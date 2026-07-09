Alors que la Suisse fait face à une nouvelle vague de chaleur et une sécheresse record, la fête des Sept Frères, ce 10 juillet, pourrait déterminer la météo estivale. Que prédit ce dicton paysan pour cet été?

Marian Nadler et Mathilde Jaccard

Beaucoup de gens connaissent le jour du «Siebenschläfer» (les Sept Dormants), mais avez-vous déjà entendu parler du jour des «Siebenbrüder» (les Sept Frères)? Le jour des Sept Dormants, le 27 juin, est associé à l'un des dictons paysans les plus connus: «Le temps qu'il fait le jour des Sept Dormants déterminera le temps qu'il fera pendant sept semaines.» Cette année, cette journée s'est déroulée au cœur de la vague de chaleur.

Ce nom mystérieux vient d'une ancienne légende: sept chrétiens auraient été enfermés vivants dans une grotte à l'époque des persécutions et plongés dans un profond sommeil par Dieu, avant d'être découverts environ 200 ans plus tard.

Mais qu’en est-il donc de la fête des Sept Frères, ce 10 juillet, alors que des températures supérieures à 30 degrés sont annoncées? Les sept frères, dont les noms remontent à des martyrs paléochrétiens, revêtent une importance similaire dans les croyances paysannes liées à la météo.

Soleil ou pluie?

La règle météorologique populaire dit notamment: «Si le jour des Sept Frères est pluvieux, il pleuvra encore pendant sept semaines.» Mais pour les amateurs de soleil, il existe une variante: «Si les sept frères se dorent au soleil, sept semaines de bonheur s’annoncent.»

L’idée sous-jacente est la même que pour les Sept Dormants: le temps qu’il fait début juillet est censé déterminer le caractère du reste de l’été. S’il pleut, les semaines suivantes seront pluvieuses – si le soleil brille, le temps restera sec.

Mais il y a un hic! La croyance populaire est née avant la réforme du calendrier grégorien en 1582 et concernait à l'origine le 7 juillet. Il ne faut pas interpréter ce dicton au jour près, mais plutôt analyser la période de fin juin à début juillet. C'est souvent à ce moment que s'installe une situation météorologique persistante.

D’après le service météorologique allemand (DWD), ce dicton se vérifie d'ailleurs assez souvent, même si Klaus Marquardt, expert chez MeteoNews, nuance: «Un seul jour de prédiction n’a aucune valeur scientifique», explique-t-il. Dans la croyance populaire, ces dates clés sont censées annoncer le temps à venir.

«Les courants atmosphériques peuvent changer»

Il n’y a qu’un seul élément qui pourrait étayer scientifiquement le dicton des Sept Frères. «En principe, le jet-stream a tendance à se déplacer plus vers le nord au début de l’été, et les dépressions se déplacent en moyenne plus au nord», précise Klaus Marquardt.

Le jet-stream est une bande de vents rapides en haute altitude qui influence les anticyclones et les dépressions. Si le jet-stream circule très au sud au-dessus de l'Europe centrale, il amène des dépressions pour un été frais et changeant. S'il se situe loin au nord, les dépressions sont déviées et l'anticyclone des Açores s'étend chez nous, garantissant un temps estival et chaud.

«Cependant, ce n’est pas le cas chaque année, nuance le météorologue. Les schémas de circulation peuvent changer, quelle que soit la situation observée.» Vendredi, le soleil brillera dans une grande partie de la Suisse. Seuls le Valais, le Tessin et le sud des Grisons devront s’attendre à des averses isolées. Et ensuite? «Jusqu’au milieu de la semaine prochaine, le temps sera globalement ensoleillé et chaud, et les températures augmenteront même encore légèrement», indique le météorologue.

La sécheresse s'aggrave

Les précipitations orageuses de la semaine dernière n’ont pas suffi à atténuer la sécheresse. Dans le Jura et le Mittelland central et occidental, les pluies ont été dérisoires. Le risque d’incendie de forêt est désormais considérable partout, et même très élevé dans la vallée du Rhin à Coire ainsi que dans la vallée du Rhône, entraînant des interdictions de faire du feu dans de nombreux cantons. La carte d’alerte de la Confédération indique un risque élevé de sécheresse sur la quasi-totalité du territoire, hors Tessin et Engadine.

Cette crise hydrique se manifeste par des niveaux des grands lacs et des cours d’eau historiquement bas pour la saison, également impactés par le piètre taux de remplissage des lacs de retenue. Et l'irrigation massive des terres agricoles, toujours plus étendues, n'arrange pas la situation.Les prairies virent au jaune et les arbres souffrent: les bouleaux perdent déjà leurs feuilles et se décolorent, tandis que les hêtres et les chênes entrent en stress hydrique visible, rappelant les étés noirs de 2003 et 2018. Dans les hauteurs, les glaciers subissent de plein fouet cette chaleur et laissent craindre une fonte record.

Evolution future

Jusqu’au milieu de la semaine prochaine au moins, les orages resteront sporadiques et cantonnés à la montagne, ce qui aggravera la situation. Au cours de la seconde moitié de la semaine prochaine, le modèle européen ECMWF laisse présager des averses et des orages plus généralisés avec des précipitations légèrement supérieures à la moyenne, ce qui redonne un mince espoir.

Toutefois, les modélisations pour les semaines suivantes indiquent déjà un retour à un temps trop sec et trop chaud. Klaus Marquardt estime peu probable que l’on passe d’un été caniculaire à une seconde moitié d’été entièrement pluvieuse. Il est tout à fait possible qu’il y ait une semaine plus humide, ce qui serait normal. En revanche, «des semaines de soleil et de chaleur qui s'enchaînent ne le sont pas», conclut le météorologue. La sécheresse va risque donc de continuer de nous affecter pendant un certain temps.