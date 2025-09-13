DE
FR

«Il était rempli de haine»
Qui était Tyler Robinson, le tueur de Charlie Kirk?

L'assassin de Charlie Kirk était en cavale pendant près de deux jours. Le président américain Donald Trump a ensuite annoncé son arrestation sur Fox News. Voici ce que l'on sait du tireur présumé, Tyler Robinson.
Publié: 10:33 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 42 minutes
Partager
Écouter
1/12
Tyler Robinson est le tueur présumé de Charlie Kirk.
Photo: DR
RMS_Portrait_AUTOR_519.JPG
RMS_Portrait_AUTOR_1108.JPG
Johannes Hillig et Gabriel Knupfer

Des Converse vertes, un jeans, un haut noir avec un drapeau américain: les autorités américaines ont traqué fébrilement le meurtrier de Charlie Kirk. L'assassin a réussi à se cacher durant 33 heures, avant d'être arrêté.

A lire aussi
Ils combattaient Charlie Kirk, ils redoutent les rafles de Trump
Traque de son meurtrier
Ils combattaient Charlie Kirk, ils redoutent les rafles de Trump
Après le meurtre de Charlie Kirk, les Etats-Unis s'enflamment
Une «déclaration de guerre»
Après le meurtre de Charlie Kirk, les Etats-Unis s'enflamment

Donald Trump a annoncé vendredi sur Fox News que le tireur de l'Utah était «très probablement» en détention. L'agresseur présumé a été arrêté à St. George, dans le sud de l'Utah. L'attaque s'est déroulée dans l'université d'Utah Valley, à Orem, à des centaines de kilomètres de là.

Qui est le suspect?

Le tireur est Tyler Robinson. Il a 22 ans et est originaire de l'Utah, l'Etat américain où l'attaque a eu lieu. Il a fréquenté l'Utah State University pendant un semestre en 2021, comme a confirmé l'université à NBC News. Il a ensuite rejoint le Dixie Technical College en troisième année de formation d'électricien. Le père du suspect a reconnu son fils sur les photos de l'avis de recherche, rapporte CNN en citant des enquêteurs.

A lire aussi
Voici les méthodes du FBI pour retrouver l'assassin de Charlie Kirk
Empreintes, ADN, photos
Les méthodes du FBI pour retrouver l'assassin de Charlie Kirk
Chasse à l’homme pour retrouver le meurtrier de l'influenceur Charlie Kirk
Abattu en plein meeting
Chasse à l’homme pour retrouver le meurtrier de l'influenceur Charlie Kirk

Le père a alors convaincu son fils de parler à un pasteur habitué à parler aux jeunes qui travaille avec le bureau du shérif et les Marshals, une agence de la police fédérale chargée de la capture de fugitifs. Au cours de cet entretien, Tyler Robinson aurait avoué son crime. Selon l'enquête en cours, il a agi seul. Il n'existe aucune preuve de complicité pour le moment.

Entre-temps, de plus en plus de détails sur l'auteur présumé apparaissent dans les médias. Selon NBC News, il n'aurait pas de casier judiciaire. Selon la BBC, son père serait à la tête d'une entreprise de cuisines. La mère du suspect travaille pour un service de soins aux personnes handicapées. La famille est engagée au sein de l'Eglise mormone, qui compte de nombreux fidèles dans l'Utah.

«Il était rempli de haine»

Selon sa famille, le jeune homme de 22 ans a rapidement développé des opinions politiques de plus en plus tranchées et aurait éprouvé une haine particulière envers Charlie Kirk. Il était «rempli de haine», a confié un membre de la famille de Tyler Robinson aux enquêteurs.

A lire aussi
Trump accuse la «gauche radicale» d'être responsable du meurtre de Charlie Kirk
South Park dans le viseur MAGA
Pour Trump, la «gauche radicale» est responsable du meurtre de Charlie Kirk
Nous en savons plus sur le tueur présumé de Charlie Kirk
LIVE
Il aurait agi seul
Voici ce que l'on sait sur le tueur présumé de Charlie Kirk

Lors d'un dîner, il aurait mentionné que Charlie Kirk allait venir à l'université de l'Utah et qu'il ne l'aimait pas. Dans des messages sur la plateforme Internet Discord, Tyler Robinson écrit être allé chercher un fusil. 

«J'espère qu'il sera reconnu coupable et condamné à la peine de mort», a déclaré Trump vendredi. «Charlie Kirk était la meilleure personne qui soit.» La peine de mort est en vigueur dans l'Utah, la dernière exécution dans cet Etat remonte à 2010. Tyler Robinson est actuellement en détention provisoire à la prison du comté d'Utah. Il n'a encore fait aucune déclaration aux enquêteurs au sujet du crime, a rapporté CNN. Sa comparution officielle est prévue mardi, lors d'une première audience filmée.

Des slogans antifascistes

Le gouverneur de l'Utah, Spencer Cox, a évoqué des indices sur le mobile du crime. Des slogans antifascistes ont été retrouvés sur deux cartouches inutilisées découvertes près du lieu du crime. Sur l'une des cartouches, il était écrit «Hey fascist, catch» («Hey fasciste, attrape»), sur l'autre «Bella Ciao», visiblement en référence à l'hymne des partisans italiens. Cette chanson a récemment gagné en popularité auprès d'un plus large public grâce au jeu vidéo Far Cry 2 et la série Netflix espagnole «Casa de Papel». D'autres étuis contenaient des références à des jeux et des mèmes.

Les enquêteurs estiment que Charlie Kirk a été mortellement blessé au cou par une seule balle tirée à une distance d'environ 180 mètres. Beaucoup d'images de Tyler Robinson armé circulent sur les réseaux sociaux. Il aurait grandi dès son plus jeune âge avec diverses armes. 

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’acteur Max Hubacher avec Faisal, collecteur de déchets. Ce travail lui apporte un petit salaire et beaucoup de reconnaissance dans le camp.
Présenté par
L’espoir naît dans les ordures
La CRS au Bangladesh
L’espoir naît dans les ordures
Du trekking avec des lamas au bonheur des sommets
Présenté par
Du trekking avec des lamas au bonheur des sommets
Entre le lac de Thoune, le lac de Brienz et les imposantes montagnes
Du trekking avec des lamas au bonheur des sommets
Comment les femmes maîtrisent de nouvelles étapes de vie
Présenté par
Conséquences financières
Comment les femmes maîtrisent de nouvelles étapes de vie
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Présenté par
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Mini bouteilles, vrai plaisir
Pourquoi les petites bouteilles ont le vent en poupe
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus