Voici ce que l'on sait sur le meurtrier toujours en fuite de Charlie Kirk

La police a diffusé des images du meurtrier présumé de Charlie Kirk. Elle a sollicité l'aide du public pour le retrouver. Photo: X/@UtahDPS

Plus de 30 heures après le meurtre de l’influenceur conservateur Charlie Kirk, l’enquête piétine. Lors d’une conférence de presse dans la nuit de jeudi à vendredi 12 septembre, les autorités ont reconnu ne pas avoir encore interpellé le tireur. Le gouverneur de l’Utah, Spencer Cox, a lancé un appel à l'aide à la population pour «traquer cet être humain malfaisant».

Dans la journée, le FBI a promis une récompense de 100'000 dollars à quiconque fournirait une information permettant d’identifier et d’arrêter le suspect. Plus de 7000 signalements du public ont déjà été reçus. Du jamais vu depuis les attentats du marathon de Boston en 2013. Sans attendre son arrestation, le gouverneur Cox a par ailleurs annoncé qu’il demanderait la peine de mort contre l’auteur présumé.

Mais alors que beaucoup de zones d'ombre persistent autour de ce tireur, quelques informations tombent au compte-goutte. Que sait-on de lui? Blick fait le point.

Nouvelle vidéo

Le tireur est plus que jamais traqué. Lors de la conférence de presse, les autorités ont diffusé de nouvelles images montrant le fugitif quitter les lieux en sautant d'un bâtiment. Il serait arrivé sur le campus à 11h52, soit une demi-heure avant l’attaque. Il se serait positionné sur le toit d’un bâtiment, à environ 130 mètres de sa cible, avant d’ouvrir le feu. Une seule balle aurait suffi pour abattre Charlie Kirk. Les motivations restent inconnues pour l'heure.

Sur d'autres images, on le voit lunettes de soleil sur le nez, casquette sur la tête, sweatshirt noir orné d'un drapeau américain et d'un aigle. Le suspect porte également un jean bleu et des Converses grises. L'homme décrit comme «en âge d'aller à l'université» par Beau Mason, commissaire du département de la sécurité publique de l'Utah, s'est donc fondu dans la foule.

Un tireur d'élite?

Certains spécialistes parlent d’un «tireur professionnel». Dennis Franks, ancien agent spécial du FBI, nuance: «Il n'avait pas besoin d'un entrainement d'élite pour réussir ce tir, car 200 mètres avec le bon fusil et une bonne optique n'est pas si loin», précise-t-il au «Telegraph».

Il rappelle toutefois que viser une cible en situation réelle requiert sang-froid et maîtrise: «D'abord, il y a la crainte d'être repéré ou d'être touché par la police. Mais d'autres facteurs entrent en jeu. La respiration est essentielle pour tirer à longue distance avec une carabine.» Il ajoute: «Réussir un tel tir, sans crainte d’être détecté, montre la confiance du tireur, comme s’il était en mission.»

Arme gravée

Toujours selon les images, le suspect aurait fui vers une zone boisée. C’est là que le FBI aurait retrouvé «un fusil à verrou de grande puissance», enveloppée dans une serviette, des empreintes de main, d’avant-bras et de chaussures. L'arme est un Mauser de calibre 30-06.

D’après le «Wall Street Journal», des inscriptions à caractère idéologique, liées à des références transgenres et antifascistes, auraient été découvertes sur l’arme et les munitions. Mais un responsable des forces de l'ordre cité par le «New York Times» appelle à la prudence: ces éléments n’ont pas été confirmés et pourraient résulter d’une mauvaise interprétation, dans le contexte d’une enquête qui évolue rapidement.

Un tournevis retrouvé sur place laisse penser que le tireur aurait démonté puis remonté son fusil pour le dissimuler plus facilement. Pour l’heure, malgré deux arrestations suivies de relaxes, les autorités n’ont toujours pas identifié le meurtrier. Les zones d’ombre demeurent. La chasse à l'homme continue.