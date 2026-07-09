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Faut-il déposer un bol d'eau dehors?
Voici comment sauver les oiseaux et les hérissons de la canicule… sans inviter le moustique tigre

Le réflexe de déposer une coupelle d'eau pour rafraîchir les oiseaux déshydratés, pendant la canicule, permet-il au moustique tigre de pondre allègrement dans nos régions? Voici comment aider la première espèce, sans négliger la lutte contre l'autre.
Publié: il y a 55 minutes
Si les oiseaux ont surtout besoin de zones d'ombre, les récipients d'eau aident d'autres espèces, comme les abeilles et les hérissons.
Photo: Shutterstock

En bref

Généré par l’IA, vérifié par la rédaction
  • La canicule frappe durement la Suisse romande, avec des paysages desséchés et des animaux en quête désespérée d'eau. Les oiseaux quittent leurs nids brûlants et les oisillons risquent l'étouffement, ce qui pousse les habitants à chercher des solutions pour les aider.
  • Des experts recommandent de fournir ombre et abri aux oiseaux plutôt que de laisser de l'eau stagnante, afin d'éviter la prolifération des moustiques tigres. Un bain d'oiseaux avec eau changée deux fois par jour est une alternative.
  • Les abeilles et hérissons souffrent aussi de la chaleur: des récipients d'eau adaptés, avec galets pour les abeilles ou plats pour hérissons, peuvent les aider à se rafraîchir, à condition de remplacer régulièrement l'eau pour prévenir les larves de moustiques.
Ellen De Meester - Journaliste Blick
Ellen De MeesterJournaliste Blick

Le paysage romand commence à évoquer la nature aride du Sud de la France. L'herbe jaunie et desséchée, lyophilisée par deux épisodes caniculaires, témoigne d'une sécheresse inquiétante, parfois éclipsée par l'annonce des alertes canicule ou l'accumulation des records de température.

Les animaux, confrontés à cette chaleur inhabituelle, luttent ainsi pour dénicher des points d'eau et se rafraîchir au mieux. Si même les chats et les chiens domestiques s'avèrent plutôt mauvais lorsqu'il s'agit de rester hydratés, qu'en est-il des espèces sauvages, livrées à elles-mêmes dans une nature sèche et suffocante? Les oiseaux sont notamment contraints de s'expulser de nids construits sous les toits, devenus brûlants, tandis que les oisillons trop jeunes pour voler risquent d'y étouffer.

Pour les aider, notre premier réflexe consiste souvent à déposer un bol d'eau fraîche dans le jardin ou sur le balcon. Or, la présence de cette eau stagnante n'offre-t-elle pas des conditions idéales pour les moustiques tigres, dont il est justement recommandé de supprimer les lieux de ponte?

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Pour aider les oiseaux, créez de l'ombre

Les autorités vaudoises, par exemple, recommandent d'éliminer des terrasses, balcons ou jardins toutes les coupelles, vieux pneus, trous dans les murs et récipients non couverts, afin d'éviter au maximum la présence d'eau stagnante. Il est également conseillé de vider tous les trois jours les espaces d'eau restants et d'empêcher l'accès aux contenants impossibles à vider, au moyen d'un bouchon ou d'un voile.

Qu'en est-il, alors des bols d'eau dispersés à l'extérieur, pour sauver les oiseaux déshydratés? «Avec leur température corporelle plus élevée que la nôtre, les oiseaux supportent mieux la chaleur que nous, rassure une porte-parole de Vogelwarte, l'Observatoire d'ornithologie de Suisse. S’ils ont soif, ils peuvent sans problème voler jusqu’à un point d’eau.» Inutile, donc, de leur proposer des coupelles, comme on le ferait pour un chat ou un chien.

Pour les soutenir, Vogelwarte conseille plutôt d’aménager son jardin avec des buissons et des structures qui apportent de l’abri et de l’ombre. «Si on le souhaite, on peut aussi proposer un bain d’oiseau, à condition de changer l’eau au moins deux fois par jour en cas de fortes chaleurs, pour des raisons hygiéniques, poursuit notre interlocutrice. Le cycle du moustique tigre prenant 7 à 15 jours, cette recommandation s’accorde parfaitement avec les mesures anti-moustiques tigres. S’il n’est pas possible de changer l’eau aussi régulièrement, il vaut mieux s’abstenir de proposer un point d’eau aux oiseaux.»

De l'eau pour les abeilles et les hérissons

Par ailleurs, l'idée du récipient d'eau est surtout utile aux abeilles, qui peinent à s'hydrater durant les périodes de fortes chaleurs. Il est toutefois essentiel d'y déposer quelques cailloux ou galets, qui leur serviront d'appui, pour éviter la noyade: installées sur ces petits îlots, les butineuses peuvent ainsi boire tranquillement sans risquer de mouiller leurs ailes ou leurs pattes.

La RTS vient également de relayer l'appel à l'aide de l'organisation Pro hérissons: celle-ci demande à la population de disposer des «récipients plats» remplis d'eau dans leurs jardins, pour abreuver ces petits mammifères menacés. Il suffira juste de remplacer l'eau très souvent, afin d'éviter l'installation du moustique tigre: l'eau en elle-même ne pose aucun problème, c'est le fait de la laisser «stagner» qui implique un risque. Ces pernicieux insectes ne devraient donc pas nous empêcher de soutenir les animaux durant la canicule.

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