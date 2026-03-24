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Tir iranien contre un F-35 américain: réalité ou bluff?
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Vidéo spectaculaire:Tir iranien contre un F-35 américain: réalité ou bluff?

Touché par l'Iran?
Un incident au Moyen-Orient révèle la vulnérabilité des F-35

Un F-35 américain a effectué un atterrissage d’urgence au Proche-Orient, alimentant de nombreuses spéculations. Une vidéo attribuée à l’Iran circule, sans preuve formelle ni confirmation indépendante.
Publié: 12:10 heures
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Une vidéo publiée par les Gardiens de la révolution iraniens montrerait la frappe contre un chasseur F-35.
Photo: X @Osinttechnical
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Marian Nadler

L’Iran a-t-il, pour la première fois, frappé un avion américain? Après l’atterrissage d’urgence d’un F-35 au Moyen-Orient, une vidéo spectaculaire circule, mais les preuves manquent. Le type exact d’appareil reste inconnu. Il s’agirait vraisemblablement d’un F-35A, la version terrestre.

Le Corps des Gardiens de la Révolution iranienne (CGRI) a diffusé jeudi une vidéo censée montrer un F-35 touché par un système de défense aérienne iranien. Son authenticité ne peut toutefois pas être confirmée.

Les forces des mollahs affirment avoir «gravement endommagé» l’appareil. Des sources proches du dossier ont indiqué au magazine américain Air & Space Forces Magazine que le pilote avait été blessé par des éclats après l’impact. Le commandement central américain a simplement confirmé à CNN un atterrissage d’urgence, précisant que le pilote était «dans un état stable».

Propagande?

Cette agitation autour du F-35 symbolise-t-elle la puissance militaire iranienne ou relève-t-elle simplement de la propagande? Les annonces de succès font partie depuis des années de la stratégie de communication de Téhéran, sans preuves vérifiables. Des images générées par IA d’avions américains prétendument détruits circulent régulièrement sur X.

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Le F-35 est considéré comme l’un des avions de combat les plus modernes au monde. Cet appareil high-tech est en service depuis 2018. Aucun cas confirmé d’un F-35 touché par des tirs ennemis n’a été rendu public jusqu’ici.

6 milliards pour les avions de combat F-35

L’avion représente un défi majeur pour les radars adverses, grâce à sa conception et à ses matériaux absorbant les ondes. Si l’Iran avait réellement réussi à l’atteindre, cela constituerait non seulement une perte de prestige pour les Etats-Unis, mais montrerait aussi que ce super-jet peut être vulnérable.

On ignore encore comment l’appareil aurait été localisé. Selon certaines informations, les Iraniens auraient utilisé à la fois différents systèmes radar et des capteurs infrarouges capables de détecter la signature thermique des moteurs.

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Le chasseur n’est toutefois pas exempt de défauts: il est très coûteux et jugé techniquement complexe. La Suisse débourse ainsi environ 6 milliards de francs pour 30 F-35A, soit 167 millions par appareil.La décision a été difficile à prendre, et les logiciels ainsi que la maintenance sont assurés par les Etats-Unis.

Des nouvelles discussions à venir?

L’ancien général de l’armée de l’air David Deptula a commenté l’incident pour Air & Space Forces Magazine. Selon lui, cet atterrissage d’urgence ne ternit pas la réputation du F-35, mais démontre au contraire que même dans un espace aérien fortement défendu, un appareil endommagé peut être ramené au sol. Il souligne par ailleurs que si la technologie furtive rend les avions plus difficiles à détecter, elle ne les rend pas invisibles.

Sa conclusion: «Le F-35 endommagé rappelle que la menace est réelle. L’absence de pertes montre cependant les progrès des forces aériennes et l’importance déterminante de la souveraineté aérienne.»

Le F-35 n’est donc pas totalement remis en question. En Suisse, cet incident pourrait toutefois relancer le débat sur cet achat militaire coûteux.

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