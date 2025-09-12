La police américaine a arrêté le principal suspect dans l’affaire du meurtre de Charlie Kirk, militant conservateur tué par balle lors d’un débat public en Utah. Le FBI qualifie l’acte de «ciblé» et affirme disposer de vidéos de l’agresseur présumé.

Nous en savons plus sur le tueur présumé de Charlie Kirk

1/4 Tyler Robinson, tueur présumé de Charlie Kirk, a été arrêté par le FBI 33 heures après l’assassinat de l’influenceur. Photo: Facebook

16:40 heures 16:40 heures L'agresseur présumé aurait agi seul et n'était pas un étudiant En conférence de presse, un journaliste a demandé si Tyler Robinson avait agi seul. Le gouverneur de l'Utah, Spencer Cox, a répondu: «Selon l'état actuel de l'enquête, oui.» Interrogé sur sa détention, le gouverneur a précisé que l’agresseur présumé était actuellement incarcéré à la prison du comté de l'Utah. Spencer Cox a également expliqué qu’il ne pouvait pas confirmer si les photos avaient directement conduit à l’arrestation. Selon ses déclarations, Tyler Robinson s’était changé sur le toit, puis à nouveau avant l’arrestation. Contrairement à certaines informations relayées par les médias, le gouverneur a indiqué que Tyler Robinson n’était pas étudiant à l’Université. Il résidait toutefois dans le comté de Washington, dans l’Utah. 16:29 heures 16:29 heures Le gouverneur dénonce un «assassinat politique tragique» Le gouverneur de l’Utah, Spencer Cox, a repris la parole lors de la conférence de presse, et à qualifier le meurtre de Charlie Kirk d’«assassinat politique tragique». «C'est une attaque contre nos idéaux. Il s'agit de qui nous sommes. La violence politique est différente de toute autre forme de violence», a-t-il déclaré avec émotion. Appelant au dialogue, Spencer Cox a ajouté: «On ne peut pas résoudre les problèmes sans parler les uns avec les autres. Je n'ai jamais été autant en colère et triste que ces dernières heures.» Une photo de l’agresseur présumé circule Dans le même temps, une photo de l’auteur présumé, Tyler Robinson, est apparue sur les réseaux sociaux. On y verrait le jeune homme de 22 ans lors de sa prise d’identité judiciaire. «Repose-toi, mon frère», le directeur du FBI rend hommage à Charlie Kirk En conférence de presse, le directeur du FBI, Kash Patel, a salué les avancées rapides de l'enquête. Selon lui, en seulement 33 heures, des «progrès historiques» ont été réalisés grâce à une coopération «impressionnante» entre les différentes agences. Les premiers agents du FBI sont arrivés sur le campus à peine 16 minutes après la mort de Charlie Kirk, aux côtés des policiers et des secouristes. Dès le 11 septembre, des vidéos et des photos de l'agresseur avaient été diffusées afin d'appuyer les recherches. «Repose-toi, mon frère» Kash Patel a indiqué que le FBI avait reçu plus de 11'000 signalements et qu'il continuerait d'y donner suite. Il a tenu à remercier les employés de l’agence, les médias ainsi que le public pour leur soutien. L’enquête, a-t-il promis, se poursuivra «aussi longtemps que nécessaire». Le directeur a conclu son intervention par un message personnel adressé à Charlie Kirk: «Repose-toi, mon frère.» 16:17 heures 16:17 heures «Nous l'avons», assure le gouverneur de l'Utah dans une conférence de presse Le gouverneur de l’Utah, Spencer Cox, s’est exprimé devant les médias. «Nous l’avons», a-t-il annoncé d'emblée. Selon lui, un membre de la famille de Tyler Robinson a contacté le FBI et affirmé que ce dernier avait avoué le crime. Plusieurs vidéos auraient également été transmises aux enquêteurs. Un proche rapporte que Tyler Robinson s’était «radicalisé rapidement». Lors d’un dîner, il aurait déclaré que Charlie Kirk était «rempli de haine» et aurait mentionné son apparition à l'université de l'Utah. «Hé, fasciste! Attrape ça!» Toujours selon Spencer Cox, des messages ont été retrouvés sur les cartouches du fusil utilisé par le suspect. On pouvait y lire notamment: «Hé, fasciste! Attrape ça!» ou encore «Si tu lis ça, tu es gay». 15:17 heures 15:17 heures «J'espère qu’il sera reconnu coupable et condamné à mort», dit Donald Trump Selon Donald Trump, le meurtrier présumé de Charlie Kirk aurait été persuadé par son propre père de se rendre. «Le père a convaincu le fils de se rendre», a déclaré le président américain dans un interview accordé à Fox news. Donald Trump a également ajouté: «J’espère qu’il sera reconnu coupable et condamné à mort.» 15:08 heures 15:08 heures L'auteur présumé serait un jeune homme de 22 ans originaire de l’Utah Selon le New York Post, qui cite des sources proches de l’enquête, le meurtrier présumé de Kirk serait Tyler Robinson, un Américain de 22 ans originaire de l’Utah. Cependant, l’identité du tireur n’a pas encore été officiellement confirmée. Pour l’heure, les seules informations disponibles indiquent qu’il s’agissait d’un étudiant en âge universitaire, vêtu d’un jean, d’une chemise noire et d’un gilet noir le jour du meurtre. Le FBI a par ailleurs publié des photos d’un «suspect potentiel» dans le cadre de ses recherches. 14:07 heures 14:07 heures Trump assure que le tueur présumé de Charlie Kirk a été arrêté Donald Trump a assuré vendredi que le tueur présumé de l'influenceur conservateur Charlie Kirk avait été arrêté, dans une interview avec la chaîne de télévision Fox News. «Je pense, avec un haut degré de certitude, que nous l'avons en détention», a déclaré le président américain, ajoutant que «quelqu'un de très proche l'a(vait) dénoncé». Il a notamment expliqué que le père du suspect lui-même ainsi qu'un pasteur avaient joué un rôle dans cette arrestation. «Je peux me tromper mais je vous dis ce que j'ai entendu», a ajouté le président américain sur le plateau de la chaîne à New York. Trump renforce les mesures de sécurité lors de ses apparitions publiques Après la fusillade de Charlie Kirk ce jeudi, Donald Trump semble avoir drastiquement renforcé les mesures de sécurité lors de ses apparitions publiques. Le président américain Donald Trump saluant la foule lors du match opposant les Yankees de New York aux Tigers de Detroit. Photo: IMAGO/UPI Photo Des images montrent comment des vitres de sécurité ont été installées dans la loge présidentielle américaine lors du match des Yankees de New York. Des tireurs d'élite étaient également déployés pour protéger le chef de l'Etat. 08:53 heures 08:53 heures Appel lancé au public pour retrouver le meurtrier Après plus de 24 heures de traque infructueuse, les autorités ont appelé jeudi la population américaine à les aider à retrouver le meurtrier de l'influenceur conservateur Charlie Kirk. Son assassinat a choqué un pays divisé en proie à un regain de violence politique. Une fresque murale en Israël rendant hommage à Charlie Kirk, militant politique d'extrême droite américain. Photo: keystone-sda.ch Porte-drapeau de la jeunesse trumpiste désormais vu comme un «martyr» par la droite américaine, Charlie Kirk a été tué mercredi d'une balle dans le cou alors qu'il participait à un débat public dans une université de l'Utah, dans l'ouest des Etats-Unis. Si l'identité et les motivations du meurtrier sont toujours inconnues, le FBI, la police fédérale, a évoqué un acte «ciblé». Dans la soirée de jeudi, le gouverneur républicain de l'Utah a rendu compte des derniers éléments de l'enquête, sans révéler d'avancée majeure en l'absence d'arrestation. «De nombreuses preuves médico-légales sont actuellement en cours d'analyse», a assuré Spencer Cox lors d'une conférence de presse. Mettant en garde contre la «désinformation», il a surtout lancé un appel au public qui a déjà fourni 7000 «pistes et indices» aux enquêteurs. «Nous ne pouvons pas faire notre travail sans l'aide de la population», a-t-il plaidé. «Nous allons attraper cette personne», a-t-il encore juré, promettant d'exiger «la peine de mort» contre elle. De son côté, Donald Trump, qui avait dès mercredi mis en cause la responsabilité de la «gauche radicale», appelle désormais à la retenue. Source: AFP 04:53 heures 04:53 heures Les autorités n'ont «aucune idée» de la localisation du tireur Le commissaire du Département de la sécurité publique de l'Utah, Beau Mason, a annoncé à NBC News n'avoir «aucune idée» quant à la localisation potentielle du tireur et si celui-ci se trouvait toujours dans l'Etat de l'Utah. Photo: AFP «Nous explorons des pistes concernant des personnes résidant hors de l'Etat et à proximité», a-t-il conclu. Source: NYT Autres entrées



Une chasse à l'homme est en cours jeudi pour retrouver le meurtrier du militant conservateur américain Charlie Kirk, fidèle allié du président Donald Trump tué par balle en plein débat public dans un pays qui déplore un regain de la violence politique. Le porte-drapeau de la jeunesse trumpiste, âgé de 31 ans, a été tué d'une balle dans le cou alors qu'il participait à une réunion devant environ 3000 personnes dans une université de l'Utah, dans l'ouest des Etats-Unis.

Si les motivations du meurtrier sont pour l'heure inconnues, il s'agit d'un acte «ciblé» qui a choqué des Etats-Unis déjà déchirés par les crispations politiques, a dit le FBI. Les autorités ont annoncé jeudi avoir retrouvé l'arme du crime et disposer de «bonnes images vidéo» du tireur.

La police fédérale a également publié des photos d'un suspect sur X, montrant un homme portant une casquette et des lunettes de soleil noires. Le FBI compte sur «l'aide du public pour identifier cette personne qui intéresse les enquêteurs en lien» avec le meurtre. Une prime pouvant aller jusqu'à 100'000 dollars est en outre promise à celles et ceux qui pourraient transmettre des informations permettant de mettre la main sur le ou les coupables.

«Je peux vous dire que nous avons retrouvé ce que nous considérons comme l'arme utilisée hier. C'est un fusil puissant», a précisé Robert Bohls, le directeur de l'antenne locale du FBI, la police fédérale, assurant que les autorités «faisaient tout pour retrouver» le meurtrier. Deux personnes ont été interpellées avant d'être relâchées, selon la même source.

Le président Trump a mis en cause mercredi «la gauche radicale» pour le meurtre de celui qu'il a qualifié de «martyr de la vérité et de la liberté». «C'est un moment sombre pour l'Amérique», a-t-il estimé, avant d'annoncer qu'il remettrait «bientôt» à la victime la médaille présidentielle de la Liberté à titre posthume. Le vice-président JD Vance, attendu dans l'Utah jeudi pour rencontrer la famille de l'influenceur conservateur, a lui rendu hommage à «un véritable ami».

Drapeaux mis en berne

La violence politique semble s'intensifier aux Etats-Unis ces dernières années. Donald Trump a lui-même été victime de deux tentatives d'assassinat lors de la campagne électorale de 2024. Cette année, Melissa Hortman, élue démocrate au parlement du Minnesota et son époux ont été tués par un auteur qui a aussi grièvement blessé un autre élu local. La maison du gouverneur de Pennsylvanie Josh Shapiro, élu de confession juive, a été la cible d'un incendie. Le gouverneur républicain de l'Utah, Spencer Cox, a qualifié le meurtre d'«assassinat politique», rappelant que «la peine de mort (était) toujours en vigueur ici, dans l'Etat de l'Utah».

Plusieurs figures trumpistes ont décrit Charlie Kirk en «martyr» tombé pour la défense des valeurs conservatrices et chrétiennes. Des dirigeants étrangers de tous bords ont également condamné ce meurtre, plusieurs le qualifiant de «politique». «C'est très effrayant», a confié à l'AFP près du campus Samuel Kimball, un étudiant en ingénierie informatique de 18 ans qui n'a pas assisté à l'intervention de Charlie Kirk mais se sent «aligné avec ses valeurs». «Cela me donne l'impression que je devrais faire très attention lorsque j'exprime mes opinions politiques», a-t-il ajouté. «Si j'étais quelqu'un qui songeait à faire de la politique, j'aurais peur de me faire tirer dessus».

«Pas sa place»

Le président Trump a ordonné la mise en berne des drapeaux américains en hommage à celui qui avait été un rouage important de sa dernière campagne présidentielle. A gauche, la candidate malheureuse à l'élection de 2024, Kamala Harris, a estimé que «la violence politique n'a(vait) pas de place en Amérique». L'ancien président Joe Biden a lui appelé à ce que ce type de violence «cesse immédiatement», à l'unisson d'autres figures de la gauche: Barack Obama, Bernie Sanders ou encore le gouverneur de Californie Gavin Newsom.

Originaire de la banlieue de Chicago, chrétien et défenseur du port d'armes à feu, Charlie Kirk, père de deux enfants avait abandonné ses études pour se consacrer au militantisme. Il était à la tête d'un mouvement de jeunesse, Turning Point USA. Cofondée en 2012 par l'influenceur alors âgé de 18 ans, cette association est devenue en une décennie le plus gros groupe de jeunes conservateurs aux Etats-Unis. Elle comprend une armée de militants enthousiastes, dont certains avaient été envoyés en bus à Washington à la manifestation du 6 janvier 2021 qui avait débouché sur l'invasion du Capitole.

Médaille présidentielle

Parallèlement, Donald Trump a annoncé jeudi pendant une cérémonie au Pentagone commémorant les attentats du 11-Septembre, qu'il remettra «bientôt» à Charlie Kirk la médaille présidentielle de la Liberté à titre posthume. Et pendant ce temps, l'enquête semble avancer. Les autorités américaines ont annoncé jeudi avoir retrouvé l'arme qui aurait été utilisée dans le meurtre de l'influenceur conservateur et disposer de «bonnes images vidéo» du meurtrier présumé.

«Le fusil a été retrouvé dans une zone boisée où le tireur avait fui», a déclaré Robert Bohls, le directeur de l'antenne locale du FBI, la police fédérale, lors d'une conférence de presse à Orem, dans l'Utah (ouest), soulignant qu'il ferait l'objet d'analyses, de même que des empreintes de pied et de main du meurtrier présumé.