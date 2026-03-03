Du 6 au 15 mars se tiendront à Milano Cortina les XIVe Jeux paralympiques d’hiver – avec une petite mais solide délégation suisse composée de neuf athlètes. Le chef de mission Tom Reulein évoque les préparatifs et les défis de cet événement majeur.

Article rémunéré, présenté par Toyota.

C'est une première pour lui: pour les Jeux paralympiques de Milano Cortina 2026, Tom Reulein (55 ans) est chef de mission pour Swiss Paralympic. Il se réjouit particulièrement de ces Jeux d’hiver: «Je trouve fascinant d’accompagner des athlètes sur le chemin qui les mène vers un grand objectif», confie-t-il. «Assister au moment où des années de travail acharné se concrétisent en un instant est extrêmement gratifiant.»

Diplômé en éducation physique et docteur en sciences du sport, Tom Reulein a occupé pendant plus de dix ans un poste de direction dans la voile suisse de haut niveau. Les participations olympiques du Swiss Sailing Team à Pékin 2008, Londres 2012, Rio 2016 et Tokyo 2020 comptent parmi les temps forts de sa carrière. En mai 2025, le Munichois d’origine a rejoint PluSport comme responsable du sport d’élite et Swiss Paralympic en tant que membre de la commission technique.

Il s’apprête désormais à vivre un nouvel événement majeur. «En tant que chef de mission, j’assume la responsabilité globale de l’équipe paralympique suisse – de la planification stratégique en amont jusqu’à l’organisation sur place lors du dernier jour de compétition», explique-t-il. L’objectif, sous la devise «United4Excellence», est de créer avec l’équipe dirigeante et le staff d’entraîneurs des conditions optimales pour des performances de haut niveau.

Toyota, partenaire premium de Swiss Paralympic Depuis plus de dix ans, Toyota s’engage aux côtés de Swiss Paralympic pour promouvoir le sport paralympique en Suisse. Les valeurs de courage, détermination, inspiration et excellence portées par Swiss Paralympic sont étroitement liées aux principes de Toyota. Ce partenariat atteint désormais son plus haut niveau. Pour la première fois, Toyota met à disposition de Swiss Paralympic une flotte de véhicules pour les participations aux Championnats d’Europe, du monde et aux Jeux paralympiques. Les modèles 100 % électriques «bZ4X» et «Proace Verso Electric» symbolisent l’innovation et le progrès en matière de mobilité et permettent un déplacement efficace et respectueux de l’environnement vers les sites de compétition. Depuis plus de dix ans, Toyota s’engage aux côtés de Swiss Paralympic pour promouvoir le sport paralympique en Suisse. Les valeurs de courage, détermination, inspiration et excellence portées par Swiss Paralympic sont étroitement liées aux principes de Toyota. Ce partenariat atteint désormais son plus haut niveau. Pour la première fois, Toyota met à disposition de Swiss Paralympic une flotte de véhicules pour les participations aux Championnats d’Europe, du monde et aux Jeux paralympiques. Les modèles 100 % électriques «bZ4X» et «Proace Verso Electric» symbolisent l’innovation et le progrès en matière de mobilité et permettent un déplacement efficace et respectueux de l’environnement vers les sites de compétition. En savoir plus

Un réseau de personnes engagées

Sa mission consiste à veiller à ce que tous les rouages s’imbriquent parfaitement – l’équipe, l’organisation, ainsi que la collaboration avec les organisateurs, les médias et les partenaires. Pour cela, une préparation longue et intensive précède la compétition: c'est la clé d’une mission réussie. «Pendant les Jeux, nous sommes en permanence sur le pont, afin que tout fonctionne et que l’équipe puisse se concentrer pleinement sur la performance sportive.»

Père de trois enfants, il se voit comme la voix et le visage de la mission, tout en gardant une vue d’ensemble en tant que coordinateur. «Les tâches sont clairement réparties, chacune et chacun sait ce qu’il a à faire. Cette confiance dans les compétences de l’équipe est essentielle.»

Aucune performance de pointe n’est possible sans un travail d’équipe solide: «Derrière chaque réussite se trouve un vaste réseau de personnes engagées: entraîneurs, médecins du sport, physiothérapeutes, accompagnants, personnel technique, mais aussi partenaires et soutiens personnels.»

Outre une organisation irréprochable dans les domaines de la logistique, de l’hébergement, du suivi médical et de la communication, l’atmosphère au sein de l’équipe et la cohésion jouent un rôle central. «Tirer tous dans la même direction rend cette expérience si particulière. Nous voulons créer un environnement dans lequel chacune et chacun se sent en sécurité, respecté et soutenu. C’est seulement dans une culture d’équipe forte que les athlètes peuvent vraiment se surpasser.»

Vidéo de l'athlète: Robin Cuche, Ski Alpin

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Résister à une pression énorme

L’équipe paralympique suisse arrivera à Milano Cortina 2026 avec plusieurs vainqueurs de Coupe du monde en ski alpin et en snowboardcross. Une relation stable entre les athlètes et le staff est essentielle pour résister à la pression, aux attentes élevées et à l’attention médiatique considérable entourant les Jeux paralympiques.

«Ces événements comportent toujours une part d’imprévisible», souligne Tom Reulein. «Mais nous nous concentrons sur nos forces et savons de quoi nous sommes capables.»

Résilience, sérénité et flexibilité constituent les principaux outils. Dans le para-sport s’ajoutent des besoins spécifiques et individuels, notamment en matière d’accessibilité, d’aides techniques et de suivi médical. Deux athlètes se déplacent au quotidien en fauteuil roulant et concourent en monoski. Parmi les athlètes debout, les handicaps sont très différents. «Dans l’ensemble, nous nous considérons comme une équipe de haute performance qui veut convaincre par ses résultats.»

Vidéo de l'athlète: Pascal Christen, Ski Alpin

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

«Avec l’esprit d’équipe, la détermination et le courage, beaucoup est possible»

Avec quelles attentes la délégation se rend-elle en Italie? «Nous voulons rendre la Suisse fière et cela passe par des médailles», affirme Tom Reulein. «Notre ambition est de faire mieux qu’il y a quatre ans à Pékin.» À l’époque, le para-skieur Théo Gmür avait décroché une médaille de bronze pour la Suisse.

Au vu des performances actuelles en Coupe du monde, la petite délégation suisse de neuf participants peut raisonnablement viser deux à trois podiums. «Mais au final, tout dépend aussi de la forme du jour et de la concurrence. Et une petite part de chance ne sera pas de refus.»

Il en est convaincu: avec l’esprit d’équipe, la détermination et le courage, beaucoup est possible. «Les émotions vécues après les compétitions restent gravées pour la vie. Ce sont des moments que je raconterai encore à mes petits-enfants.»

Vidéo de l'athlète: Aron Fahrni, Snowboard

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Une mission réussie grâce aux partenariats

Son engagement dépasse toutefois le cadre purement sportif: le manager souhaite aussi renforcer la visibilité sociétale du para-sport. «Le para-sport bénéficie aujourd’hui de bien plus d’attention et de reconnaissance qu’il y a quelques années – c’est une évolution très positive. Mais il existe encore un fort potentiel, notamment en dehors des grands événements, pour rendre les performances impressionnantes de nos athlètes encore plus visibles.»

Les partenariats jouent un rôle clé dans la réussite de Swiss Paralympic, notamment celui avec Toyota. «Toyota est un partenaire extrêmement important en matière de mobilité et de logistique», explique Tom Reulein. «Son soutien facilite concrètement l’organisation sur place et contribue directement au succès de notre mission.»

Il souligne également l’importance de l’innovation et de l’inclusion mises en avant par l’entreprise. «Cela correspond parfaitement aux valeurs de Swiss Paralympic.»

Vidéo de l'athlète: Romy Tschopp, Snowboard

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations