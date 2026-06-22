Ce lundi a été caniculaire sur l’ensemble de la Suisse romande. La température la plus élevée a été mesurée à Neuchâtel, où le mercure a dépassé les 36 degrés.

La barre des 36 degrés a été franchie en Suisse

La barre des 36 degrés a été franchie en Suisse

ATS Agence télégraphique suisse

Le cap des 36 degrés a été franchi lundi en Suisse, pour la première fois cette année. Le maximum a été relevé à Bâle-Binningen, avec 36,6 degrés, tandis que la palme pour la Suisse romande est revenue à Neuchâtel (36,2).

Suivent les villes de Payerne (VD) et Sion, avec 36,1 degrés comme température maximale relevée lundi après-midi par MétéoSuisse. Le mercure a marqué 35,9 à Viège (VS) et Gösgen (SO), 35,4 à Genève et 35,3 à Nyon (VD). A Payerne et Nyon notamment, les records mensuels ont été dépassés. Les températures les plus élevées sont encore à venir, prévient MétéoSuisse qui évoque jusqu'à 37 degrés sur son blog.

Lundi à midi, l'Institut de météorologie a aussi augmenté le niveau de danger canicule de 3 à 4 dans les régions les plus basses de Suisse romande. Celles des Trois-Lacs - Estavayer (FR), Cudrefin (VD), Nidau (BE), Anet (BE) -, de la Plaine de l'Orbe, de l'Arc lémanique ainsi que du Valais central passent d'un danger marqué à un fort danger, indique MétéoSuisse.

Des orages en fin de semaine

L'alerte est valable jusqu'à samedi à 20h00. Ces régions rejoignent ainsi le nord-ouest de la Suisse (la région bâloise et la vallée de Delémont), déjà à ce niveau depuis dimanche. A partir de jeudi, les températures augmenteront encore légèrement en Suisse alémanique, de sorte que l'alerte de niveau 4 devra peut-être être étendue à une zone plus vaste dans cette région également, prévient MétéoSuisse. En fin de semaine et pendant le week-end, le risque d'orages augmentera quelque peu, d'abord en montagne, puis également en plaine.

Le fort danger signifie, selon MétéoSuisse, que pendant au moins trois jours consécutifs, il n'y aura pas de refroidissement significatif, même pendant la nuit. Durant cette vague de chaleur, il existe un risque important de troubles circulatoires et de malaise physique, précise encore MéétoSuisse.

Pas encore les vacances

Parmi les nombreuses conséquences de ces conditions extrêmes, les fêtes de fin d'année scolaire ont vu leurs programmes modifiés dans plusieurs écoles. A Genève ou Lausanne notamment, les cortèges ont été annulés. Les syndicats d'enseignants réclament des mesures plus générales, sachant qu'il reste aux enfants encore une à trois semaines de cours.

Le syndicat des enseignantes et enseignants de Suisse romande (SER) souhaite ainsi des mesures coordonnées à l'échelle nationale». Les autorités doivent anticiper «davantage et développer de véritables plans d'action», indique lundi à Keystone-ATS David Rey, le président du SER.

Les autorités cantonales proposent certes des mesures concrètes, mais qui sont parfois «difficiles à mettre en place et peu efficientes en cas de période caniculaire prolongée». Le syndicat souhaite que les infrastructures scolaires soient adaptées, notamment avec des protections solaires extérieures, la végétalisation des cours ou des ventilations adéquates dans les bâtiments.

Il demande également une réflexion sur l'organisation du temps scolaire et un accompagnement des directions et des équipes pédagogiques «afin qu'elles disposent de marges de manœuvre adaptées aux réalités locales». Selon le SER, les nouvelles constructions ou les rénovations du parc immobilier scolaire suisse doivent prendre en considération ces phénomènes climatiques.

Congé canicule

L'organisation faîtière des enseignantes et enseignants de Suisse réclame pour sa part un plan de protection contre la chaleur en plusieurs étapes. Jusqu’à un plafond de 26 degrés, qui devrait être fixé de manière contraignante, les cours peuvent se poursuivre normalement.

Entre 26 et 30 degrés, les cours doivent être limités, leurs horaires adaptés et déplacés vers des salles plus fraîches. Et au-delà de 30 degrés, l’association estime que les cours normaux doivent être suspendus. Cette dernière mesure n'est toutefois pas facile à mettre en oeuvre. En effet, en Suisse, il n’existe plus de droit aux vacances de canicule. Bâle-Ville a été le dernier canton à supprimer les jours de congé pour cause de canicule en 2003.

Pour l'heure, les cours dans les écoles du pays se poursuivent malgré les températures. Elèves et personnel scolaire doivent donc tenir bon jusqu'aux vacances, dans une à trois semaines selon le canton. Genève fait exception: le canton du bout du lac a annoncé lundi dispenser les plus jeunes élèves de se rendre en classe jusqu'à vendredi.