L'assassin de Charlie Kirk était en cavale pendant près de deux jours. Le président américain Donald Trump a ensuite annoncé son arrestation sur Fox News. Voici ce que l'on sait du tireur présumé, Tyler Robinson.

Qui était Tyler Robinson, le tueur de Charlie Kirk?

1/12 Tyler Robinson est le tueur présumé de Charlie Kirk. Photo: DR

Johannes Hillig et Gabriel Knupfer

Des Converse vertes, un jeans, un haut noir avec un drapeau américain: les autorités américaines ont traqué fébrilement le meurtrier de Charlie Kirk. L'assassin a réussi à se cacher durant 33 heures, avant d'être arrêté.

Donald Trump a annoncé vendredi sur Fox News que le tireur de l'Utah était «très probablement» en détention. L'agresseur présumé a été arrêté à St. George, dans le sud de l'Utah. L'attaque s'est déroulée dans l'université d'Utah Valley, à Orem, à des centaines de kilomètres de là.

Qui est le suspect?

Le tireur est Tyler Robinson. Il a 22 ans et est originaire de l'Utah, l'Etat américain où l'attaque a eu lieu. Il a fréquenté l'Utah State University pendant un semestre en 2021, comme a confirmé l'université à NBC News. Il a ensuite rejoint le Dixie Technical College en troisième année de formation d'électricien. Le père du suspect a reconnu son fils sur les photos de l'avis de recherche, rapporte CNN en citant des enquêteurs.

Le père a alors convaincu son fils de parler à un pasteur habitué à parler aux jeunes qui travaille avec le bureau du shérif et les Marshals, une agence de la police fédérale chargée de la capture de fugitifs. Au cours de cet entretien, Tyler Robinson aurait avoué son crime. Selon l'enquête en cours, il a agi seul. Il n'existe aucune preuve de complicité pour le moment.

Entre-temps, de plus en plus de détails sur l'auteur présumé apparaissent dans les médias. Selon NBC News, il n'aurait pas de casier judiciaire. Selon la BBC, son père serait à la tête d'une entreprise de cuisines. La mère du suspect travaille pour un service de soins aux personnes handicapées. La famille est engagée au sein de l'Eglise mormone, qui compte de nombreux fidèles dans l'Utah.

«Il était rempli de haine»

Selon sa famille, le jeune homme de 22 ans a rapidement développé des opinions politiques de plus en plus tranchées et aurait éprouvé une haine particulière envers Charlie Kirk. Il était «rempli de haine», a confié un membre de la famille de Tyler Robinson aux enquêteurs.

Lors d'un dîner, il aurait mentionné que Charlie Kirk allait venir à l'université de l'Utah et qu'il ne l'aimait pas. Dans des messages sur la plateforme Internet Discord, Tyler Robinson écrit être allé chercher un fusil.

«J'espère qu'il sera reconnu coupable et condamné à la peine de mort», a déclaré Trump vendredi. «Charlie Kirk était la meilleure personne qui soit.» La peine de mort est en vigueur dans l'Utah, la dernière exécution dans cet Etat remonte à 2010. Tyler Robinson est actuellement en détention provisoire à la prison du comté d'Utah. Il n'a encore fait aucune déclaration aux enquêteurs au sujet du crime, a rapporté CNN. Sa comparution officielle est prévue mardi, lors d'une première audience filmée.

Des slogans antifascistes

Le gouverneur de l'Utah, Spencer Cox, a évoqué des indices sur le mobile du crime. Des slogans antifascistes ont été retrouvés sur deux cartouches inutilisées découvertes près du lieu du crime. Sur l'une des cartouches, il était écrit «Hey fascist, catch» («Hey fasciste, attrape»), sur l'autre «Bella Ciao», visiblement en référence à l'hymne des partisans italiens. Cette chanson a récemment gagné en popularité auprès d'un plus large public grâce au jeu vidéo Far Cry 2 et la série Netflix espagnole «Casa de Papel». D'autres étuis contenaient des références à des jeux et des mèmes.

Les enquêteurs estiment que Charlie Kirk a été mortellement blessé au cou par une seule balle tirée à une distance d'environ 180 mètres. Beaucoup d'images de Tyler Robinson armé circulent sur les réseaux sociaux. Il aurait grandi dès son plus jeune âge avec diverses armes.