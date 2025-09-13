L'influenceur d'extrême droite Charlie Kirk a été abattu lors d'un événement à l'université de l'Utah Valley. Hunter Kozak, le dernier interlocuteur de Kirk, raconte les moments qui ont précédé et suivi l'assassinat.

La dernière personne qui a parlé à Charlie Kirk raconte son meurtre

La dernière personne qui a parlé à Charlie Kirk raconte son meurtre

1/6 Hunter Kozak a débattu avec Charlie Kirk mercredi. Photo: Screenshot YouTube / Channel 5

Fabrice Obrist

Hunter Kozak est la dernière personne à avoir parlé à Charlie Kirk. L'Américain a assisté mercredi à l'événement organisé par l'influenceur pro-Trump sur le campus de l'Utah Valley University pour débattre avec lui.

«Je suis étudiant en mathématiques à l'université de l'Utah Valley et j'ai vu que Trump voulait priver les personnes transgenres du droit de posséder des armes à feu à cause d'une fusillade perpétrée par une personne transgenre», raconte Hunter Kozak à la chaîne Channel 5. «Je voulais donc en parler à Charlie et lui demander s'il était favorable à cette idée.»

«La panique a éclaté»

Arrivé à l'événement, Hunter Kozak a trouvé une foule de fans de Charlie Kirk. «La première personne a débattu avec lui pendant environ dix minutes. Ensuite, c'était mon tour», se souvient Hunter Kozak. «Interrogé sur l'interdiction des armes à feu pour les personnes transgenre, Charlie m'a dit qu'il y était favorable.»

Après une brève discussion, il a demandé à l'influenceur s'il savait combien de fusillades de masse avaient eu lieu au cours des dix dernières années. «Charlie a répondu: 'Avec ou sans violence des gangs?' Puis le coup de feu est parti.»

L'étudiant en mathématiques se souvient: «Je me suis immédiatement baissé, tout comme les autres autour de moi. Mais mon frère avait assisté à une fusillade dans une école et j'ai tout de suite compris que Charlie était ici la seule cible.» Il a eu peur, mais il savait qu'il ne lui arriverait rien. «Mais la panique a éclaté. Ma femme était dans le public et il m'a fallu environ 30 minutes avant de pouvoir la rejoindre.»

«Tout le monde courait»

«Un attentat est très différent d'une fusillade de masse et je pense que la plupart des personnes l'ont compris. Tout le monde courait après le chaos, sans vraiment savoir quoi faire.» L'événement a duré seulement une vingtaine de minutes avant que Charlie Kirk soit abattu. Cet évènement devait marquer le début de sa tournée «The American Comeback Tour», qui fera escale dans de nombreuses universités des Etats-Unis. Son épouse, Erika, a annoncé sur la chaîne YouTube de son mari que la tournée se poursuivrait après son assassinat. «Le mouvement de mon mari ne mourra pas», a-t-elle déclaré.

Charlie Kirk laisse derrière lui deux enfants, une fille de trois ans et un fils d'un an. L'auteur présumé du crime est un étudiant de 22 ans nommé Tyler Robinson, arrêté après 33 heures de cavale. Il est actuellement en détention provisoire à la prison du comté d'Utah. Trump a déclaré qu'il espérait que Tyler Robinson soit condamné à la peine de mort.