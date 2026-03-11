Mardi soir, six personnes ont été tuées dans l'incendie du car postal de Chiètres. Parmi les victimes figure Lara Baumgartner, animatrice à la radio locale Energy Bern.

Une animatrice radio est décédée dans l'incendie de Chiètres

Jessica von Duehren

L'incendie volontaire d'un car postal à Chiètres a causé la mort de six personnes. Parmi les victimes figure Lara Baumgartner, 26 ans, animatrice à la radio locale Energy Bern.

Radio Energy, qui, comme Blick, appartient au groupe Ringier, a informé ses collaborateurs de la terrible nouvelle ce midi. «Nous sommes bouleversés et profondément attristés. En ces heures difficiles, nos pensées vont à la famille de Lara et à ses proches», peut-on lire dans le communiqué. L'identification officielle n'a toutefois pas encore eu lieu.

Elle aimait les gens et leurs imperfections

Sur le site d'Energy Berne, Lara Baumgartner est décrite comme quelqu'un qui aimait les gens et plus particulièrement leurs «des imperfections». «Rien ne l'intéresse plus que la psychologie, car rien n'est ni noir ni blanc: il y a seulement une multitude de gris», peut-on lire. La jeune femme de 26 ans ans appréciait vivre de grandes émotions et se produire sur scène.

L'identité des cinq autres personnes décédées n'est pas encore connue, mais l'une d'entre elles serait l'auteur présumé des faits. Selon la police cantonale fribourgeoise, il s'agirait d'un homme «marginal et perturbé» âgé d'une soixantaine d'année.