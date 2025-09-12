Une chasse à l'homme de grande envergure a eu lieu aux Etats-Unis après l'assassinat du militant Charlie Kirk. Armes, empreintes, ADN, reconnaissance faciale: tous les moyens sont bons pour arrêter le meurtrier. Une prime de 100'000 $ a même été offerte.

1/10 Le podcasteur de 31 ans, partisan du président américain Trump, a été abattu mercredi dans une université de l'Utah. Photo: keystone-sda.ch

Johannes Hillig et AFP

La traque a été longue pour mettre la main sur le tireur qui a tué, mercredi soir, le militant d'extrême droite Charlie Kirk. Les autorités ont publié des photos et une vidéo montrant le principal suspect. On peut l'y voir courir sur le toit d'un bâtiment universitaire, sauter au sol puis s'éloigner en direction des arbres en bordure du campus.

La police fédérale américaine (FBI) a été sur tous les fronts pour le retrouver, allant même jusqu'à solliciter les américains et leur offrir une prime pour toute information. Jusqu'à ce que Donal Trump annonce vendredi aux alentours de 14h30 qu'un suspect avait été retrouvé. Mais comment se déroule une chasse à l'homme d'une telle envergure?

Préserver et évaluer les traces

Les enquêteurs prélèvent tout d'abord toutes les traces possibles sur le lieu du crime et les analysent. Par exemple, l'arme avec laquelle Kirk a été tué, un fusil à répétition Mauser, a été examinée en détail. Selon le «Wall Street Journal», les enquêteurs auraient découvert plusieurs gravures sur les cartouches. Il s'agirait, toujours selon le journal, de gravures exprimant des idéologies antifascistes. Aucun autre détail n'est connu pour l'instant.

Outre l'arme, les enquêteurs ont également analysé des empreintes de pied et de main présumées du tireur. Celles-ci ont été laissées lorsqu'il a sauté du toit du Losee Center sur le campus de l'Utah Valley University après avoir tiré. Les enquêteurs espèrent également trouver de l'ADN à cet endroit. L'empreinte de la chaussure indique qu'il s'agit de baskets Converse.

Avis de recherche public

Cette démarche a déjà été entreprise par les autorités. Si les agents du FBI a publié des photos et des enregistrements vidéo du tireur, c'est aussi parce qu'ils espèrent une contribution du public. Il y a aussi une incitation financière: le FBI offrait une récompense de 100'000 dollars (environ 80'000 francs) pour toute information permettant d'appréhender le coupable.

Recherche numérique des traces

Dans le cadre de leurs recherches, les autorités américaines passeront également la toile au peigne fin à la recherche de traces numériques du suspect. Chaque indice, chaque détail peut être décisif. En outre, il existe désormais des programmes spéciaux de reconnaissance faciale qui permettent aux analystes d'évaluer en peu de temps des millions de photos.

Recherche à grande échelle

Durant la traque, d'innombrables enquêteurs et fonctionnaires ont été à pied d'œuvre pour retrouver le tueur de Charlie Kirk. En dehors des zones résidentielles environnantes d'Utah Valley, là où le militant a été abattu, les autorités se sont aussi entretenus avec d'autres habitants des quartiers de Salt Lake City pour obtenir des réponses. Les enquêteurs tentent ainsi de retracer le parcours de la fuite.

Parallèlement, les autorités américaines se sont mises en contact les unes avec les autres. Outre le FBI et le Utah Department of Public Safety, des US Marshals ont par exemple également mobilisés. Mais pour l'heure, aucune piste claire n'a été définie.