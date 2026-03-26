Les Etats-Unis ont redirigé les paiements suisses destinés aux F-35 vers le système de défense Patriot, contournant un gel imposé par Berne. Cette pratique, légale selon le DDPS, suscite des tensions financières.

Washington se moque encore de la Suisse et de ses F-35

Washington se moque encore de la Suisse et de ses F-35

ATS Agence télégraphique suisse

Les Etats-Unis contournent le gel des paiements du système de défense aérienne américain Patriot. L'argent destiné aux avions de chasse F-35 est alloué au programme Patriot, relève la radio-télévision alémanique SRF.

Cela fait quatre ans que la Suisse a commandé ce système aérien américain. Les livraisons auraient dû commencer cette année, mais après l'annonce d'un retard l'année dernière, quatre à cinq années supplémentaires s'écouleront probablement avant que le système de défense commandé ne soit livré en Suisse.

La Suisse a gelé en guise de moyen de pression les paiements en septembre pour le système de défense aérienne Patriot. Mais, les Etats-Unis ont transféré les paiements suisses destinés aux avions de combat F-35 commandés, vers le compte du système de défense aérienne Patriot.

Une pratique autorisée mais pénible

Selon les recherches de la SRF, les Etats-Unis ont puisé dans le fonds constitué par la Suisse pour ses achats d'armements. Ce fonds continue de recevoir les paiements destinés aux avions de combat F-35. L'argent permet désormais de compenser le manque à gagner du projet Patriot.

Cette pratique est autorisée, a confirmé le directeur général de l'armement Urs Loher à la SRF. Le Département fédéral de la défense (DDPS) en avait également connaissance. Cependant, communiquer publiquement sur ce fait n'était pas une priorité pour le DDPS. Du point de vue de Urs Loher, la situation est «très insatisfaisante» a-t-il déclaré à la radio. Selon lui, les Etats-Unis ont détourné un montant de plusieurs centaines de millions de francs.

La fuite de ces fonds entraîne des déficits dans le financement des F-35. A la fin de l’année, le DDPS a dû verser prématurément plusieurs dizaines de millions de francs aux Etats-Unis pour combler ces déficits, rapporte la SRF. Or, le DDPS est lui-même confronté à des difficultés financières; actuellement, le département de la défense manque de fonds pour mener à bien des acquisitions d’armement déjà décidées.

Malgré tout, le gel des paiements n'a pas été sans effet, a fait valoir Loher. Le DDPS poursuit entretemps les discussions avec les Etats-Unis. Les rapports de forces sont assez clairs, selon le chef de l'armement: l'issue est incertaine.