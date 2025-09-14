Très actif sur les réseaux sociaux, Charlie Kirk a contribué à ce que Donald Trump soit élu pour un second mandat l'année dernière. Sa mort est une grande perte pour le trumpisme. Mais le président peut compter sur d'autres soutiens. Voici lesquels.

1/2 La petite fille de Donald Trump a dit de son grand-père qu'il était une source «d'inspiration». Photo: IMAGO/USA TODAY Network

Guido Felder et Daniel Jung

Mercredi, l'influenceur d'extrême droite Charlie Kirk a été tué à l'âge de 31 ans. Le lendemain, le président américain Donald Trump a déclaré: «Charlie était un géant de sa génération.» Il a ajouté qu'il avait été une source d'inspiration importante pour des millions de personnes. Trump a annoncé qu'il rendrait hommage au défunt en lui remettant la médaille présidentielle de la Liberté, l'une des plus hautes distinctions civiles aux États-Unis.

« La disparition de Charlie Kirk laisse un vide stratégique, personnel et rhétorique qu'il sera difficile de combler Philipp Adorf, politologue »

Les influenceurs politiques sont devenus des aides indispensables pour diffuser les idées de Donald Trump, principalement au sein des jeunes générations. «Ils offrent à Trump et aux républicains la possibilité de s'adresser à des groupes d'électeurs qu'ils n'ont que rarement pu toucher dans un passé récent», explique Philipp Adorf, spécialiste des États-Unis à l'université de Bonn. On observe en particulier chez les jeunes hommes une plus forte orientation vers des positions conservatrices, due notamment à ces influenceurs d'extrême droite.

Le scientifique affirme que les influenceurs politiques comme Candace Owens diffusent régulièrement des théories du complot, qui servent notamment à diaboliser les adversaires politiques et à accentuer la polarisation. «La plupart de ces influenceurs ne propagent pas un message de modération, mais se situent clairement à l'extrême droite de l'échiquier politique», souligne Philipp Adorf.

Grosse cote de popularité

Selon le politologue, Charlie Kirk était le personnage le plus marquant de ce milieu. Il permettait d'établir des liens et de entre une large mobilisation de la jeunesse, un lobbying stratégique et le parti républicain. «Sa disparition laisse un vide stratégique, personnel et rhétorique qu'il sera difficile de combler», explique le spécialiste.

Aucun autre influenceur n'a la même visibilité, les mêmes moyens financiers ni les mêmes infrastructures organisationnelles que Charlie Kirk. Il était également très proche de Trump et bénéficiait d'une grosse cote de popularité auprès des jeunes conservateurs. Mais malgé sa disparition, Donald Trump peut encore compter sur d'autres fidèles pour faire la promotion de ses idées.

1 Tucker Carlson (56 ans)

Il a été un présentateur vedette de la chaîne Fox News. Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire

Tucker Carlson est un phénomène dans le paysage médiatique américain. Il a longtemps été considéré comme un garant de l'audience et un présentateur vedette de la chaîne Fox News, jusqu'à ce qu'il soit mis à la porte en 2023 après avoir fait de fausses déclarations concernant les élections de 2020. Depuis, Tucker Carlson fait lui-même la Une des journaux, notamment lors son interview de Poutine en 2024. Parallèlement, Tucker Carlson est un défenseur acharné de la politique de Trump.

Instagram : 5,4 millions / X : 16,5 millions / Youtube : 4,5 millions.

2 Ben Shapiro (41 ans)

Ben Shapiro, un écrivain assidu. Photo: Getty Images

La plateforme d'information «Daily Wire», fondée par l'avocat Ben Shapiro, soutient l'agenda conservateur de Trump avec beaucoup de contenus anti-Woke. Comme Charlie Kirk, Ben Shapiro est à l'aise lors des débats.

I : 4,4 millions / Tiktok : 2,8 millions / X : 7,9 millions / YT : 7,2 millions.

3 Donald Trump Jr. (47 ans)

Il est le fils aîné du milliardaire républicain. Photo: keystone-sda.ch

Le fils aîné du président est depuis 2017 le CEO de la Trump Organization, l'entreprise familiale. Il joue un rôle clé dans les projets de cryptomonnaie de la famille. Mais Don Jr. est également très impliqué dans les affaires politiques. Au début de l'année, il a fait sensation lors de son voyage au Groenland. Sur les réseaux sociaux, il partage des informations privilégiées et attaque ses adversaires.

I : 9,9 millions / TT : 2,3 millions / X : 15,4 millions.

4 Candace Owens (36 ans)

Candace Owens, lors d'un événement de Turning Point USA. Photo: IMAGO/USA TODAY Network

En 2017, elle a fait son «coming-out» en tant que conservatrice et a qualifié Trump de «sauveur» du monde occidental. Elle critique la «mentalité de victime» de la population afro-américaine aux États-Unis. Trump la qualifie de «penseuse très intelligente» ayant une grande influence sur la politique américaine.

I : 5,7 millions / TT : 4,8 millions / X : 6,9 millions / YT : 4,6 millions.

5 Laura Loomer (32 ans)

Laura Loomer, une adepte de la provocation. Photo: imago images/ZUMA Wire

Cette journaliste d'investigation est considérée comme un soutien très loyal de Trump et une conseillère particulièrement efficace, qui influence souvent les décisions du président. Elle est également connue pour diffuser des positions d'extrême droite, islamophobes et racistes. Pour ce faire, elle a recours à des provocations ouvertes et à des théories du complot.

X : 1,8 million / YT : 96'200

6 Dan Bongino (50 ans)

Le vice-président du FBI Dan Bongino. Photo: AFP

Dan Bongino est un influenceur qui a même réussi à entrer dans le gouvernement de Trump: il est vice-directeur du FBI. Auparavant, il était animateur de radio et de télévision, auteur de livres, politicien républicain et agent des services secrets. Il soutient Trump par des théories du complot et des analyses de sécurité.

X : 7,1 millions.

7 Jack Posobiec (40 ans)

Il apparaît comme commentateur sur Fox News. Photo: IMAGO/Middle East Images

Jack Posobiec est un ancien employé du service de renseignement de la marine américaine. De 2018 à 2021, il a travaillé comme présentateur sur une chaîne de télévision câblée de droite, et aujourd'hui, il apparaît également comme commentateur sur Fox News.

I : 465'000 / TT : 50'800 / X : 3,2 millions.

8 Matt Walsh (39 ans)

Cet activiste politique a son propre podcast. Photo: Gage Skidmore

Matt Walsh est, comme Ben Shapiro, lié au «Daily Wire». Cet activiste politique a son propre podcast et a également déjà produit deux documentaires controversés: «What Is a Woman?» sur les questions de genre et «Am I Racist?» sur le racisme.

I : 38'500 /TT : 1,1 million / X : 3,8 millions / YT : 3,3 millions.

9 Bryce Hall (26 ans)

Bryce Hall est très actif sur TikTok. Photo: Gage Skidmore

Il a commencé sa carrière à l'âge de 15 ans en faisant des livestreams pour se faire des amis après avoir été harcelé. Après la tentative d'assassinat de Donald Trump, le jeune homme a annoncé: «Trump est mon président». Il n'est pas un influenceur politique classique, ce qui peut aider Trump à devenir visible dans les milieux non politisés.

I : 6,6 millions / TT : 23,4 millions / X : 1,3 million / YT : 3,2 millions.

10 Xaviaer DuRousseau (28 ans)

Xaviaer DuRousseau votait démocrate. Avant de retourner sa veste. Photo: Yesandyess

Souvent victime d'insultes racistes lorsqu'il était enfant, ce jeune de l'Illinois est d'abord devenu une voix progressiste pour les Afro-Américains et a voté pour le démocrate Bernie Sanders. Lorsqu'il s'est rendu compte qu'il partageait les idées des conservateurs et qu'il percevait les médias mainstream comme corrompus et donneurs de leçons, il a changé de camp.

I : 533'000 / TT : 536'000 / X : 276'000 / YT : 115'000

11 Kai Trump (18 ans)

La petite-fille du président est une adepte de golf. Photo: keystone-sda.ch

La fille du fils de Trump, Donald Jr., a dit de son grand-père qu'il était une source «d'inspiration» lors de la Convention nationale républicaine en 2024. Ce discours lui a valu une augmentation de son nombre de followers sur tous les réseaux. Appréciant le golf, elle joue un rôle important dans la diffusion du trumpisme parmi les jeunes femmes.

I : 1,9 million / TT : 3,3 millions / X : 900'000 / YT : 1,2 million.

12 Bo Loudon (19 ans)

Bo Loudon est ami avec Barron Trump. Photo: Instagram/boloudon

L'ami du plus jeune fils de Trump, Barron, met en avant ses liens avec la famille présidentielle. Il parle de la manière dont la Gen Z se détourne de plus en plus des médias établis pour s'informer via les réseaux sociaux.

I : 350'000 / TT : 456'000 / X : 230'000