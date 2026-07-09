DE
FR

Les refuges suisses inquiets
Les vagues de chaleur étouffent les hérissons

L'association Pro Hérisson tire l'alarme: des centaines de hérissons, affaiblis par la chaleur et la sécheresse, affluent dans les refuges suisses. La population est invitée à aider ces animaux vulnérables.
Publié: il y a 31 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 28 minutes
Des centaines de hérissons, affaiblis par la chaleur et la sécheresse, affluent dans les refuges suisses.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L'association Pro Hérisson tire la sonnette d'alarme face à la chaleur et la sécheresse persistantes. De nombreux centres d'accueil pour hérissons signalent un nombre exceptionnellement élevé de jeunes orphelins et de mères affaiblies.

A lire aussi
Un centre vaudois appelle à l'aide pour sauver 66 hérissons
«Ça ne s'arrête pas!»
Un centre vaudois appelle à l'aide pour sauver 66 hérissons
Quel avenir pour le hérisson, désormais «quasi-menacé» d'extinction?
Une hécatombe
Le hérisson en (presque) voie d'extinction

Une enquête menée auprès de centres d'accueil pour hérissons en Suisse et à l'étranger a confirmé cette situation préoccupante, a annoncé jeudi l'association Pro Hérisson. Selon cette enquête, le nombre de hérissons affaiblis, déshydratés ou à moitié affamés menés dans ces refuges a nettement augmenté. L'organisation estime qu'il ne s'agit là que de la partie émergée de l'iceberg et que de nombreux animaux meurent sans être repérés.

Les causes exactes de cette évolution font actuellement l’objet d’une enquête. Il est toutefois «certain que la chaleur et la sécheresse actuelles aggravent la situation des hérissons».

Comment aider les hérissons

L’association appelle donc la population à venir en aide aux hérissons. Tout récipient plat contenant de l’eau fraîche placé à l’ombre peut être utile. Un apport alimentaire adapté peut également s’avérer décisif pour les hérissons affaiblis et allaitants. A long terme, les jardins naturels restent l'aide principale pour les hérissons, selon l’association. En cas de doute, il convient de contacter un centre de soins.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Nutzt die zuckerfreien Kräuterwürfel als sportlichen Power-Garanten vor dem Rennen: Langläufer Nicola Wigger.
Présenté par
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Nicola Wigger, fondeur olympique
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus