A l’automne, c’est l’heure des vendanges, l’odeur du raisin flotte dans l’air et un long été vigneron s’achève. Chaque millésime frais représente du travail, mais aussi de la passion, de la patience, et ce moment doux-amer de la fin des récoltes de l’année.

1/11 Pendant les vendanges, le Lavaux est un défi logistique - les vendanges mécaniques ne sont guère possibles. Photo: Shutterstock

Les vendanges ne se fêtent pas dans la précipitation. Au contraire, elles incarnent un certain dévouement. Pendant des semaines, les vigneronnes et vignerons ont attendu le moment parfait où le sucre, l’acidité et les arômes sont en équilibre. Mais ce moment arrive de plus en plus tôt: le changement climatique avance souvent la récolte de quelques semaines. Cela modifie non seulement le rythme du vignoble, mais aussi le style des vins: ils doivent conserver leur fraîcheur avant que le soleil ne les rende trop sucrés. La fin de la récolte est donc un moment particulier: on se rend compte qu’un nouveau millésime est en train de naître ici. De la Suisse à l’Italie, de l’Allemagne à l’Autriche, le goût de l’automne est différent, mais la même humilité règne partout.

Lavaux: du chasselas sur des terrasses escarpées

Le Lavaux, dans le canton de Vaud, est un chef-d’œuvre du travail manuel humain. Depuis des siècles, des familles de vignerons y cultivent leurs vignobles en terrasses au bord du Léman. Ils sont si impressionnants que la région a été inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Le chasselas, le cépage blanc le plus important de Suisse romande, s’épanouit sur plus de 800 hectares. Il doit sa fine minéralité à un sol calcaire et à un triple ensoleillement: ciel, mer et murs de pierre réfléchissants. Pendant la récolte, le Lavaux représente un défi logistique: la vendange à la machine n’est guère possible. Mais c’est précisément ce travail manuel qui façonne le caractère des vins: précis, frais et élégants.

Le sec Lavaux AOC St-Saphorin Bellevue, pour 16.95 francs Au nez, le vin présente des notes d'agrumes, de fleurs de tilleul et de pomme mûre. Minéral en bouche, il présente une structure délicate et une longueur légèrement salée. Un chasselas sec classique de tradition vaudoise. Parfait avec des filets de féra accompagnés de pommes de terre au beurre ou avec une sélection de fromages régionaux.

Piémont: le barbera entre brouillard et argile

Dans le Piémont, où les collines autour d’Asti et d’Alba sont enveloppées de brouillard en automne, le barbera occupe une place de choix aux côtés du célèbre nebbiolo. Il est cultivé sur des sols argilo-calcaires qui lui confèrent fraîcheur, profondeur et structure. Les raisins mûrissent tard, mais le changement climatique a avancé les vendanges de quelques semaines, un avantage pour le maintien de l’acidité naturelle. Les barberas sont aujourd’hui plus précis que jamais: les vigneronnes et vignerons veillent à des rendements modérés, à des vendanges sélectives et à un élevage ciblé en fût de bois. Il en résulte des vins de caractère, à l’image authentique du terroir – terre à terre, polyvalents et typiquement piémontais.

Le corsé Barbera d'Asti DOCG MIA Pico Maccario, pour 9.95 francs Un nez de cerise noire, de violette et d'épices nobles. Juteux et frais en bouche, il présente une structure tannique délicate et une acidité harmonieuse. La finale est fruitée et élégante. Dégustez-le en accompagnement de tajarin maison agrémentés de ragù ou d'un taleggio affiné.

Hesse rhénane: le riesling comme indicateur

La Hesse rhénane est la plus grande région viticole d’Allemagne et l’une des régions les plus dynamiques d’Europe. Le calcaire, le lœss et l’argile donnent naissance à des vins d’une diversité impressionnante, mais aucun cépage ne sort autant du lot que le riesling. Il est le miroir sensoriel de chaque millésime. La récolte demande du doigté: les raisins trop mûrs perdent de l’acidité, tandis que les raisins immatures paraissent âpres. De nombreuses exploitations récoltent en plusieurs fois afin de n’employer que des fruits parfaitement mûrs. Ces dernières années, on a particulièrement vu à quel point le bon moment de récolte est décisif pour préserver la fraîcheur et la précision.

Le franc Riesling trocken Spiess, pour 9.95 francs Un nez d'agrumes et de pêche avec une pointe d'herbes aromatiques. Précis et vif en bouche, il présente une structure ferme et une acidité vibrante. La finale est claire et légèrement fumée. Un accompagnement parfait pour une truite meunière ou une salade pommes-céleri au fromage de chèvre.

Toscane: le vermentino et la lumière de la mer

Avec le sangiovese et le vernaccia, le vermentino s’est développé en Toscane pour devenir l’un des cépages blancs les plus passionnants. Il aime les sols calcaires et bien aérés et profite de la douceur du climat le long de la côte. C’est surtout dans la Maremma et dans les environs de Bolgheri qu’il produit des vins délicatement salés et aux épices méditerranéennes. Les vendanges ont généralement lieu début septembre pour préserver la fraîcheur. De nombreux domaines vinifient le vermentino en cuve en acier pour renforcer sa clarté aromatique. Il en résulte des vins blancs modernes et élégants qui capturent parfaitement le climat maritime.

Le fleuri Vermentino IGT Toscana Santa Cristina, pour 9.50 francs Au nez, des notes fraîches d'agrumes, de fleurs blanches et d'herbes méditerranéennes. En bouche, le vin est clair, vif et délicatement épicé avec une finale minérale. Accompagnez-le de spaghettis alle vongole ou de calamars frits au citron.

Burgenland: le zweigelt, un classique autrichien

Le zweigelt est le cépage rouge le plus répandu en Autriche – un croisement du blaufränkisch et du saint-laurent. Il offre une qualité fiable et des rendements élevés, en particulier dans le Burgenland. Le climat pannonique chaud offre des vins mûrs et fruités aux tannins doux. Ici, les récoltes ont lieu dès le mois de septembre. De nombreux viticulteurs et viticultrices travaillent désormais de manière biologique afin de préserver la typicité du cépage. Des arômes de cerise, de pruneau et des notes épicées évoquant le poivre ou le chocolat sont typiques des zweigelt du Burgenland.

Le fruité Naturaplan Bio Blauer Zweigelt Biokult, pour 11.50 francs Un nez de cerise, de pruneau et une pointe de poivre. Doux, juteux et harmonieux en bouche, avec une acidité délicate et une finale ronde. Un régal avec un ragoût de gibier aux airelles ou des knödels au fromage avec du chou à la crème.

Pays de Bade: le pinot gris du Kaiserstuhl

Le Kaiserstuhl, dans le sud-ouest de l’Allemagne, compte parmi les régions les plus chaudes du pays. Le sous-sol volcanique et le climat ensoleillé créent des conditions idéales pour les cépages de Bourgogne. Le pinot gris y est traditionnellement cultivé et il est interprété de plus en plus différemment, des styles frais et minéraux aux variantes crémeuses affinées. Les vendanges ont lieu vers la fin septembre. Les vigneronnes et vignerons veillent à ne pas cueillir les raisins trop tard pour conserver leur fraîcheur et leur structure. Le Kaiserstuhl incarne ainsi l’équilibre entre maturité et élégance auquel aspirent de nombreux vignerons et vigneronnes aujourd’hui.

Le complexe Kaiserstuhl Grauburgunder Herrenstück Holger Koch, pour 13.95 francs Un nez de poire, de coing et une pointe d'amande. Crémeux en bouche, il présente une fraîcheur raffinée et une élégance minérale. Le vin est précis et équilibré. Accompagner d'un filet de sandre avec des poireaux ou d'un risotto à la courge avec de la sauge.

Un article de Tobias Gysi, œnologue diplômé et sommelier suisse. Il est l’auteur de la rubrique «Château Gysi» pour Mondovino.