Ces astuces peuvent sauver votre chat pendant la canicule

Face à la canicule, nos chats sont en danger. Hydratation, sécurisation des fenêtres et astuces fraîcheur: découvrez les gestes essentiels des experts pour protéger votre félin de la chaleur.

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction La canicule en Suisse pose des défis pour les chats, qui ont besoin d'une hydratation spéciale et d'un environnement sécurisé pour éviter les accidents et les coups de chaleur

Les experts recommandent des soupes pour chats, des fontaines à eau et des solutions comme des tapis rafraîchissants ou des linges humides pour les protéger

Les chats aux oreilles claires risquent des tumeurs dues au soleil; appliquer de la crème solaire et éviter l'exposition prolongée est essentiel

Luisa Gambaro Journaliste RP

La canicule nous fait vivre un enfer. Mais là où nous, êtres humains, avons le réflexe de boire de l'eau pour survivre, les chats eux sont sont faits différemment. Ils boivent en général très peu car au fil de l'évolution, leurs reins se sont adaptés pour économiser l'eau. Mais en ces jours de chaleur intense, leur hydratation devient plus importante que jamais. Voici donc quelques astuces pour protéger votre ami à quatre pattes de la canicule.

Le premier réflexe, une fois la nuit tombée et que les températures redescendent un peu, est d'ouvrir grand les fenêtres pour rafraîchir votre logement. Mais attention au syndrome du chat parachutiste! Pensez à sécuriser les fenêtres et balcons pour éviter que votre chat ne tombe. «Il y a beaucoup d'accidents malheureusement, surtout quand il commence à faire chaud», regrette Valérie Derivaz, directrice de SOS chats à Genève. Pendant la journée, fermez les stores pour que votre animal reste à l'ombre et fermez aussi les fenêtres.

Pour hydrater votre chat, évitez de ne lui donner que des croquettes et privilégiez des soupes spéciales pour chats. Vous pouvez aussi changer fréquemment leur gamelle d'eau pour qu'elle ne chauffe pas, ou installer une petite fontaine pour le stimuler et l'encourager à boire. «Qu'ils soient dehors ou dedans, ils doivent avoir un point d'eau à proximité», explique Laélia Maumary, fondatrice du refuge Erminea. Dans tous les cas, pendant cette période, il faut augmenter son apport en eau.

Pour rafraîchir votre animal, vous pouvez aussi le caresser avec un gant de toilette humide. Oubliez les vaporisateurs d'eau et les douches et ne l'envoloppez pas dans un linge humide. «Cela l'empêche de respirer», précise Tomi Tomek, directrice de la Fondation SOS Chats Noiraigue (NE). De plus, vous pouvez déposer des bouteilles d'eau congelées enveloppées dans un linge dans quelques coins de votre logement pour que votre chat puisse s'y frotter. Il existe aussi des tapis rafraîchissant pour qu'il s'y allonge, comme sur le carrelage de la salle de bain.

Des tumeurs sur les oreilles

Autre astuce: remplir une bassine d'eau et y laisser flotter des balles de ping pong pour qu'il puisse jouer avec et s'humidifier les pattes. En revanche, ne le laissez pas seul à la maison avec un ventilateur allumé, cela ne servirait à rien. En effet, les chats transpirent uniquement par les coussinets, pas par la peau. Le ventilateur brassera de l'air chaud sans rafraîchir sa température corporelle.

Si votre chat se promène à l'extérieur, vérifiez qu'il ait des zones d'ombres sous les arbres ou des linges étendus. Car s'il est trop exposé, votre compagnon à quatre pattes risque une insolation. Pire encore: les chats avec les oreilles et le museau clairs risquent des coups de soleil sur ces parties de leur corps, voir même des tumeurs au long terme. Pensez à leur appliquer de la crème solaire spéciale pour les chats, comme pour les chats nus.

Un piège mortel

Si vous bronzez au bord de votre piscine, ne laissez pas votre chat sur vos genoux, abritez le sous votre transat. Et si votre animal tombe dans la piscine, il existe aujourd'hui des petites rampes de sortie flottantes qui lui permettront de sortir si jamais vous êtes absents ou distraits. Enfin, ne laissez jamais votre animal de compagnie seul dans une voiture par ces températures. «C'est le piège mortel des animaux», rappelle Laélia Maumary. Même pour une course de cinq minutes, les conséquences peuvent être très graves et laisser les fenêtres ouvertes n'y changera rien.