ATS Agence télégraphique suisse
Swiss prolonge pour des raisons de sécurité la suspension de ses vols à destination de Dubaï et Tel Aviv jusqu'au 31 mai inclus. La compagnie aérienne explique sa décision par la situation toujours tendue dans la région à la suite des attaques israélo-américaines contre l'Iran et de la riposte de ce dernier contre Israël et les Etats du Golfe.
Selon Swiss, les passagers concernés peuvent modifier gratuitement leur réservation pour une date ultérieure ou se faire rembourser intégralement le prix du billet.
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