Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas

Vous pensiez connaître la Suisse comme votre poche? Ces 15 endroits vous prouveront le contraire, de Bâle à la Basse-Engadine.

Quand on songe à passer ses vacances en Suisse, on s’empresse souvent de dire: les Grisons, le lac de Constance ou Bâle? «J’ai déjà tout vu.» C’est peut-être vrai, mais le programme de développement durable Swisstainable de Suisse Tourisme vous montre qu’il peut valoir la peine de retourner dans une même région pour les vacances, et de la redécouvrir à travers de bonnes suggestions et de véritables trésors insoupçonnés.

15 destinations, de Bâle au sud du Tessin, ont été désignées destinations Swisstainable car engagées pour un tourisme doux en harmonie avec la nature et la population locale. Bien souvent, elles recèlent également des trésors, tout en offrant une expérience durable d’un point de vue écologique et mémoriel.

Découvrir le Val Poschiavo «Like a Local»

Des villes comme Bâle ou Saint-Gall en font partie. Ou encore les Grisons, représentés à trois reprises avec la Surselva, la région de Basse-Engadine et le Val Poschiavo. Ce dernier se distingue par son engagement envers les produits locaux, ainsi que par les endroits magnifiques et calmes où l’on peut se détendre et se ressourcer.

Découvrez dans la vidéo tout ce que notre hôte Chiara découvre et vit dans le Val Poschiavo en compagnie de Gino, son guide local. Le point d’orgue de leur excursion? Un lieu de villégiature bien particulier!

Surselva: décompresser et se dépenser entre montagne et vallée

1/3 Il y a de nombreuses vues magnifiques à découvrir en Surselva, comme ici, par exemple, au Lag da Laus. Photo: Doris Peter

Vacances collaboratives à l’alpage

Dans la région de Surselva, le projet Bergsolawi (contraction «d’agriculture solidaire» en allemand) est unique en Suisse. Il s’agit de la possibilité pour les touristes de participer au quotidien de l’alpage de Glivers, au-dessus de Somvix, pour y découvrir le travail local des agriculteurs et agricultrices, mais aussi la sauvegarde de la nature et les plaisirs de la table. Un peu comme chez Heidi et Peter, à la façon Johanna Spiry! Outre les journées initiatiques, ces vacances d’un genre particulier comprennent également l’abonnement à un panier de produits alpins en livraison à domicile.

Les gorges du Rhin tantôt sauvages, tantôt paisibles

Les gorges du Rhin font partie des merveilles de la nature les plus fascinantes de Suisse. Cette arène rocheuse aux contours escarpés peut être explorée de différentes manières: Les adeptes de sensations s’aventurent en rafting sur le Rhin impétueux, entre Ilanz et Reichenau. Si vous préférez la tranquillité, un garde forestier vous guidera vers certains des plus beaux endroits de la gorge, en vous livrant des informations passionnantes sur la faune et la flore. Cela vaut également pour l’excursion Faszinatur avec le géoguide et naturaliste Hans Conrad, qui fait découvrir aux touristes la richesse de la flore du monument naturel de la Ruinaulta.

Un lac de montagne idyllique parfait pour un pique-nique

La Surselva offre quelques-uns des lacs de montagne les plus idylliques de Suisse. Le Lag da Laus, situé à environ 1600 mètres d’altitude, est un véritable joyau caché, un magnifique lac naturel doté d’un emplacement pour faire du feu et suffisamment d’espace pour déployer sa couverture de pique-nique. Tout aussi pittoresques: le Lag da Pigniu et ses cascades ou le Lag Serein, qui se traduit par «lac limpide» et offre un jeu de couleurs spectaculaire en fonction de l’ensoleillement.

Les 15 destinations durables en bref

Engadine, Scuol, Zernez, Val Müstair: des ponts, des fontaines et «Big Five»

1/3 Ambiance automnale dans le Parc national suisse. On peut explorer ce coin de terre protégé lors de différentes randonnées. Photo: Switzerland Tourism - BAFU

Zernez: enfin dans le parc national

Le Parc national suisse fait également partie des lieux que l’on croit connaître grâce aux cours de géographie. Pourtant, cette région si particulière de la Suisse a beaucoup plus à offrir à bien des égards, surtout en automne, lorsque les mélèzes se parent d’une couleur dorée. Il est possible de découvrir en pleine conscience la nature sauvage bien préservée, par exemple lors d’une retraite de yoga. Au contact de la nature, sur le sentier didactique ou lors d’une randonnée de plusieurs jours, vous pourrez découvrir, avec un peu de chance, les «Big Five» des Grisons: le gypaète barbu, la marmotte, le chevreuil, le bouquetin et le cerf. Ou de manière encore plus sportive, lors d’une excursion à vélo de quatre jours autour du parc. Point de départ idéal: le centre du parc national de Zernez avec toutes les informations sur le parc et l’exposition actuelle «La nature sauvage au centre».

Scuol: détente pétillante, à l’intérieur comme à l’extérieur

La Basse-Engadine offre la détox sous sa forme la plus pure grâce à son eau minérale. La région de Scuol est particulièrement riche en ressources minérales. Plusieurs sentiers consacrés à l’eau minérale transmettent des connaissances sur la ressource la plus célèbre de Scuol, notamment de manière ludique sur le sentier énigmatique «Le son des sources». Si vous amenez un gobelet ou une bouteille, vous pourrez en déguster l’eau. Pour autant, l’ancienne source du village de Scuol Suot prouve que boire de son eau n’est pas la seule chose qu’elle offre. Bien que la température de l’eau dépasse rarement les 4 degrés, elle atteint parfois une température agréable pour s’y baigner. En outre, à Scuol, il est bien sûr possible de se détendre de manière classique dans les bains thermaux: Le Bogn Engiadina dispose de six piscines intérieures et extérieures et d’un espace sauna.

Val Sinestra: l’incontournable traversée des ponts suspendus

Le sentier des ponts suspendus dans le Val Sinestra est une randonnée spéciale en toute saison. Le circuit de quatre heures vous emmène de Sent ou de l’ancienne station thermale de Val Sinestra à Zuort en passant par deux ponts suspendus et à Vnà en passant par les prairies et les forêts, où vous pourrez également apprendre quelques notions de romanche à la fin: un dictionnaire à parcourir a été aménagé dans le hameau. Alors, bun divertimaint!

De Saint-Gall au lac de Constance: une multitude de montées et descentes

1/3 Le lieu de loisirs local Drei Weieren porte bien son nom : on peut l'atteindre depuis la vieille ville de Saint-Gall en seulement 90 secondes en funiculaire. Photo: St.Gallen-Bodensee Tourismus

Les trois étangs en 90 secondes

Ce n’est pas un hasard si la couleur verte figure sur les armoiries de Saint-Gall. La métropole de Suisse orientale baigne littéralement dans la nature et dispose de nombreux parcs et espaces de détente rapidement accessibles. Une excursion particulièrement enrichissante mène aux Trois étangs, qui invitent à la promenade, à la détente et à la baignade en été. La région est accessible en un clin d’œil grâce au téléphérique historique de Mühleggbahn, un funiculaire électrique entièrement automatique. Il suffit de 90 secondes pour quitter la vieille ville et rejoindre le mini-paradis du quartier de St. Georgen.

Le «Fünfländerblick» en deux-roues

La topographie vallonnée de Saint-Gall et de ses environs fait du vélo électrique le moyen de transport idéal dans cette région touristique. L’un des nombreux endroits à la vue imprenable est le «Fünfländerblick» près de Grub, qui offre une vue panoramique du Vorarlberg sur les cinq «pays»: les anciens Länder de Bavière, de la Bade et du Wurtemberg ainsi que la Suisse (pointe nord) et l’Autriche, sans oublier le lac de Constance. Conseil: profitez de la vue lors d’un pique-nique avec des spécialités bio de la région – le panier de pique-nique est disponible pour deux, voire trois ou quatre personnes. Autres endroits agréables pour une pause gourmande en plein air: les rives du lac de Constance au Forum Würth à Rorschach ou le port de Steinach.

Visite en trois temps et Erststockbeizli

La ville de Saint-Gall se découvre également au cours d’une promenade culinaire en ville, qui comprend trois plats dans différents restaurants avec en prime, parfois, une vue imprenable – par exemple en commençant par le restaurant Scheitlinsbüchel et en prenant le plat principal au restaurant Falkenburg. Enfin, le restaurant Brauwerk, situé dans la vieille ville, marquera la fin de la visite. La ville monastique recèle d’autres trésors gourmands, dont les fameux«Erststockbeizli»: Parmi eux, le «Goldene Schäfli», qui présente une curiosité: un sol incliné créant une différence de 33 centimètres d’un mur à l’autre. Ne vous inquiétez pas: la saucisse à rôtir de Saint-Gall avec sauce oignons et vin rouge reste dans l’assiette malgré l’inclinaison. À ce propos: pour en savoir plus sur la spécialité culinaire par excellence de Saint-Gall, rendez-vous autour d’une dégustation de saucisses.

Bâle: les trois plus beaux lieux

1/3 En automne et en hiver, le Rheinbad Breite devient un sauna. Photo: Basel Tourismus

Un jardin paradisiaque à deux pas du «Joggeli»

Les jardins Merian sont à la fois un jardin botanique, un parc historique et un espace de détente aménagé avec délicatesse. Un véritable lieu de villégiature, car sur 18 hectares, vous pourrez découvrir une diversité surprenante – de la magique vallée des rhododendrons à la plus grande collection d’iris d’Europe avec environ 1500 variétés historiques, en passant par le jardin anglais, des prairies sèches protégées, des jardins potagers abritant des légumes rares, ainsi que des clématites de toutes les formes et de toutes les couleurs. À cela s’ajoutent des propriétés classées et des jardins chargés d’histoire. En bref, un espace de bien-être. En automne également, outre les asters et la sauge, les feuilles brillent dans les tons les plus intenses.

Plongez dans une discrète oasis de bien-être

Les bains naturels de Riehen et Rheinbad Breite valent le détour en toute saison: en été, ils offrent un rafraîchissement naturel et revigorant, et en hiver, les deux établissements de baignade se transforment en saunas. Dans la station thermale naturelle de Riehen, conçue par Herzog & de Meuron, un petit village sauna doté de sauna finlandais et de yourtes de relaxation attendent les personnes en quête de bien-être. Les deux sont chauffés par des poêles à bois. Ensuite, direction le bassin de détente et les couchettes pour se reposer. Dans les cabines de bain du Rheinbad Breite, vous pourrez apprécier différents types de sauna avec une vue imprenable sur le Rhin.

Petit détour au paradis des gourmets

Se régaler en bonne conscience: la première buvette zéro émission nette de Bâle. Elle produit sa propre électricité grâce à l’installation photovoltaïque sur le toit et a été construite dans l’esprit de l’économie circulaire avec des matériaux provenant de bâtiments démantelés dans la région. Concrètement, les meubles et la vaisselle proviennent d’anciens stocks inutilisés de nos restaurants. De plus, des troncs de bois mort issus du Hardwald de Birsfelden ont été réutilisés pour créer des tables. Et que déguste-t-on à table? Les créateurs accordent une grande importance à la cuisine fraîche à base de produits régionaux, alors que la réduction du gaspillage alimentaire est au cœur de leurs préoccupations. La gastronomie de Bâle peut également être expérimentée lors du Food Tour autoguidé dans quatre établissements cultes et durables.