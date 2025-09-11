Charlie Kirk, activiste pro-Trump, a été abattu lors d’un discours en Utah. Un attentat qui s'inscrit dans une série d’attaques politiques récentes aux Etats-Unis, visant des hommes et des femmes de tous bords.

1/11 Le militant d'extrême droite Charlie Kirk a été abattu sur le campus d'une université de l'Utah. Photo: IMAGO/Imagn Images

Natalie Zumkeller

Il tenait un discours sur le campus de l'Utah Valley University, vociférant sa haine de «la folie meurtrière des personnes transgenres», quand il s'est effondré. Lors d'un événement de son «American Comeback Tour», le fidèle partisan de Trump, Charlie Kirk, a été abattu.

L'auteur est encore en fuite et on ne sait pour l'heure rien de ses motivations. Ce n'est toutefois pas la première fois qu'une personne politiquement active est prise pour cible aux Etats-Unis. Ces trois dernières années, les attentats à motivation politique se sont multipliés.

Charlie Kirk

Mercredi soir, ce podcasteur et activiste d'extrême droite a été abattu dans l'Etat américain de l'Utah. Comme nous l'avons déjà mentionné, cet homme de 31 ans se trouvait sur le campus d'une université locale pour débattre autour de plusieurs sujets qui lui tiennent à cœur: menace transgenre, valeurs familiales, fable du changement climatique, et droit du port d'armes.

C'est ironiquement lorsqu'il a été question de tueries de masse que le coup fatal a été tiré. Charlie Kirk a probablement été touché à la carotide, comme le montrent les images. L'identité de l'auteur n'est pas encore claire. Le FBI suppose que le tireur aurait tiré une fois depuis un toit proche dans le cadre d'une «attaque ciblée».

Donald Trump

Par deux fois, l'actuel président américain Trump a été la cible de tentatives d'assassinat pendant les élections présidentielles. Le 13 juillet 2024, Trump s'exprimait devant ses partisans lors d'un meeting de campagne à Butler, en Pennsylvanie, lorsque des coups de feu ont été tirés. Le républicain s'en est sorti avec une blessure à l'oreille, mais un spectateur a eu moins de chance et est mort dans l'attaque. Le tireur, un étudiant de 20 ans nommé Thomas Matthew Crooks, a ensuite été abattu par les forces d'intervention du Secret Service.

Deux mois plus tard seulement, une nouvelle fusillade a eu lieu dans l'entourage du républicain. L'homme de 79 ans n'a pas été blessé lors de l'incident survenu dans son club de golf de West Palm Beach, dans l'Etat de Floride, et le suspect, Ryan Routh, a été arrêté.

Paul Pelosi

En octobre 2022, le Canadien David DePape s'est introduit dans la maison de la présidente de la Chambre des représentants américaine de l'époque, Nancy Pelosi, apparemment dans le but de kidnapper la démocrate. Celle-ci se trouvait toutefois à Washington à ce moment-là, c'est pourquoi l'intrus s'en est pris à son mari Paul Pelosi.

«Où est Nancy?», aurait crié David DePape à plusieurs reprises. Il a ensuite attaqué Pelosi avec un marteau et l'a frappé à la tête et sur le corps. L'homme de 85 ans a subi une fracture du crâne et de graves blessures au bras droit, mais s'est rétabli après des opérations d'urgence à l'hôpital. L'agresseur a été condamné l'année dernière à 30 ans de prison.

Josh Shapiro

Le gouverneur démocrate Josh Shapiro a été victime d'un incendie criminel au printemps 2025. En avril, l'homme de 52 ans dormait tranquillement dans sa propriété de Pennsylvanie lorsque lui et sa famille ont été réveillés vers deux heures du matin par des policiers.

Lui, sa femme et leurs quatre enfants ont pu être mis en sécurité, mais certaines parties de la maison ont été gravement endommagées. L'auteur de l'incendie a pu être arrêté quelques jours après l'attaque.

Melissa Hortman

En juin, la politicienne démocrate Melissa Hortman et son mari Mark ont été abattus au milieu de la nuit à leur domicile dans l'Etat du Minnesota. Le tireur, un homme de 57 ans nommé Vance Boelter, s'est fait passer pour un policier et a ainsi pénétré dans la maison du couple. Ils étaient parents de deux enfants.

Quelques heures auparavant, Vance Boelter avait déjà tiré dans la maison du sénateur démocrate John Hoffman, blessant grièvement ce dernier. Lui et son épouse ont cependant survécu à l'attentat.

Un manifeste politique, dans lequel figuraient près de 70 noms selon la chaîne de télévision américaine CNN, a été retrouvé plus tard dans la voiture de l'auteur. Sur le document, se trouvaient les noms de plusieurs hommes politiques du Minnesota et d'autres Etats, ainsi que des partisans du droit à l'avortement. L'homme a pu être arrêté.