La canicule fait tomber le cortège de la Fête du Bois. A Lausanne, les 3-4P ne défileront pas mercredi, mais les manèges et animations restent maintenus l’après-midi. Une décision a été prise à Genève.

Les petits écoliers genevois et lausannois privés de cortèges à cause des chaleurs extrêmes

Les petits écoliers genevois et lausannois privés de cortèges à cause des chaleurs extrêmes

Lucie Fehlbaum Cheffe de la rédaction Actualité de Blick Romandie

La canicule bouscule les fêtes scolaires. A Lausanne, le cortège de la Fête du Bois pour les élèves de 3-4P, initialement prévu mercredi 24 juin à 13h30, est annulé. La Ville justifie cette décision par la nécessité de protéger les enfants face aux fortes chaleurs.

Les cours sont toutefois maintenus mercredi matin. Les élèves sont attendus à l’école selon l’horaire habituel. L’accueil parascolaire reste également ouvert pour les enfants inscrits, sauf indication contraire des parents.

La fête n’est pas entièrement supprimée pour autant. Les carrousels et animations au parc de Milan sont maintenus de 14h à 18h, sous la responsabilité des parents. Les enseignants leur remettront le matin même, à l'école, les bons prévus pour les carrousels. La Ville souligne que le parc, bien arboré, permettra de limiter l’exposition au soleil. Des mesures de prévention et des points d’eau seront également mis en place.

Pas de cortège genevois non plus

Genève prend une décision similaire afin d’éviter «une marche en plein soleil», indique «20 minutes». Ces dernières heures, l’alerte canicule a été relevée d’un cran le long du Léman, atteignant le niveau 4, synonyme de «fort danger». A Genève, les petits écoliers pourront directement se rendre au parc des Bastions.

A Lausanne, la décision d’annuler le cortège a été prise d’entente avec les directions d’établissements scolaires. Les parents seront informés via les agendas scolaires. Cette année, la Ville avait adapté l’organisation des fêtes scolaires selon l’âge des élèves: les 3-4P sont donc les seuls concernés par cette annulation, les autres classes ayant déjà eu leurs célébrations.