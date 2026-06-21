Les humains ne sont pas les seuls à souffrir des températures estivales élevées: les animaux de compagnie en pâtissent aussi. Voici 6 conseils pour préserver nos amis à quatre pattes de cette météo compliquée.

Elisabeth Zirk

Les températures dépassant les 30 degrés affectent également nos animaux de compagnie, qui peuvent même être victimes d'un coup de chaleur. Ainsi que l'explique la vétérinaire Katja Adamik, responsable des urgences et des soins intensifs à la clinique universitaire pour petits animaux de Berne, ce phénomène peut, dans le pire des cas, s'avérer mortel.

Voici 6 réflexes importants pour préserver vos amis à quatre pattes ou à plumes de la chaleur, et leur permettre de rester en forme durant l'été.

1 Ne jamais laisser un chien dans la voiture

Les chiens sont particulièrement sujets aux coups de chaleur. «Surtout les races à nez court comme le carlin, le bouledogue ou le pékinois. Le chien s'échauffe lui-même en haletant et ses voies respiratoires gonflent», précise Katja Adamik. En effet, les chiens ne peuvent pas transpirer par la peau, mais régulent leur température par la langue et les pattes. Il est ainsi crucial de toujours leur laisser une gamelle d'eau fraîche à disposition: quand il a chaud, un toutou boit beaucoup!

Mais surtout, il y a une erreur qu'il faut absolument éviter. «La cause la plus fréquente d'un coup de chaleur canin est que les propriétaires laissent leur chien dans la voiture. Si le soleil brille dessus, un coup de chaleur potentiellement mortel peut survenir en l'espace de dix minutes, même si les fenêtres sont ouvertes», explique la vétérinaire.

2 Reconnaître un coup de chaleur chez le chien (et agir vite!)

Les signes avant-coureurs d'un coup de chaleur sont une langue d'un rouge profond, un halètement avec le cou tendu, un regard vitreux et des signes d'étourdissement. Comme mesure immédiate pour sauver la vie, la vétérinaire recommande de «coucher le chien sur un sol en pierre frais ou dans la cave, de le doucher à l'eau froide et de le placer devant un ventilateur». Lors du refroidissement, il convient de toujours commencer par les pattes, pour remonter petit à petit et doucher le reste du corps.

Ensuite, il faut se rendre le plus rapidement possible chez le vétérinaire. «La température du corps du chien ne doit pas dépasser 39 degrés. À partir de 40 degrés, il y a déjà danger de mort», prévient Katja Adamik.

Pour éviter ce risque, l'idéal est de reporter les longues promenades et les joggings avec le chien aux premières heures de la matinée ou de la soirée. Marchez le plus possible à l'ombre avec votre chien, car l'asphalte peut devenir très chaud en été. Les promenades en forêt, près d'une rivière ou d'un lac sont recommandées.

3 Penser à la crème solaire pour les chats

Les chats cherchent eux-mêmes les endroits frais. «Ce sont des animaux intelligents et ils ne s'exposent pas du tout au risque d'un coup de chaleur, affirme Katja Adamik. Je n'ai encore jamais traité un chat victime de ce type de phénomène.»

On peut néanmoins les aider à passer l'été le plus agréablement possible! Un bain frais n'est certes pas une bonne idée, mais il est tout à fait possible de lui mouiller les oreilles, de le caresser avec les mains mouillées ou de poser une serviette éponge humide et fraîche sur le sol. Il faut également veiller à toujours mettre suffisamment de liquide à disposition.

Les chats qui peuvent sortir risquent toutefois attraper des coups de soleil. C'est pourquoi il faut enduire le nez et les oreilles des chats (blancs en particulier) de crème solaire non parfumée. Et si, malgré toutes les précautions, votre chat fait les cent pas ou se couche sur le ventre en soufflant lourdement, présente un rythme cardiaque rapide et une température corporelle élevée, il faut consulter le vétérinaire.

4 Déposer des lingettes humides pour les rongeurs

Même si on voudrait laisser le hamster, le cochon d'Inde ou le lapin profiter de l'air frais et de la lumière du soleil, leur enclos doit impérativement être rangé dans la fraîcheur de l'appartement ou dans la cave, pendant l'été. Les rongeurs ne peuvent sortir que si vous trouvez un endroit vraiment ombragé dans le jardin et que vous restez à proximité pour les surveiller. En effet, le soleil se déplace et en une journée et le coin d'ombre peut rapidement se transformer en four.

Pour leur offrir encore plus de fraîcheur, Katja Adamik conseille de placer des linges humides sur la cage et d'humidifier leurs oreilles avec de l'eau. Par ailleurs, n'oubliez pas de toujours mettre à disposition suffisamment d'eau fraîche à boire. Si l'animal respire la bouche ouverte, il faut aller chez le vétérinaire: «La respiration par la bouche est toujours un signe d'avertissement chez les petits animaux», explique la spécialiste.

5 Proposer des douches fraîches aux oiseaux

On peut soulager une perruche, un canari ou un perroquet de la chaleur en plaçant des linges humides sur leur cage. Les oiseaux prennent aussi volontiers un bain frais ou se laissent généralement doucher sans problème. D'après Katja Adamik, ils apprécient également les pièces bien aérées, mais pas les courants d'air.

6 Offrir de l'ombre aux animaux exotiques

Oui, les animaux exotiques comme les serpents, les iguanes et les tortues ont aussi besoin d'ombre et d'eau en été! La spécialiste rappelle en effet qu'en plus de la boire, ils aiment aussi y barboter. Les tortues en particulier peuvent être littéralement grillées dans leur coquille si vous ne faites pas suffisamment attention.