de Genève, 9.95 francs Au nez, des agrumes et de la pomme verte. S’ensuit une bouche légère, vive et désaltérante. Idéal pour les apéros, les soirées entre amis ou un verre sur le balcon en rentrant du travail. Parfait avec des sushis, des salades ou une planche apéro. Commander maintenant

Des bulles à la française

Pour se faire plaisir avec des bulles, pas besoin de champagne. Le «Café de Paris en est la preuve: un vin fin, léger, joyeux, parfait pour un apéro, un brunch ou une pause festive.

Le Pétillant Café de Paris Sparkling Blanc de Blancs Brut, 9.95 francs Des bulles fines, des arômes de pomme et citron, une bouche fraîche et vive, avec une douceur délicate. Pas un «faux champagne», mais un mousseux qui met de bonne humeur. Idéal avec des toasts au saumon, une quiche Lorraine ou pour accueillir des invités à l’improviste. Café de Paris Sparkling Blanc de Blancs Brut, 9.95 francs Des bulles fines, des arômes de pomme et citron, une bouche fraîche et vive, avec une douceur délicate. Pas un «faux champagne», mais un mousseux qui met de bonne humeur. Idéal avec des toasts au saumon, une quiche Lorraine ou pour accueillir des invités à l’improviste. Commander maintenant

Un article de Tobias Gysi, œnologue diplômé et sommelier suisse. Il est l’auteur de la rubrique «Château Gysi» pour Mondovino.