Deux enfants, 2 et 4 ans, ont été découverts morts lundi dans une voiture à Carpentras (Vaucluse) en pleine canicule. La justice privilégie l’hypothèse d’un décès lié à la chaleur.

AFP Agence France-Presse

Deux enfants, âgés de 2 et 4 ans, ont été retrouvés morts lundi après-midi dans la voiture de leur famille sur un parking résidentiel à Carpentras en pleine canicule (Vaucluse), a indiqué le parquet. «Les causes de la mort sont à déterminer mais la piste de la canicule est privilégiée», a déclaré à l'AFP la procureure de Carpentras, Hélène Mourges.

La mère des enfants a été prise en charge par les secours et n'a pas encore été entendue, a précisé la magistrate. Les pompiers du Vaucluse ont indiqué à l'AFP avoir découvert «deux enfants en arrêt cardiovasculaire après avoir reçu un appel vers 13h20».

Canicule en France

La France est confrontée à une vague de canicule avec 49 départements placés en vigilance rouge par Météo-France. Cette canicule, après une première en mai, est d'une intensité «exceptionnelle, similaire à celle d'août 2003» qui avait fait près de 15'000 morts en France, «mais de durée encore incertaine», selon l'institut météorologique.

Dimanche, trois personnes âgées sont décédées à leur domicile en Gironde en raison des fortes chaleurs, selon la préfecture. Au moins 13 personnes se sont noyées au cours du week-end en France, selon la Sécurité civile.