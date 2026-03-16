Mardi dernier, un sexagénaire s'est immolé dans un car postal à Chiètres, causant la mort de cinq autres personnes,. Parmi les victimes figurent notamment un adolescent, une animatrice et le chauffeur du véhicule.

Qui étaient les 5 victimes décédées lors du drame de Chiètres?

Qui étaient les 5 victimes décédées lors du drame de Chiètres?

Johannes Hillig

Ce qui devait être un trajet ordinaire s’est transformé en cauchemar. La semaine dernière, alors que Roger K.* était assis à bord d'un car postal à Chiètres (FR), il a soudain sorti un briquet, s'est aspergé d'essence et s’est immolé. Le véhicule s’est embrasé et cinq autres personnes ont perdu la vie. Qui étaient-elles?

Fabian Keller

Fabian Keller avait 16 ans et encore toute sa vie devant lui. «Il est parti beaucoup trop jeune», confiait vendredi à Blick sa mère, Regula Keller. Le mardi du drame, l’adolescent venait d’achever le deuxième jour de son apprentissage de menuisier à Courtepin (FR).

La veille encore, il était enthousiaste. Après sa première journée, il avait appelé sa mère en vidéo. «Il a encore raconté que tout s'était bien passé et qu'il pourrait aller sur le chantier la semaine suivante. Il était tellement heureux. Et puis, il se passe quelque chose comme ça.»

Albino, le chauffeur du car

Albino*, 63 ans, était de service mardi et conduisait le car postal qui a pris feu.

Au lieu de s'enfuir rapidement et de sortir d'une manière ou d'une autre, Albino est resté dans le bus, selon son fils Leandro*. «Mon père est mort en héros», a-t-il déclaré à Blick. Le chauffeur aurait eu le réflexe de s'arrêter et d'ouvrir les portes. Leandro poursuit: «Il a donc décidé de ne pas descendre, peut-être pour pouvoir mieux aider.»

Un comportement qui reflétait bien son père. «C'était quelqu'un qui n'abandonnait jamais. Une personne pleine de vie, toujours là pour les autres, pour la famille, pour les petits-enfants». Le grand-père de cinq petits-enfants est mort dans l’incendie. Savoir qu’il est parti en héros est une petite consolation. «En tout cas, cela nous rend fiers.»

Lara Baumgartner

Lara Baumgartner, 26 ans, présentatrice d'Energy Bern, était également assise dans le bus. Tout comme Blick, la radio Energy appartient à Ringier. Un choc pour la famille, les amis et les collègues de travail. Pour rendre hommage à la jeune femme, une émission spéciale a été organisée jeudi dernier. Simon Moser d'Energy Berne, Anja Schäublin d'Energy Zurich et Vivian Kunkler d'Energy Bâle ont animé ensemble la matinée. Pas de jeux, pas de rubriques habituelles. Toute l’émission était consacrée à Lara, et au deuil.

Le choc de la disparition de la jeune femme de 26 ans est palpable. «Au sein de l'équipe, nous avons allumé des bougies pour les victimes et écrit une lettre à la famille de Lara», raconte Anja Schäublin dans l'émission. Puis une collègue prend également la parole. «Hoi Lara, pas plus tard que lundi, nous étions encore assises au soleil à philosopher sur la vie et tu m'as parlé de tes projets d'avenir. Les mots me manquent. Je pense fort à toi. Tu vas tellement me manquer».

Ramesh

Ramesh**, 29 ans, faisait lui aussi partie des victimes. «C'était un rayon de soleil. Il avait des rêves, des souhaits et des objectifs dans sa vie», a déclaré à Blick un frère et une sœur originaires de Wohlen (AG), souhaitant rester anonyme.

Pour se rendre à son travail dans la filiale Coop de Düdingen (FR), il faisait chaque fois le trajet en bus. «Le matin, quand il partait travailler, il m'envoyait toujours une photo Snapchat du bus», raconte une proche. Une autre sur le chemin du retour. «Mais mardi soir, aucun snap n'est arrivé.»

Les proches sont tristes et en colère contre Roger K. et cet acte horrible. «S'il voulait se suicider, il aurait pu le faire tout seul quelque part.»

Viktoria P.

Viktoria**, 39 ans, était employée à l'Université de Fribourg et originaire de la région. Sur les réseaux sociaux, on trouve de nombreux messages de condoléances pleurant la mort de la femme. Elle est enfin avec son fils au ciel, peut-on lire dans un message de la famille. Derrière ce message se cache une triste histoire: Viktoria a perdu son fils en 2014 dans des circonstances tragiques.

Roger K.

Roger K. vivait reclus dans un camping-car près d'Aarberg, une commune du Seeland bernois. Il s'était déjà fait remarquer par le passé: en 2019, pour s'être retranché dans le bâtiment de la SRF à Berne et pour avoir menacé de se faire du mal. Il s'était également manifesté auprès de Blick dans une lettre.

«Je suis gravement atteint d'une myopathie et j'ai travaillé toute ma vie», avait raconté Roger K. dans ce message. «Maintenant, j'aimerais vivre mes dernières volontés avant de partir en paix.» Il indiquait dans son courriel qu'il travaillait actuellement dans un programme de réinsertion professionnelle dans le canton de Fribourg.

* Noms connus de la rédaction

** Noms modifiés