L’entreprise Frey + Cie Elektro AG à Lucerne encourage activement les talents comme Jana Gander afin de lutter contre la pénurie de main-d’œuvre qualifiée. Grâce au soutien reçu, elle a remporté la médaille d’argent aux EuroSkills.

L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef

Jana Gander avec sa voiture de fonction : elle y est représentée en tant que vice-championne d'Europe. Photo: Remo Buess

Ce n’est que dans les dernières minutes de la compétition, tandis que la tension retombait, que Jana Gander a pris conscience de l’ambiance qui régnait autour d’elle: un mur rouge de drapeaux suisses et du canton de Nidwald, trois douzaines de personnes en t-shirts rouges, des cloches de vache, des cris de joie. Pendant trois jours, l’installatrice-électricienne de 22 ans s’est totalement concentrée sur son travail lors des EuroSkills de Herning, au Danemark, à tel point qu’elle n’a presque rien remarqué de ce qui se passait autour d’elle.

«J’ai vraiment eu peur quand j’ai vu soudain ce qui se passait», déclare-t-elle en riant trois semaines plus tard. La joie des fans était immense: sa famille et une trentaine de collègues de Frey + Cie Elektro AG de Lucerne avaient fait le déplacement. Elle a commencé comme apprentie dans l’entreprise lucernoise d’installation électrique en 2018. Aujourd’hui, elle y occupe un poste fixe. Lors de la cérémonie de remise des prix, le lendemain, la joie a encore éclaté: Jana Gander s’est vu remettre la médaille d’argent.

1/4 Jana Gander fête sa médaille d’argent aux EuroSkills 2025 à Herning, au Danemark. Photo: SwissSkills/Michael Zanghellini

Depuis, Jana Gander a repris le travail. Mais le quotidien n’est plus tout à fait le même: festivités, honneurs et interviews s’enchaînent. Sa photo et sa médaille d’argent s’affichent désormais sur son véhicule de fonction, qu’elle conduit souvent dans la région dans le cadre de son travail de technicienne de maintenance. Aujourd’hui, la Beckenriedoise est une petite célébrité dans sa région natale.

1000 heures d’entraînement pour réussir

Pour atteindre ce niveau, Jana Gander s’est énormément investie, soutenue par son employeur. «J’ai consacré plus de 1000 heures à m’entraîner pour les EuroSkills», explique-t-elle. Cela comprend quatre week-ends avec l’équipe nationale des SwissSkills ainsi que des préparations mentales tous les mois. Pratiquement plus de temps libre: elle a dû renoncer à certains de ses loisirs, comme le volley-ball, le scoutisme et les pompiers.

« «Nous avons décidé de soutenir sans condition les collaborateurs et collaboratrices qui se qualifient pour ce genre de concours.» Stefan Murer, directeur adjoint de Frey & Cie Elektro AG »

Stefan Murer, ancien formateur de Jana Gander chez Frey et directeur adjoint depuis un an, affirme que Jana Gander a travaillé environ la moitié de l’année comme installatrice-électricienne. L’autre moitié de son temps elle a été libérée pour se préparer aux EuroSkills. «Nous avons décidé de soutenir sans condition les collaborateurs et collaboratrices qui se qualifient pour ce genre de concours.»

Stefan Murer a soutenu Jana Gander autant qu'il le pouvait sur le chemin des EuroSkills. Photo: Remo Buess

Cet engagement est également dû à Jana Gander, qui a obtenu en 2022 les meilleurs résultats aux examens de fin d’apprentissage dans le secteur électrique dans le canton de Lucerne. Yanick Schwegler, de RSK Elektro AG à Sursee (LU), une entreprise du groupe Frey, avait décroché la deuxième place. Lors des championnats SwissSkills 2023, Yanick Schwegler a remporté la médaille d’or et Jana Gander l’argent. Après s’être qualifié pour les WorldSkills 2024 à Lyon et avoir terminé huitième, Jana Gander a décroché la médaille d’argent aux EuroSkills cette année.

«Lorsque je me suis qualifiée pour les épreuves éliminatoires régionales, mon objectif était clair: je voulais participer aux championnats internationaux. Je ne fais jamais les choses à moitié», explique Jana Gander. Avec Yanick Schwegler, elle s’était préparée de manière intensive pendant trois semaines pour les qualifications régionales. Ils ont ensuite consacré quatre semaines aux SwissSkills.

L’entreprise en profite

Chez Frey + Cie, la formation est un sujet central. «La pénurie de main-d’œuvre qualifiée est un gros problème pour nous. Nous nous occupons nous-mêmes de former notre relève», déclare Stefan Murer. Sur les 300 collaborateurs et collaboratrices, environ 40 sont en formation.

Il y a 15 ans, l’entreprise a créé son propre centre de formation, qui est aujourd’hui dirigé par quatre spécialistes de la formation à plein temps. Des cours de formation continue y sont également organisés régulièrement pour tout le personnel. Cette année, le centre s’est encore agrandi. «Nous voulons offrir à notre personnel une formation continue et par là même des perspectives de carrière», souligne Stefan Murer.

La promotion des talents tels que Jana Gander et Yanick Schwegler fait partie de la philosophie de l’entreprise. «Pour nous, ce sont des phares dont la lumière rayonne en dehors de l’entreprise», déclare Stefan Murer. Cela porte ses fruits: «Nous constatons que de plus en plus de jeunes veulent faire un stage d’orientation ou une formation chez nous. Et nous avons aussi plus de candidatures de jeunes professionnels qui voient que nos offres internes leur permettent d’évoluer professionnellement.»

L’entreprise Frey fait partie d’une holding qui comprend 18 entreprises employant près de 1000 collaborateurs et collaboratrices et 150 jeunes en apprentissage. Sa particularité? La holding compte 60 actionnaires, qui sont tous des collaborateurs et collaboratrices.

Prochaine étape: une haute école

Que reste-t-il de cette période intense? «D’une part, j’ai vécu de superbes expériences, par exemple avec l’équipe nationale aux EuroSkills. D’autre part, j’ai énormément appris sur le plan technique», explique Jana Gander. Elle a également pu se constituer un vaste réseau.

Après le succès des EuroSkills, Jana Gander est de retour au travail - mais il y a encore diverses célébrations et hommages à rendre. Photo: Remo Buess

Jana Gander souhaite faire avancer sa carrière professionnelle. Le prochain chapitre suivra l’été prochain: elle commencera ses études d’électrotechnique dans une haute école. «J’ai hâte d’approfondir mes expériences pratiques sur le plan théorique», déclare-t-elle. Trois ans d’études, un diplôme de bachelor et de nombreuses nouvelles possibilités.

Cela confirme ce que souligne Stefan Murer: «Le système éducatif suisse fonctionne et il est accessible. Les personnes qui font un apprentissage ont également la possibilité de faire carrière grâce à des formations continues spécialisées ou d’évoluer en poursuivant leurs études.»

